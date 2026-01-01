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Zusätzliche Infos über Slack für dich und dein Team.
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Wenn du Fragen zu Slack hast, frag einfach Agentforce in unserem Support-Center. Der Hilfe-Agent von Agentforce kann deine Fragen zu Slack beantworten und dich mit unserem Support-Team verbinden, wenn du Hilfe von einem echten Menschen brauchst.
Hinweis: Falls du ein:e Salesforce-Kund:in bist und die generative KI in Support-Erfahrungen deaktiviert hast, wird Agentforce im Support-Center von Slack nicht angezeigt.
Danach läuft es folgendermaßen ab:
Agentforce kann allgemeine Fragen zu Slack anhand von öffentlich zugänglichen Infos auf der Slack-Website beantworten.
Der Agent ist im Moment nur verfügbar, wenn das Gebietsschema in Slack (wenn du angemeldet bist) oder deine Browsersprache auf Englisch eingestellt ist. Wir hoffen, bald weitere Sprachen unterstützen zu können, also schau mal wieder vorbei.
Alle Informationen, die du Agentforce bereitstellst, fallen unter die
Datenschutzerklärung von Slack und die Datenschutzerklärung von Salesforce.
Stelle Agentforce eine Frage
Klicke im Support-Center von Slack unten rechts auf der Seite auf
Agentforce fragen. Gib im Textfeld eine Frage ein oder beschreibe dein Problem. Je konkreter du deine Frage formulierst, umso besser sind die Ergebnisse. Eine Frage wie „Wie kann ich mein Profilbild in der iOS-App aktualisieren?“ könnte also besser funktionieren als „Profilfoto aktualisieren“.
Nachdem der Agent geantwortet hat, kannst du weitere Fragen stellen oder zusätzliche Infos anfordern. Der Agent kann dich außerdem mit dem Slack-Support verbinden, falls du weitere Hilfe benötigst.
Tipp: Weitere Informationen zu Agentforce findest du auf der Website von Salesforce. Super!
Vielen Dank für dein Feedback!
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Slack Help Center. Hoppla! Wir haben gerade Schwierigkeiten. Bitte versuche es später noch einmal!