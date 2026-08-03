Installiere die Claude-App, um mit dem KI-Agenten von Anthropic in Slack zu arbeiten. Anstatt zwischen verschiedenen Tools zu wechseln, bitte Claude, Unterhaltungen zusammenzufassen, Fragen zu beantworten, Dateien zu analysieren und Inhalte direkt aus deinem Workspace heraus zu entwerfen.

Hinweis: Ab dem 3. August 2026 wird Claude-Tag die derzeitige Claude-App in Slack ersetzen. Erfahre mehr über den Wechsel zu Claude-Tag und wie es funktioniert auf der Website von Anthropic.



Claude in Slack einrichten

Du kannst Claude in nur wenigen Schritten zu deinem Slack-Workspace hinzuzufügen – installiere die App und vernetze deinen Account. Alle Mitglieder, die über eine Berechtigung zur Installation von Apps verfügen, können die Claude-App hinzufügen. Wenn du keine Berechtigung hast, Claude zu installieren, kannst du stattdessen eine Anfrage senden.

Die Claude-App installieren

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise Grid- und Enterprise+ Pläne Gehe zur Claude-Seite im Slack Marketplace. Klicke auf Zu Slack hinzufügen. Klicke auf Erlauben, um Claude Zugriff auf Slack zu gewähren. Wenn du dazu aufgefordert wirst, kehre zu deinem Workspace zurück. Organisationsinhaber:innen, Organisationsadministrator:innen und Integrationsadministrator:innen in Enterprise-Organisationen können Claude auf Organisationsebene installieren und dann zu allen oder nur zu bestimmten Workspaces hinzufügen. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Wähle im Menü die Option Tools und Einstellungen aus und klicke dann auf Apps verwalten. Klicke im Ordner Integrationen des Administratoren-Dashboards oben rechts auf Apps verwalten. Suche nach Claude und klicke dann auf Weiter. Wenn du bei mehr als einem Workspace oder einer Enterprise-Organisation angemeldet bist, klicke auf das Dropdown-Menü Workspaces und wähle deine Organisation aus. Klicke auf Erlauben, um Claude Zugriff auf deine Organisation zu gewähren. Klicke auf Zu Workspaces hinzufügen. Aktiviere das Kästchen neben den Workspaces, in denen du Claude installieren möchtest, oder aktiviere das Kästchen oben in der Liste, um Claude allen Workspaces hinzuzufügen. Klicke auf Weiter. Standardmäßig wird Claude in allen Workspaces, in denen die App installiert ist, automatisch oben in Slack hinzugefügt. Wenn Claude nicht oben in Slack zugänglich sein soll, deaktiviere das Kästchen neben Alle verfügbaren Workspaces. Klicke auf Weiter. Überprüfe und genehmige die Bereiche, auf die die Claude-App zugreifen darf, und klicke auf Weiter. Markiere das Kästchen neben Ich bin bereit, diese App hinzuzufügen und klicke auf App hinzufügen. Wenn du möchtest, kannst du auswählen, wer auf Claude zugreifen darf (Alle, Bestimmte Mitglieder und Gruppen oder Niemand), und dann auf Speichern klicken.



Deinen Claude-Account mit Slack vernetzen

Falls die Claude-App bereits installiert ist, vernetze deinen Account, um loszulegen.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Klicke auf Apps, suche nach Claude und wähle sie aus. Wähle App öffnen aus und klicke dann auf das Home-Tab. Klicke auf Account vernetzen. Folgen den Anweisungen, um dich bei deinem Claude-Account anzumelden, und kehre anschließend zu Slack zurück, nachdem dein Account erfolgreich vernetzt ist.



Mit Claude in Slack arbeiten

Nachdem dein Account verbunden ist, kannst du Claude sofort nutzen. Sende eine Nachricht direkt an Claude oder füge Claude einem Channel hinzu, um gemeinsam mit deinen Kolleg:innen mit Claude zu arbeiten.

Eine Unterhaltung mit Claude beginnen

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Klicke auf Agenten und öffne Claude. Gib deine Nachricht in das Nachrichtenfeld ein und drücke die Eingabetaste oder klicke auf Senden.



Claude einem Channel hinzufügen

Öffne einen Channel auf deinem Desktop. Klicke auf den Channel-Namen und dann auf das Tab Agenten und Apps. Klicke auf Agent oder App hinzufügen. Klicke neben Claude auf Hinzufügen.



Tipps zum Arbeiten mit Claude

DMs für individuelle Aufgaben verwenden

Sende Claude eine Nachricht, wenn du Hilfe bei einer Aufgabe brauchst, für die keine Beteiligung des Teams erforderlich ist. Du kannst Claude bitten, Dokumente zusammenzufassen, Fragen zu beantworten, Ideen zu sammeln, Inhalte zu entwerfen oder Informationen zu analysieren.



Claude-Tag in Channels und Threads verwenden

Erwähne @Claude in einem beliebigen Channel, um es zur Unterhaltung hinzuzufügen. Claude kann dabei helfen, Fragen zu beantworten, Aufgaben zu erledigen und mit einem Update in die Diskussion zurückzukehren sowie Kontext direkt in Slack liefern – genau da, wo du bereits arbeitest.

Threads sind besonders nützlich für die Zusammenarbeit mit Claude. Für bessere Antworten nutzt Claude alle Nachrichten in einem Thread, die vor der Erwähnung gepostet wurden, als Kontext und antwortet im Thread (anstatt im Haupt-Channel), damit es übersichtlich bleibt.



Kontexteinschränkunen

Wenn du Claude in einem Channel erwähnst, kann es auf die 20 letzten Nachrichten zugreifen, um diese als Kontext für seine Antwort zu nutzen. In Threads können die 50 letzten Antworten verwendet werden. Um Claude in eine bestimmte Richtung zu lenken, kannst du jederzeit einen Link zu einer bestimmten Nachricht oder Ressource bereitstellen, die es verwenden soll.

Hinweis: Unterhaltungen, die du mit Claude in Slack führst, werden nicht mit deinem Claude-Account im Web synchronisiert, und dasselbe gilt für Unterhaltungen, die du mit Claude außerhalb von Slack führst.