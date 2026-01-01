Instale o app Claude para trabalhar com o agente de IA da Anthropic no Slack. Em vez de alternar entre ferramentas, peça ao Claude para resumir conversas, responder a perguntas, analisar arquivos e criar conteúdo diretamente do seu workspace.

Observação: a partir de 3 de agosto de 2026, o Claude Tag substituirá o atual app Claude no Slack. Saiba mais sobre a migração para o Claude Tag e como ele funciona no site da Anthropic.



Configurar o Claude no Slack

Para adicionar o Claude ao seu workspace Slack, bastam algumas etapas: instalar o app e conectar sua conta. Qualquer membro com permissão para instalar apps pode adicionar o app Claude. Se você não tiver permissão para instalar o Claude, poderá enviar uma solicitação.

Instalar o app Claude

Planos gratuito, Pro e Business+ Planos Enterprise Grid e Enterprise+ Acesse a página do Claude no Slack Marketplace. Clique em Adicionar ao Slack. Clique em Permitir para que o Claude tenha acesso ao Slack. Quando solicitado, volte ao seu workspace. Proprietários e administradores de organização e administradores de integração em organizações Enterprise podem instalar o Claude no nível da organização e, em seguida, adicioná-lo a todos os workspaces ou apenas a workspaces específicos. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

No menu, selecione Ferramentas e configurações e clique em Gerenciar apps. Na seção Integrações do painel do administrador, clique em Gerenciar apps no canto superior direito. Pesquise por Claude e clique em Continuar. Se você tiver entrado em mais de um workspace ou organização Enterprise, clique no menu suspenso Workspaces e selecione sua organização. Clique em Permitir para que o Claude tenha acesso à sua organização. Clique em Adicionar aos workspaces. Marque a caixa ao lado dos workspaces nos quais você quer instalar o Claude ou marque a caixa na parte superior da lista para adicioná-lo a todos os workspaces. Clique em Próximo. Por padrão, o Claude será adicionado automaticamente à parte superior do Slack em todos os workspaces nos quais o app estiver instalado. Se você não quiser que o Claude fique acessível na parte superior do Slack, desmarque a caixa ao lado de Todos os workspaces disponíveis. Clique em Próximo. Analise e aprove os escopos do app Claude e clique em Avançar. Marque a caixa ao lado de Tudo pronto para adicionar este app e clique em Adicionar app. Se quiser, escolha quem pode acessar o Claude (Todos, Membros e grupos específicos ou Ninguém) e clique em Salvar.



Conectar sua conta do Claude ao Slack

Se o app Claude já estiver instalado, conecte sua conta para começar.

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Clique em Apps e, em seguida, pesquise e selecione Claude. Selecione Abrir app. Depois, clique na guia Início. Clique em Conectar conta. Siga as instruções para entrar na sua conta do Claude e volte ao Slack quando sua conta estiver conectada.



Trabalhar com o Claude no Slack

Assim que sua conta estiver conectada, você poderá começar a usar o Claude. Envie uma mensagem diretamente para o Claude ou adicione-o a um canal para trabalhar com ele ao lado dos seus colegas.

Iniciar uma conversa com o Claude

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Clique em Agentes e abra o Claude. Digite sua mensagem no campo de mensagem e pressione Enter ou clique em Enviar.



Adicionar o Claude a um canal

No computador, abra um canal. Clique no nome do canal e depois na guia Agentes e apps. Clique em Adicionar agente ou app. Ao lado de Claude, clique em Adicionar.



Dicas para trabalhar com o Claude

Usar as MDs para tarefas individuais

Envie uma mensagem para o Claude quando precisar de ajuda com uma tarefa que não exija a participação da equipe. Você pode pedir ao Claude para resumir documentos, responder a perguntas, reunir ideias, elaborar rascunhos de conteúdo ou analisar informações.



Marcar o Claude em canais e conversas

Mencione @Claude em qualquer canal para adicioná-lo à conversa. O Claude pode ajudar a responder a perguntas, concluir tarefas e retornar à discussão com uma atualização e fornecer contexto diretamente no Slack, onde você já trabalha.

Conversas são especialmente úteis para colaborar com o Claude. Ele usará como contexto todas as mensagens de uma conversa enviadas antes da menção para fornecer uma resposta melhor e responderá na própria conversa (em vez de no canal principal) para manter tudo organizado.



Limites de contexto

Quando você menciona o Claude em um canal, ele pode acessar as 20 mensagens mais recentes como contexto para a resposta. Nas conversas, ele pode usar as 50 respostas mais recentes. Para direcionar o Claude em uma determinada direção, você sempre pode fornecer um link para uma mensagem ou um recurso específico que ele deve usar.

Observação: as conversas que você tiver com o Claude no Slack não serão sincronizadas com sua conta do Claude na web, e o mesmo vale para as conversas que você tiver com o Claude fora do Slack.