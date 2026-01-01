Instala la aplicación de Claude para trabajar con el agente de IA de Anthropic en Slack. En lugar de cambiar de herramienta, pide a Claude que resuma conversaciones, responda preguntas, analice archivos y redacte contenido directamente desde tu espacio de trabajo.

Nota: A partir del 3 de agosto de 2026, Claude Tag reemplazará la aplicación de Claude actual en Slack. Obtén más información sobre cómo cambiar a Claude Tag y cómo usarla en el sitio web de Anthropic.



Configurar Claude en Slack

Para añadir Claude a tu espacio de trabajo de Slack, solo hay que completar unos sencillos pasos: instalar la aplicación y conectar tu cuenta. Cualquier miembro con permiso para instalar aplicaciones puede añadir la aplicación de Claude. Si no tienes permiso para instalar Claude, puedes enviar una solicitud.

Instalar la aplicación de Claude

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise Grid y Enterprise+ Visita la página de Claude en Slack Marketplace. Haz clic en Añadir a Slack. Haz clic en Permitir para que Claude tenga acceso a Slack. Cuando se te pida, vuelve a tu espacio de trabajo. Los propietarios y administradores de la organización y los administradores de integraciones de organizaciones Enterprise pueden instalar Claude a nivel de la organización y, después, añadirlo a todos los espacios de trabajo o solo a algunos. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, a continuación, haz clic en Gestionar aplicaciones. En la sección Integraciones del panel de administración, haz clic en Administrar aplicaciones en la esquina superior derecha. Busca Claude y haz clic en Continuar. Si te has conectado en más de un espacio de trabajo u organización Enterprise, haz clic en el menú desplegable Espacios de trabajo y selecciona tu organización. Haz clic en Permitir para que Claude tenga acceso a tu organización. Haz clic en Añadir a los espacios de trabajo. Marca la casilla junto a los espacios de trabajo en los que quieras instalar Claude o marca la casilla en la parte superior de la lista para añadirla a todos los espacios de trabajo. Haz clic en Siguiente. De manera predeterminada, Claude se añadirá automáticamente en la parte superior de Slack en los espacios de trabajo en los que se haya instalado la aplicación. Si no quieres que Claude esté disponible en la parte superior de Slack, desmarca la casilla junto a Todos los espacios de trabajo disponibles. Haz clic en Siguiente. Revisa y aprueba los ámbitos de la aplicación de Claude y haz clic en Siguiente. Marca la casilla situada junto a Estoy en condiciones de añadir este agente y haz clic en Añadir aplicación. Si quieres, selecciona quién puede acceder a Claude (Todo el mundo, Miembros y grupos específicos o Nadie) y haz clic en Guardar.



Conectar tu cuenta de Claude a Slack

Si la aplicación de Claude ya está instalada, conecta tu cuenta para comenzar.

En el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Haz clic en Aplicaciones y, después, busca y selecciona Claude. Selecciona Abrir aplicación y haz clic en la pestaña Inicio. Haz clic en Conectar cuenta. Sigue las indicaciones para conectarte a tu cuenta de Claude y vuelve a Slack cuando hayas terminado.



Trabajar con Claude en Slack

Una vez que tu cuenta esté conectada, podrás empezar a usar Claude. Envía un mensaje directamente a Claude o añádela a un canal para usar Claude con tus compañeros de trabajo.

Iniciar una conversación con Claude

En el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Haz clic en Agentes y abre Claude. Escribe el mensaje en el campo de mensajes y pulsa Intro o haz clic en Enviar.



Añadir Claude a un canal

En el ordenador, abre un canal. Haz clic en el nombre del canal y selecciona la pestaña Agentes y aplicaciones. Haz clic en Añadir agente o aplicación. Junto a Claude, haz clic en Añadir.



Consejos para trabajar con Claude

Usar mensajes directos para tareas individuales

Envía un mensaje a Claude cuando necesites ayuda con una tarea que no requiera la colaboración de tu equipo. Puedes pedir a Claude que resuma documentos, responda preguntas, ofrezca ideas, redacte contenido o analice información.



Etiquetar a Claude en canales e hilos de conversaciones

Menciona a @Claude en cualquier canal para incluirla en la conversación. Claude puede ayudar a responder preguntas, completar tareas y devolver la conversación con una actualización, así como ofrecer información directamente donde trabajas: en Slack.

Los hilos de conversaciones son muy útiles para colaborar con Claude. Usará los mensajes de un hilo antes de mencionarlo como información para ofrecer una respuesta más precisa. Además, responderá en el hilo (en lugar de en el canal principal) para que todo esté bien organizado.



Límites de contexto

Cuando menciones a Claude en un canal, puede acceder a los 20 mensajes más recientes como información para basar su respuesta. En los hilos de conversaciones, puede usar hasta las 50 respuestas más recientes. Para dirigir a Claude, puedes ofrecerle un enlace a un mensaje o recurso concreto que quieras que use.

Nota: Las conversaciones que tengas con Claude en Slack no se sincronizarán con tu cuenta de Claude en la web. Lo mismo sucede con las conversaciones que tengas con Claude fuera de Slack.