Mit Slack CRM erhältst du einen Überblick über deine gesamte Vertriebspipeline, sodass du Leads weiterbearbeiten, wichtige Kundenaktivitäten protokollieren und gemeinsam mit deinem Team Geschäfte abschließen kannst.



So funktioniert es

Sobald Slack CRM eingerichtet ist, werden in deiner Seitenleiste neue Ansichten für deine Vertriebspipeline und deine Kontakte sowie spezielle Channels für Kundenfälle und Leads angezeigt.

Alle Kund:innen, die in Slack CRM hinzugefügt werden, werden in der Pipeline als neue Leads aufgeführt. Begleite Kund:innen in der Ansicht Sales Tracker durch die einzelnen Phasen der Vertriebspipeline und füge ihren Datensätzen relevante Details wie beispielsweise Geschäftsvolumina oder Account-Namen hinzu.

durch die einzelnen Phasen der Vertriebspipeline und füge ihren Datensätzen relevante Details wie beispielsweise Geschäftsvolumina oder Account-Namen hinzu. Als zusätzliche Unterstützung kannst du Slackbot verwenden, um bei den manuellen Aufgaben Zeit zu sparen. Bitte Slackbot, Informationen zu Kunden:innen zu recherchieren, ein bevorstehendes Meeting vorzubereiten (wenn du deinen Kalender bereits verknüpft hast) oder Kundendatensätze anzulegen und zu aktualisieren, ohne Slack CRM verlassen zu müssen.



Phasen der Vertriebs-Pipeline

Eine Vertriebspipeline ist eine visuelle Darstellung dessen, wo sich potenzielle Kund:innen im Kaufprozess befinden. Wenn du den Vertriebs-Tracker öffnest, siehst du deine Kund:innen in einer nach Phasen unterteilten Vertriebspipeline. Personen, die über die entsprechende Berechtigung verfügen, können die Pipeline anpassen, aber dir werden diese Phasen standardmäßig angezeigt:

Neu

Alle von dir hinzugefügten Neukund:innen.

Alle von dir hinzugefügten Neukund:innen. Kontaktiert

Du hast einen Lead kontaktiert und wartest auf Antwort.

Du hast einen Lead kontaktiert und wartest auf Antwort. Qualifiziert

Du hast einen Kunden bzw. eine Kundin als berechtigten Lead bestätigt. Wenn du einen Lead in die Phase Qualifiziert verschiebst, verwandelt er sich in eine Opportunity.

Du hast einen Kunden bzw. eine Kundin als berechtigten Lead bestätigt. Wenn du einen Lead in die Phase verschiebst, verwandelt er sich in eine Opportunity. Vorschlag

Du hast einem Kunden bzw. einer Kundin ein Angebot oder einen Voranschlag geschickt.

Du hast einem Kunden bzw. einer Kundin ein Angebot oder einen Voranschlag geschickt. Verhandlung

Deine Kund:innen haben auf dein Angebot geantwortet, und du klärst gerade die Einzelheiten des Geschäfts.

Deine Kund:innen haben auf dein Angebot geantwortet, und du klärst gerade die Einzelheiten des Geschäfts. Erfolgreich abgeschlossen

Du hast das Geschäft abgeschlossen. 🎉

Hinweis: Verschiebe einen Lead in den Status Nicht qualifiziert oder eine Opportunity in den Status Abgeschlossen – Verloren, um sie aus deiner Vertriebspipeline zu entfernen.



Deine Vertriebspipeline anzeigen und aktualisieren

Desktop Mobile Messaging Klicke auf Sales Tracker in der Seitenleiste. Zum Verschieben eines Kundendatensatzes in eine andere Phase der Pipeline kannst du diesen per Drag-and-drop an eine andere Stelle ziehen oder den Datensatz öffnen und den Status aktualisieren. Öffne die Ansicht eines Kundendatensatzes, nimm Änderungen vor und wähle anschließend Änderungen speichern. Tippe auf dem Tab Home auf Sales Tracker. Zum Verschieben eines Kundendatensatzes in eine andere Phase der Pipeline halte den Datensatz lange gedrückt und wähle im Menü die Option Verschieben nach und anschließend die gewünschte Phase aus. Tippe auf die Ansicht eines Kundendatensatzes, nimm Änderungen vor und wähle anschließend Änderungen speichern.

