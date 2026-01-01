Os proprietários e os administradores podem gerenciar quais informações as organizações externas podem ver quando acessam os perfis de membros nos canais e nas MDs do Slack Connect. É possível escolher duas opções:
Detalhes básicos (padrão) Nome e foto do perfil
Detalhes padrão do trabalho Nome, foto do perfil, cargo, status, hora local e se as notificações foram pausadas com a função Não perturbe
Gerenciar visibilidade de perfil
Plano Pro
Plano Business+
Planos Empresariais
Os proprietários de um workspace podem decidir quais informações de perfil as organizações externas podem ver nas conversas do Slack Connect.
No computador, clique em Administrador na barra lateral.
Selecione Configurações do workspace no menu
Ao lado de Perfis de membros do Slack Connect, clique em Expandir.
Selecione uma opção.
Clique em Salvar.
Os proprietários de um workspace podem decidir quais informações de perfil as organizações externas podem ver nas conversas do Slack Connect. Eles também podem definir uma configuração específica por organização.
Ajustar visibilidade de perfil no Slack Connect
No computador, clique em Administrador na barra lateral.
Selecione Configurações do workspace no menu
Ao lado de Perfis de membros do Slack Connect, clique em Expandir.
Selecione uma opção.
Clique em Salvar.
Ajustar visibilidade de perfil por organização externa
No computador, clique em Administrador na barra lateral.
No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Slack Connect.
Ao lado da organização que você quer personalizar, clique no ícone de três pontos e selecione Universal.
Clique em Perfis na barra lateral e selecione Personalizar [nome da organização].
Escolha uma opção no menu suspenso e salve suas alterações.
Os proprietários e os administradores de uma organização podem decidir quais informações de perfil as organizações externas podem ver nas conversas do Slack Connect. Eles também podem definir uma configuração específica por organização.
Ajustar visibilidade de perfil no Slack Connect
No computador, clique no nome da organização na barra lateral.
No menu, selecione Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
Clique em Slack Connect, na barra lateral, e selecione Configurações.
Ao lado de Perfis de membros, clique em Editar.
Selecione uma opção e clique em Salvar.
Ajustar visibilidade de perfil por organização externa
No computador, clique no nome da organização na barra lateral.
No menu, selecione Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
Clique em Slack Connect, na barra lateral, e selecione Conexões.
Ao lado da organização que você quer personalizar, clique no ícone de três pontos e selecione Universal.
Clique em Perfis na barra lateral e selecione Personalizar [nome da organização].
Escolha uma opção no menu suspenso e clique em Salvar alteração.
Quem pode usar este recurso?
Proprietários/administradores de workspaces (planos Pro e Business+) e proprietários/administradores de organizações (planos Enterprise)