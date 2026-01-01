Standardsprache eines Workspace oder einer Organisation festlegen
Standardsprache eines Workspace oder einer Organisation festlegen
Wähle die Standardsprache für Mitglieder deines Slack-Workspace oder deiner Enterprise-Organisation aus. E-Mail-Einladungen und SCIM-synchronisierte Profile werden in der Standardsprache angezeigt; alles andere in Slack wird jedoch durch die individuellen Spracheinstellungen der Mitglieder bestimmt.
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Workspace-Inhaber:innen und -Administrator:innen können anhand der folgenden Schritte eine Standardsprache für ihren Workspace festlegen.
Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in.
Wähle Workspace-Einstellungen aus dem Menü aus.
Klicke neben Workspace-Sprache auf Erweitern.
Wähle eine Sprache aus dem Menü aus.
Klicke auf Speichern.
Organisationsinhaber:innen und -administrator:innen können über die nachfolgenden Schritte die Standardsprache für jeden Workspace in ihrer Enterprise-Organisation festlegen. Die Standardsprache gilt für alle neuen Mitglieder oder Workspaces, die der Organisation hinzugefügt werden, setzt aber nicht die Änderungen der Mitglieder an ihren individuellen Spracheinstellungen außer Kraft.
Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.
Wähle im Menü Tools und Einstellungen aus und klicke auf Organisationseinstellungen.
Wähle in der linken Seitenleiste Einstellungen aus.
Klicke auf Organisationsinfo.
Klicke neben Standardsprache auf Bearbeiten.
Wähle eine Sprache aus dem Menü aus.
Klicke abschließend auf Speichern.
Hinweis: Workspace-Inhaber und -Administratoren können die Standardsprache auch überschreiben. Jedoch werden die Mitglieder den Großteil von Slack trotzdem in deren bevorzugter Sprache sehen.
Wer kann diese Funktion benutzen?
Workspace-Inhaberinnen und -Inhaber/Workspace-Administratorinnen und -Administratoren sowie Organisationsinhaberinnen und -inhaber/Organisationsadministratorinnen und -administratoren