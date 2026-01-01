Pour utiliser l’agent IA d’Anthropic dans Slack, installez l’application Claude. Plus besoin de changer d’outil : demandez à Claude de résumer des conversations, de répondre à des questions, d’analyser des fichiers ou de rédiger le brouillon d’un contenu, tout cela directement depuis votre espace de travail.

Remarque : À compter du 3 août 2026, l’application Claude actuelle sera remplacée par Claude Tag dans Slack. En savoir plus sur le passage à Claude Tag et son fonctionnement (site Web d’Anthropic)



Configurer Claude dans Slack

Ajouter Claude à votre espace de travail Slack est un jeu d’enfant : installez l’application, connectez votre compte, et voilà ! Tout membre disposant de l’autorisation d’installer des applications peut ajouter l’application Claude. Si vous n’êtes pas autorisé à l’installer, vous pouvez envoyer une demande.

Installer l’application Claude

Forfaits Gratuit, Pro et Business+ Forfait Enterprise Grid et Enterprise+ Accédez à la page de Claude sur le Slack Marketplace. Cliquez sur Ajouter à Slack. Cliquez sur Autoriser pour autoriser Claude à accéder à Slack. Lorsque vous y êtes invité, retournez à votre espace de travail. Dans les organisations ayant souscrit le forfait Enterprise, les propriétaires et administrateurs de l’organisation, ainsi que les administrateurs de l’intégration, ont la possibilité d’installer Claude au niveau de l’organisation, puis de l’ajouter à tous les espaces de travail ou seulement à certains d’entre eux. Sur votre ordinateur, dans la barre latérale, cliquez sur le nom de votre organisation.

Sélectionnez Outils et paramètres dans le menu, puis cliquez sur Gérer les applications. Dans la section Intégrations du tableau de bord d’administration, cliquez sur Gérer les applications en haut à droite. Recherchez Claude, puis cliquez sur Continuer. Si vous êtes connecté à plusieurs espaces de travail ou organisations Enterprise, cliquez sur le menu déroulant Espaces de travail, puis sélectionnez votre organisation. Cliquez sur Autoriser pour autoriser Claude à accéder à votre organisation. Cliquez sur Ajouter aux espaces de travail. Cochez la case en regard de l’espace de travail dans lequel vous souhaitez installer Claude, ou cochez la case en haut de la liste pour ajouter Claude à tous les espaces de travail. Cliquez sur Suivant. Par défaut, Claude est ajouté automatiquement à Slack dans tous les espaces de travail où l’application est installée. Si vous ne voulez pas que Claude soit accessible depuis Slack, désélectionnez la case à côté de Tous les espaces de travail disponibles. Cliquez sur Suivant. Vérifiez et approuvez les portées de l’application Claude, puis cliquez sur Suivant. Cochez la case en regard de Je suis prêt(e) à ajouter cette application, puis cliquez sur Ajouter l’application. Si vous le souhaitez, choisissez les personnes qui peuvent accéder à Claude (Tout le monde, Certains membres et groupes ou Personne), puis cliquez sur Enregistrer.



Associer votre compte Claude à Slack

Si l’application Claude est déjà installée, commencez par associer votre compte.

Depuis votre ordinateur, cliquez sur Agents et outils dans la barre latérale. Cliquez sur Applications , puis recherchez et sélectionnez Claude. Sélectionnez Ouvrir l’application , puis cliquez sur l’onglet Accueil . Cliquez sur Se connecter au compte. Suivez les instructions pour vous connecter à votre compte Claude, puis retournez dans Slack une fois connecté.



Utiliser Claude dans Slack

Vous pouvez utiliser Claude dès que votre compte est associé. Envoyez un message directement à Claude, ou ajoutez celui-ci à un canal pour collaborer aussi bien avec vos collègues qu’avec Claude.

Lancer une conversation avec Claude

Depuis votre ordinateur, cliquez sur Agents et outils dans la barre latérale. Cliquez sur Agents, puis ouvrez Claude. Saisissez votre message dans la zone de message, puis appuyez sur Entrée ou cliquez sur Envoyer .



Ajouter Claude à un canal

Sur votre ordinateur, ouvrez un canal. Cliquez sur le nom du canal, puis sur l’onglet Agents et applications. Cliquez sur Ajouter un agent ou une appli. À côté de Claude, cliquez sur Ajouter.



Conseils pour travailler avec Claude

Utilisez les messages directs pour les tâches isolées

Envoyez un message à Claude lorsque vous avez besoin d’aide avec une tâche qui ne nécessite pas de contributions de la part des membres de l’équipe. Par exemple, demandez-lui de résumer des documents, de répondre à des questions, de réfléchir à des idées, de rédiger le brouillon d’un contenu ou d’analyser des informations.



Mentionnez Claude dans les canaux et les fils de discussion

Mentionnez @Claude dans un canal pour l’ajouter à la conversation. Claude peut répondre à des questions, exécuter des tâches et rejoindre à nouveau la discussion avec des informations complémentaires, et fournir davantage de contexte directement dans Slack, là où vous travaillez déjà.

Les fils de discussion s’avèrent particulièrement utiles pour collaborer avec Claude. Celui-se servira des messages du fil de discussion publiés avant qu’il ait rejoint la discussion comme contexte pour répondre aux questions de façon plus précise. De plus, ses réponses seront ajoutées directement au fil de discussion plutôt que dans le canal principal. Ainsi, tout reste parfaitement organisé.



Limites relatives au contexte

Lorsque vous le mentionnez dans un canal, Claude ne peut se servir que des 20 derniers messages comme contexte pour formuler sa réponse. Dans les fils de discussion, cette limite passe à 50. Vous pouvez guider Claude en lui fournissant un lien vers un message ou une ressource spécifique.

Remarque : Vos conversations avec Claude dans Slack ou en dehors de Slack ne sont pas synchronisées avec votre compte Claude sur le Web.