O CRM do Slack oferece uma visão clara de todo o seu pipeline de vendas, para que você possa avançar com os leads, registrar atividades importantes dos clientes e trabalhar com sua equipe para fechar negócios.



Como funciona



Etapas do pipeline de vendas

Um pipeline de vendas é uma representação visual da etapa em que os clientes em potencial se encontram no processo de compra. Quando você abrir o Rastreador de vendas, verá seus clientes organizados em um pipeline de vendas dividido em etapas. As pessoas com permissão podem personalizar o pipeline mas estas são as tarefas exibidas por padrão:

Novo

Qualquer novo cliente que você adicionar.

Qualquer novo cliente que você adicionar. Contato

Você entrou em contato com um lead e está aguardando uma resposta.

Você entrou em contato com um lead e está aguardando uma resposta. Qualificação

Você confirmou que um cliente é um lead válido. Quando você move um lead para a etapa Qualificação , ele é convertido em uma oportunidade.

Você confirmou que um cliente é um lead válido. Quando você move um lead para a etapa , ele é convertido em uma oportunidade. Proposta

Você enviou uma oferta ou um orçamento a um cliente.

Você enviou uma oferta ou um orçamento a um cliente. Negociação

Seu cliente respondeu à sua proposta, e vocês estão definindo os detalhes do negócio.

Seu cliente respondeu à sua proposta, e vocês estão definindo os detalhes do negócio. Negócio fechado

Você assinou o contrato. 🎉

Observação: mova um lead para Não qualificado ou uma oportunidade para Encerrado – Perdido para removê-los do pipeline de vendas.



Veja e atualize seu pipeline de vendas

Área de trabalho Dispositivos móveis Clique em Rastreador de vendas na barra lateral. Para mover um registro de cliente para uma etapa diferente do pipeline, arraste e solte o registro ou abra-o e atualize o Status. Abra a visualização do registro do cliente e atualize as informações. Em seguida, selecione Salvar alterações. Na guia Inicial, toque em Rastreador de vendas. Para mover um registro de cliente para outra etapa do pipeline, pressione e segure o registro, selecione Mover para no menu e escolha uma nova etapa. Toque em um registro de cliente para visualizá-lo e atualizá-lo e, em seguida, selecione Salvar alterações.

Dica: para registrar uma atividade, como uma chamada ou um e-mail, clique em Ações rápidas em um registro e, depois, selecione Novo evento.



Como os leads se transformam em oportunidades

Quando você transfere um cliente da etapa Contato para Qualificação, o registro é convertido de lead em oportunidade. Automaticamente será solicitado que você adicione mais detalhes ao contato do cliente para registrar todas as informações.

No Rastreador de vendas mova um cliente para a etapa Qualificação. Insira o Nome da oportunidade e o Valor do negócio. Verifique os detalhes do novo registro e, em seguida, selecione Converter lead.



Personalizar sua visualização

Filtre ou classifique o Rastreador de vendas para destacar o que é importante para você, como suas maiores oportunidades ou leads que não foram atualizados nesta semana.

No Rastreador de vendas, clique em Editar visualização. Para filtrar sua visualização, clique em Filtrar, selecione um tipo de campo e siga as instruções. Para ajustar a forma como a visualização é classificada, clique em Classificar e, em seguida, escolha uma opção.



Adicione leads e oportunidades

À medida que sua base de clientes cresce, adicione novos leads e oportunidades ao CRM do Slack.

No Rastreador de vendas, clique em Novo no canto superior direito. Selecione Novo lead ou Nova oportunidade. Preencha os campos do registro e clique em Criar para concluir.



Enviar e-mail para clientes

Envie um e-mail para um lead ou uma oportunidade diretamente pelo CRM do Slack para manter toda a sua comunicação em um só lugar e fácil de encontrar no Slack.

Observação: o envio de e-mails pelo Slack foi projetado para a comunicação direta e individual com os clientes e não pode ser usado para e-mails comerciais ou de marketing.



Enviar um e-mail a um lead

No Rastreador de vendas, clique em um lead para abri-lo. Clique em Ações rápidas e, em seguida, selecione Enviar e-mail. Escreva sua mensagem e clique em Enviar e-mail.



Enviar e-mail para uma oportunidade

No Rastreador de vendas, clique em uma oportunidade para abri-la. Role a página para baixo e clique em Funções de contato. Em Nome do contato, selecione um contato. Clique em Ações rápidas e, em seguida, selecione Enviar e-mail. Escreva sua mensagem e clique em Enviar e-mail.

Dica: Precisa de ajuda para escrever um e-mail? Selecione Gerar ao lado de Escrever com IA e descreva seu e-mail para que o Slackbot escreva um primeiro rascunho.



Sincronizar eventos de clientes automaticamente

Em todas as etapas do pipeline de vendas, economize tempo registrando eventos manualmente por meio da sincronização automática do seu calendário e e-mail da sua conta do Google conectada. Depois de conectar, os eventos do calendário e as interações por e-mail serão registrados automaticamente em Atividade recente no registro do cliente, para que você possa ver todos os pontos de contato com um cliente em um só lugar.

No computador, clique na sua foto do perfil na barra lateral.

Selecione Preferências. Selecione Salesforce. Clique em Conectar ao lado de Capturar atividade do Einstein. Siga as instruções para autorizar sua conta do Google. Analise os detalhes de configuração e clique em Continuar. Observação: A sincronização de eventos de calendários e eventos de e-mail no Slack depende do recurso de Capturar atividades do Einstein do Salesforce. Saiba mais na Central de Ajuda do Salesforce.