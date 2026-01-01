Gestionar los detalles de los perfiles para Slack Connect
Gestionar los detalles de los perfiles para Slack Connect
Los propietarios y administradores pueden gestionar qué información pueden ver las organizaciones externas cuando consultan los perfiles de los miembros en los canales y mensajes directos de Slack Connect. Puedes elegir cualquiera de estas dos opciones:
Detalles básicos (predeterminado) Nombre y foto de perfil
Detalles del trabajo estándar Nombre, foto de perfil, cargo, hora local, pronombres y si se han pausado las notificaciones con el modo No molestar
Gestionar la visibilidad del perfil
Plan Pro
Plan Business+
Planes Enterprise
Los propietarios del espacio de trabajo pueden decidir qué información de perfil podrán ver las organizaciones externas en las conversaciones de Slack Connect.
Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral.
Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú.
Al lado de Perfiles de miembros de Slack Connect, haz clic en Ampliar.
Selecciona una opción.
Haz clic en Guardar.
Los propietarios del espacio de trabajo pueden decidir qué información de perfil podrán ver las organizaciones externas en las conversaciones de Slack Connect. También pueden establecer un ajuste específico de cada organización.
Ajustar la visibilidad de perfiles para Slack Connect
Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral.
Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú.
Al lado de Perfiles de miembros de Slack Connect, haz clic en Ampliar.
Selecciona una opción.
Haz clic en Guardar.
Ajustar la visibilidad de perfiles para organizaciones externas
Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral.
Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y, a continuación, haz clic en Slack Connect.
Al lado de la organización que quieres personalizar, haz clic en el icono con tres puntos y selecciona Universal.
Haz clic en Perfiles en la barra lateral y, a continuación, selecciona Personalizar para [nombre de la organización].
Selecciona una opción en el menú desplegable y guarda tus cambios.
Los propietarios y administradores de la organización pueden decidir qué información de perfil podrán ver las organizaciones externas en las conversaciones de Slack Connect. También pueden establecer un ajuste específico de cada organización.
Ajustar la visibilidad de perfiles para Slack Connect
Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, a continuación, haz clic en Ajustes de la organización.
Haz clic en Slack Connect en la barra lateral y, a continuación, selecciona Ajustes.
Junto a Perfiles de los miembros, haz clic en Editar.
Selecciona una opción y, a continuación, haz clic en Guardar.
Ajustar la visibilidad de perfiles para organizaciones externas
Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, a continuación, haz clic en Ajustes de la organización.
Haz clic en Slack Connect en la barra lateral y, a continuación, selecciona Conexiones.
Al lado de la organización que quieres personalizar, haz clic en el icono con tres puntos y selecciona Universal.
Haz clic en Perfiles en la barra lateral y, a continuación, selecciona Personalizar para [nombre de la organización].
Selecciona una opción en el menú desplegable y haz clic en Guardar cambio.
¿Quién puede usar esta función?
Propietarios/administradores del espacio de trabajo (planes Pro y Business+) y propietarios/administradores de la organización (planes Enterprise)