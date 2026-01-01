I proprietari e gli amministratori possono gestire le informazioni che le organizzazioni esterne possono visualizzare nei profili dei membri nei canali e MD di Slack Connect. Sono disponibili due opzioni tra cui scegliere:
Dettagli di base (impostazione predefinita) Nome e foto del profilo
Dettagli di lavoro standard Nome, foto profilo, titolo, stato, ora locale, pronomi e sospensione delle notifiche tramite Non disturbare
Gestire la visibilità del profilo
Piano Pro
Piano Business+
Piano Enterprise
I proprietari delle aree di lavoro possono decidere le informazioni di profilo che le organizzazioni esterne possono visualizzare nelle conversazioni di Slack Connect.
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
Accanto a Profili dei membri di Slack Connect, clicca su Espandi.
Seleziona un’opzione.
Clicca su Salva.
I proprietari delle aree di lavoro possono decidere le informazioni di profilo che le organizzazioni esterne possono visualizzare nelle conversazioni di Slack Connect. Possono anche avere un’impostazione specifica per ogni organizzazione.
Modificare la visibilità del profilo per Slack Connect
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
Accanto a Profili dei membri di Slack Connect, clicca su Espandi.
Seleziona un’opzione.
Clicca su Salva.
Modificare la visibilità del profilo per le organizzazioni esterne
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su Slack Connect.
Accanto all’organizzazione che desideri personalizzare, clicca sull’icona dei tre puntini , quindi seleziona Universale.
Fai clic su Profili nella barra laterale, quindi seleziona Personalizza per [nome dell’organizzazione].
Scegli un’opzione dal menu a discesa, quindi salva le modifiche.
I proprietari e gli amministratori delle organizzazioni possono decidere le informazioni di profilo che le organizzazioni esterne possono visualizzare nelle conversazioni di Slack Connect. Possono anche avere un’impostazione specifica per ogni organizzazione.
Modificare la visibilità del profilo per Slack Connect
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
Clicca su Slack Connect nella barra laterale, quindi seleziona Impostazioni.
Accanto a Profili dei membri, clicca su Modifica.
Seleziona un’opzione, quindi clicca su Salva.
Modificare la visibilità del profilo per le organizzazioni esterne
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
Clicca su Slack Connect nella barra laterale, quindi seleziona Connessioni.
Accanto all’organizzazione che desideri personalizzare, clicca sull’icona dei tre puntini , quindi seleziona Universale.
Clicca su Profili nella barra laterale e seleziona Personalizza per [nome dell’organizzazione].
Scegli un’opzione dal menu a discesa e poi clicca su Salva modifiche.
Chi può utilizzare questa funzione?
Proprietari/amministratori dell’area di lavoro (piani Pro e Business+) e proprietari/amministratori dell’organizzazione (piani Enterprise)