Tipp: Um eine Aktivität wie einen Anruf oder eine E-Mail zu protokollieren, klicke in einem Datensatz auf Schnelle Aktionen und wähle dann Neues Ereignis aus.



Wie aus Leads Opportunitys werden

Wenn du einen Kunden bzw. eine Kundin von Kontaktiert zu Qualifiziert verschiebst, wird der zugehörige Datensatz von einem Lead in eine Opportunity umgewandelt. Du wirst automatisch mit einem Prompt aufgefordert, weitere Angaben zum Kundenkontakt hinzuzufügen, um den Überblick über dessen Daten zu behalten.

Verschiebe Kund:innen in der Ansicht Sales Tracker in die Phase Qualifiziert. Gib einen Opportunity-Namen und einen Geschäftsbetrag ein. Überprüfe die Details des neuen Datensatzes und wähle dann Lead konvertieren aus.



Deine Ansicht anpassen

Filtere oder sortiere Sie den Sales Tracker, um die für dich wichtigen Informationen anzuzeigen, beispielsweise deine größten Opportunitys oder Leads, die diese Woche noch nicht aktualisiert wurden.

Klicke in der Ansicht Sales Tracker auf Ansicht bearbeiten. Klicke auf Filter, wähle dann einen Feldtyp aus und folge den Eingabeaufforderungen, um die Ansicht zu filtern. Klicke auf Sortieren und wähle dann eine Option aus, um die Sortierreihenfolge der Ansicht anzupassen.



Leads und Opportunitys hinzufügen

Wenn dein Kundenstamm wächst, kannst du neue Leads und Opportunitys zu Slack CRM hinzufügen.

Klicke in der Ansicht Sales Tracker rechts oben auf Neu. Wähle Neuen Lead oder Neue Opportunity aus. Fülle die Felder des Datensatzes aus und klicke anschließend auf Erstellen, um den Vorgang abzuschließen.



Kunden-E-Mail senden

Sende eine E-Mail direkt aus Slack CRM an einen Lead oder eine Opportunity, damit deine gesamte Kommunikation an einem Ort gespeichert und in Slack auffindbar ist.

Hinweis: Das Versenden von E-Mails über Slack ist für die direkte, persönliche Kommunikation mit Kund:innen gedacht und darf nicht für geschäftliche oder Marketing-E-Mails genutzt werden.



E-Mail an einen Lead schicken

Klicke in der Ansicht Sales Tracker auf einen Lead, um ihn zu öffnen. Klicke auf Schnelle Aktionen und wähle E-Mail senden aus. Verfasse deine Nachricht und klicke anschließend auf E-Mail senden.



E-Mail an eine Opportunity senden

Klicke in der Ansicht Sales Tracker auf eine Opportunity, um sie zu öffnen. Scrolle nach unten und klicke auf Kontaktrollen. Wähle unter Kontaktname einen Kontakt aus. Klicke auf Schnelle Aktionen und wähle E-Mail senden aus. Verfasse deine Nachricht und klicke anschließend auf E-Mail senden.

Tipp: Brauchst du Hilfe beim Verfassen einer E-Mail? Wähle Generieren neben Mit KI schreiben aus und beschreibe deine E-Mail, damit Slackbot einen ersten Entwurf verfasst.



Kundenereignisse automatisch synchronisieren

Durch die automatische Synchronisierung deines Kalenders und deiner E-Mails aus deinem verbundenen Google-Konto sparst du in allen Phasen der Vertriebspipeline Zeit bei der manuellen Erfassung von Ereignissen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden Kalendertermine und E-Mail-Korrespondenz automatisch unter Aktuelle Aktivität im Kundendatensatz protokolliert, sodass alle Kontaktpunkte mit Kund:innen an einem Ort eingesehen werden können.

Klicke auf dem Desktop auf dein Profilbild in der Seitenleiste.

Wähle Persönliche Einstellungen aus. Wähle Salesforce aus. Klicke neben Einstein-Aktivitätserfassung auf Vernetzen. Folge den Eingabeaufforderungen, um deinen Google-Account zu autorisieren. Überprüfe die Einrichtungsdetails und klicke dann auf Weiter. Hinweis: Das Synchronisieren von Kalender- und E-Mail-Ereignissen baut auf der Funktion „Einstein-Aktivitätserfassung“ in Salesforce auf. Mehr dazu erfährst du im Salesforce-Support-Center.