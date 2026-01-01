Utilizzare Claude su Slack
Installa l’app Claude per lavorare con l’agente di IA di Anthropic su Slack. Invece di passare da uno strumento all’altro, chiedi a Claude di riassumere le conversazioni, rispondere alle domande, analizzare i file e redigere bozze di contenuti direttamente dalla tua area di lavoro.
Nota: a partire dal 3 agosto 2026, Claude Tag sostituirà l’attuale app Claude su Slack. Scopri di più su come passare a Claude Tag e su come funziona sul sito web di Anthropic.
Configura Claude su Slack
Per aggiungere Claude alla tua area di lavoro di Slack bastano pochi passaggi: devi solo installare l’app e collegare il tuo account. Tutti i membri autorizzati ad installare app possono aggiungere l’app Claude. Se non disponi dell’autorizzazione per installare Claude, puoi inviare una richiesta.
Installa l’app Claude
Piani Free, Pro e Business+
Piani Enterprise Grid and Enterprise+
- Visita la pagina di Claude in Slack Marketplace.
- Clicca su Aggiungi a Slack.
- Clicca su Consenti per concedere a Claude l’accesso a Slack.
- Quando richiesto, torna alla tua area di lavoro.
I proprietari org, gli amministratori org e gli amministratori delle integrazioni nelle organizzazioni Enterprise possono installare Claude a livello di organizzazione, per poi aggiungere l’app a specifiche aree di lavoro oppure a tutte.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Gestisci app.
- Dalla sezione Integrazioni della dashboard di amministrazione, clicca su Gestisci app in alto a destra.
- Cerca Claude, quindi clicca su Continua.
- Se hai effettuato l’accesso a più aree di lavoro o a più organizzazioni Enterprise, clicca sul menu a discesa Aree di lavoro e seleziona la tua organizzazione.
- Clicca su Consenti per concedere a Claude l’accesso alla tua organizzazione.
- Clicca su Aggiungi alle aree di lavoro. Seleziona la casella accanto alle aree di lavoro in cui desideri installare Claude oppure seleziona la casella sopra l’elenco per aggiungere l’app a tutte le aree di lavoro.
- Clicca su Avanti.
- Per impostazione predefinita, Claude verrà aggiunto automaticamente nella barra superiore di Slack in tutte le aree di lavoro in cui l’app è installata. Se non vuoi che Claude sia accessibile dalla barra superiore di Slack, deseleziona la casella accanto a Tutte le aree di lavoro disponibili.
- Clicca su Avanti.
- Rivedi e approva gli ambiti dell’app Claude, quindi clicca su Avanti.
- Seleziona la casella accanto a Desidero aggiungere questa app, quindi clicca su Aggiungi app.
- Se vuoi, scegli chi può accedere a Claude (Tutti, Membri e gruppi specifici oppure Nessuno) e clicca su Salva.
Collega il tuo account Claude a Slack
Se l’app Claude è già installata, collega il tuo account per iniziare.
- Dal desktop, clicca su Agenti e strumenti nella barra laterale.
- Clicca su App , quindi cerca e seleziona Claude.
- Seleziona Apri app , quindi clicca sulla scheda Home .
- Clicca su Collega l’account.
- Segui le istruzioni per accedere al tuo account Claude, quindi torna su Slack una volta collegato l’account.
Lavora con Claude su Slack
Una volta collegato il tuo account, potrai iniziare subito a utilizzare Claude. Invia un messaggio direttamente a Claude oppure aggiungi l’app a un canale per lavorare con Claude insieme ai tuoi colleghi.
Avvia una conversazione con Claude
- Dal desktop, clicca su Agenti e strumenti nella barra laterale.
- Clicca su Agenti e apri Claude.
- Digita il tuo messaggio nel relativo campo e premi Invio oppure clicca su Invia .
Aggiungi Claude a un canale
- Dal desktop, apri un canale.
- Clicca sul nome del canale, quindi clicca sulla scheda Agenti e app.
- Clicca su Aggiungi agente o app.
- Accanto a Claude, clicca su Aggiungi.
Suggerimenti per lavorare con Claude
Utilizza i MD per le attività individuali
Invia un messaggio a Claude quando hai bisogno di aiuto per un’attività che non richiede il contributo del team. Puoi chiedere a Claude di riassumere documenti, rispondere a domande, fornire idee, redigere bozze di contenuti o analizzare informazioni.
Tagga Claude nei canali e nelle conversazioni
Tagga @Claude in qualsiasi canale per aggiungerlo alla conversazione. Claude può aiutarti a rispondere alle domande, portare a termine le attività e tornare alla discussione con un aggiornamento, oltre a fornire il contesto necessario direttamente su Slack, proprio dove stai già lavorando.
Le conversazioni sono particolarmente utili per collaborare con Claude. Utilizzerà i messaggi nella conversazione pubblicati prima del tag come contesto per fornire una risposta più adeguata e risponderà direttamente nella conversazione, anziché nel canale principale, per mantenere l’ambiente più ordinato.
Limiti di contesto
Quando tagghi Claude in un canale, l’app può attingere ai 20 messaggi più recenti come contesto per fornire una risposta. Nelle conversazioni, può utilizzare le 50 risposte più recenti. Per indirizzare Claude in una determinata direzione, puoi sempre fornire un link a un messaggio o a una risorsa specifica da utilizzare.
Nota: le conversazioni con Claude su Slack non verranno sincronizzate con il tuo account Claude sul web e, allo stesso modo, le conversazioni con Claude al di fuori di Slack non saranno disponibili su Slack.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Tutti i membri che dispongono di un account Claude
- Disponibile per tutti i piani Slack con un account a pagamento Claude Pro, Max, Team o Enterprise