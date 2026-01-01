Monitorare la pipeline di vendita con Slack CRM
Slack CRM ti offre una visione chiara dell'intera pipeline di vendita, così puoi far avanzare i lead, registrare le attività importanti dei clienti e collaborare con il tuo team per chiudere le trattative.
Funzionamento
- Una volta configurato Slack CRM, visualizzerai delle nuove viste nella tua barra laterale relative alla pipeline di vendita e ai contatti, nonché dei canali dedicati per i casi dei clienti e i lead.
- Ogni cliente che aggiungi a Slack CRM verrà visualizzato nella pipeline come nuovo lead. Fai avanzare i clienti attraverso le diverse fasi della pipeline di vendita dalla vista Tracker delle vendite e aggiungi ai loro record dettagli rilevanti come importi delle trattative, nomi degli account e altro ancora.
- Se hai bisogno di una mano, usa Slackbot per risparmiare tempo sul lavoro manuale. Chiedigli di effettuare una ricerca su un cliente, una preparazione per una riunione futura (dopo aver collegato il tuo calendario), o di creare e aggiornare i record del cliente senza uscire da Slack CRM.
Fasi della pipeline di vendita
Una pipeline di vendita è una rappresentazione visiva della posizione dei potenziali clienti nel processo di acquisto. Quando apri Tracker delle vendite, vedrai i tuoi clienti disposti in una pipeline di vendita suddivisa in fasi. Le persone che possiedono l’autorizzazione possono modificare la pipeline, ma tu visualizzerai queste fasi per impostazione predefinita:
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Nuovo
Ogni nuovo cliente che aggiungi.
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Contattato
Hai contattato un lead e sei in attesa di una risposta.
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Qualifica
Hai confermato che il cliente è un lead valido. Quando sposti un lead nella fase Qualificare, viene convertito in un’opportunità.
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Proposta
Hai inviato a un cliente un'offerta o un preventivo.
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Negoziazione
Il cliente ha risposto al tuo preventivo e state definendo i dettagli della trattativa.
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Chiuso vinto
Hai firmato la trattativa. 🎉
Nota: sposta un lead in Non qualificato o un'opportunità in Chiuso perso per rimuoverlo dalla pipeline di vendita.
Visualizza e aggiorna la pipeline di vendita
Desktop
Mobile
- Fai clic su Tracker delle vendite nella barra laterale.
- Per spostare un record del cliente in una fase diversa della pipeline, trascinalo, oppure apri un record e aggiorna lo Stato.
- Apri un record del cliente per visualizzarlo e aggiornarlo, quindi seleziona Salva modifiche.
- Dalla scheda Home, tocca Tracker delle vendite.
- Per spostare un record del cliente in una fase diversa della pipeline, tienilo premuto, seleziona Sposta in dal menu, quindi scegli la nuova fase.
- Tocca un record del cliente per visualizzarlo e aggiornarlo, quindi seleziona Salva modifiche.
Suggerimento: per registrare attività come una chiamata o un'e-mail, clicca su Azioni rapide da un record, quindi seleziona Nuovo evento.
Come i lead diventano opportunità
Quando sposti un cliente da Contattato a Qualificare, il suo record verrà convertito da lead a opportunità. Ti verrà automaticamente richiesto di aggiungere ulteriori dettagli al contatto del cliente così da mantenere aggiornate tutte le informazioni.
- Dalla vista Tracker delle vendite, sposta un cliente nella fase Qualificato.
- Inserisci un nome per l'opportunità e l'importo della trattativa.
- Rivedi i dettagli del nuovo record, quindi seleziona Converti lead.
Personalizzare la vista
Filtra o ordina Tracker delle vendite per mettere in evidenza gli elementi più importanti per te, come le opportunità più rilevanti o i lead che non sono stati aggiornati questa settimana.
- Dalla vista Tracker delle vendite, fai clic su Modifica visualizzazione.
- Per filtrare la vista, clicca su Filtra, quindi seleziona un tipo di campo e segui le istruzioni.
- Per modificare l'ordinamento della vista, clicca su Ordina, quindi scegli un'opzione.
Aggiungi lead e opportunità
Man mano che la tua base di clienti cresce, aggiungi nuovi lead e opportunità a Slack CRM.
- Dalla vista Tracker delle vendite, fai clic su Nuovo nell’angolo in alto a destra.
- Seleziona Nuovo lead o Nuova opportunità.
- Compila i campi del record, poi fai clic su Crea per concludere.
Invia un’e-mail al cliente
Invia un'e-mail a un lead o a un’opportunità direttamente da Slack CRM per tenere tutte le comunicazioni in un unico posto e trovarle facilmente in Slack.
Nota: l'invio di e-mail tramite Slack è pensato per comunicazioni dirette e individuali con i clienti e non può essere utilizzato per e-mail commerciali o di marketing.
Inviare un’e-mail a un lead
- Dalla vista Tracker delle vendite, fai clic su un lead per aprirlo.
- Clicca su Azioni rapide, quindi seleziona Invia e-mail.
- Componi il tuo messaggio, quindi clicca su Invia e-mail.
Invia un’e-mail a un’opportunità
- Dalla vista Tracker delle vendite, fai clic su un’opportunità per aprirla.
- Scorri verso il basso e fai clic su Ruoli di contatto.
- Seleziona un contatto in Nome contatto.
- Fai clic su Azioni rapide, quindi seleziona Invia e-mail.
- Componi il tuo messaggio, quindi clicca su Invia e-mail.
Suggerimento: hai bisogno di aiuto per scrivere una e-mail? Seleziona Genera vicino a Scrivi con l’IA e descrivi la tua e-mail così che Slackbot possa creare una prima bozza.
Sincronizza automaticamente gli eventi del cliente
Per tutte le fasi della pipeline di vendita, risparmia tempo evitando di registrare manualmente gli eventi grazie alla sincronizzazione automatica del calendario e dell’e-mail dal tuo account Google collegato. Una volta connesso, gli eventi del calendario e le interazioni via e-mail vengono registrate automaticamente in Attività recente nel record di un cliente; in questo modo, potrai visualizzare ogni punto di contatto con un cliente in un unico posto.
- Dal desktop, clicca sulla tua foto del profilo nella barra laterale.
- Seleziona Preferenze.
- Scegli Salesforce .
- Fai clic su Connetti vicino a Einstein Activity Capture.
- Segui le istruzioni per autorizzare l’account di Google.
- Rivedi i dettagli della configurazione, quindi fai clic su Continua.
Nota: la sincronizzazione degli eventi del calendario e delle e-mail in Slack si basa sulla funzione Einstein Activity Capture di Salesforce. Scopri di più sul Centro assistenza di Salesforce.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Membri con accesso a Slack CRM
- Disponibile con la nuova versione del piano Business+