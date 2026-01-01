Instala la aplicación de Claude para trabajar con el agente de IA de Anthropic en Slack. En lugar de cambiar entre herramientas, pídele a Claude que resuma conversaciones, responda preguntas, analice archivos y cree borradores de contenido desde tu espacio de trabajo.

Nota: A partir del 3 de agosto de 2026, Claude Tag reemplazará a la aplicación de Claude actual en Slack. Obtén más información acerca del cambio a Claude Tag y cómo funciona en el sitio web de Anthropic.



Configurar Claude en Slack

Agregar Claude a tu espacio de trabajo de Slack solo requiere unos pocos pasos: instalar la aplicación y conectar tu cuenta. Cualquier miembro con el permiso para instalar aplicaciones puede agregar la aplicación de Claude. Si no tienes el permiso para instalar Claude, puedes enviar una solicitud.

Instalar la aplicación de Claude

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise Grid y Enterprise+ Visita la página de Claude en Slack Marketplace. Haz clic en Agregar a Slack. Haz clic en Permitir para que Claude pueda acceder a Slack. Cuando se te solicite, regresa a tu espacio de trabajo. Los propietarios y administradores de la organización y los administradores de integraciones en las organizaciones Enterprise pueden instalar Claude al nivel de la organización y agregarlo a todos los espacios de trabajo o a espacios de trabajo específicos. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y haz clic en Administrar aplicaciones. En la sección Integraciones del panel de administración, haz clic en Administrar aplicaciones en la parte superior derecha. Busca Claude y haz clic en Continuar. Si iniciaste sesión en más de un espacio de trabajo u organización Enterprise, haz clic en el menú desplegable Espacios de trabajo y selecciona la organización. Haz clic en Permitir para que Claude pueda acceder a tu organización. Haz clic en Agregar a espacios de trabajo. Marca la casilla junto al espacio de trabajo en el que quieres instalar Claude o marca la casilla en la parte superior de la lista para agregarlo a todos los espacios de trabajo. Haz clic en Siguiente. De forma predeterminada, Claude se agregará, automáticamente, a la parte superior de Slack en todos los espacios de trabajo donde se instale la aplicación. Si no quieres que Claude se pueda acceder desde la parte superior de Slack, desmarca la casilla junto a Todos los espacios de trabajo disponibles. Haz clic en Siguiente. Revisa y aprueba los ámbitos de la aplicación de Claude y haz clic en Siguiente. Marca la casilla junto a Todo listo para agregar esta aplicación y haz clic en Agregar aplicación. Si quieres, puedes elegir quién tiene acceso a Claude (Todos, Miembros y grupos específicos o Nadie) y hacer clic en Guardar.



Conectar tu cuenta de Claude a Slack

Si la aplicación de Claude ya está instalada, conecta tu cuenta para comenzar.

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Haz clic en Aplicaciones y busca y selecciona Claude. Selecciona Abrir aplicación y haz clic en la pestaña Inicio. Haz clic en Conectar cuenta. Sigue las indicaciones para iniciar sesión en tu cuenta de Claude y regresa a Slack cuando se haya conectado correctamente la cuenta.



Trabajar con Claude en Slack

Una vez conectada la cuenta, puedes comenzar a usar Claude enseguida. Envíale un mensaje a Claude directamente o agrégalo a un canal para trabajar en conjunto con Claude y tus compañeros.

Iniciar una conversación con Claude

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Haz clic en Agentes y abre Claude. Escribe tu mensaje en el campo de mensaje y presiona Intro o haz clic en Enviar.



Agregar Claude a un canal

Desde tu computadora, abre un canal. Haz clic en el nombre del canal y en la pestaña Agentes y aplicaciones. Haz clic en Agregar agente o aplicación. Junto a Claude, haz clic en Agregar.



Consejos para trabajar con Claude

Usa mensajes directos para tareas individuales

Envíale a Claude un mensaje cuando necesites ayuda con una tarea que no requiera la participación de todo el equipo. Puedes pedirle a Claude que resuma documentos, responda preguntas, piense ideas, cree borradores de contenido o analice información.



Etiqueta a Claude en canales e hilos

Menciona a @Claude en cualquier canal para agregarlo a la conversación. Claude puede ayudar a responder preguntas, completar tareas y continuar la conversación con una actualización, además de brindar contexto dentro de Slack, que es donde ya trabajas.

Los hilos son particularmente útiles para trabajar con Claude. Este asistente usa como contexto los mensajes de un hilo que son anteriores a que lo mencionen para brindar una mejor respuesta y responder en el mismo hilo (en lugar de en el canal principal) para mantener el orden.



Límites de contexto

Cuando se menciona a Claude en un canal, puede acceder a los 20 mensajes más recientes para usar como contexto para su respuesta. En los hilos, puede usar las 50 respuestas más recientes. Para orientar a Claude, puedes enviarle un enlace a un mensaje o recurso específicos que quieres que use.

Nota: Las conversaciones que tengas con Claude en Slack no se sincronizarán con tu cuenta de Claude en la web, y lo mismo aplica a las conversaciones que tengas con Claude fuera de Slack.