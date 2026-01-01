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Enterprise-Pläne

Workspace-Inhaber:innen und -Administrator:innen können anhand der folgenden Schritte eine Standardsprache für ihren Workspace festlegen.

Organisationsinhaber:innen und -administrator:innen können über die nachfolgenden Schritte die Standardsprache für jeden Workspace in ihrer Enterprise-Organisation festlegen. Die Standardsprache gilt für alle neuen Mitglieder oder Workspaces, die der Organisation hinzugefügt werden, setzt aber nicht die Änderungen der Mitglieder an ihren individuellen Spracheinstellungen außer Kraft.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Wähle im Menü Tools und Einstellungen aus und klicke auf Organisationseinstellungen. Wähle in der linken Seitenleiste Einstellungen aus. Klicke auf Organisationsinfo . Klicke neben Standardsprache auf Bearbeiten. Wähle eine Sprache aus dem Menü aus. Klicke abschließend auf Speichern .

Hinweis: Workspace-Inhaber und -Administratoren können die Standardsprache auch überschreiben. Jedoch werden die Mitglieder den Großteil von Slack trotzdem in deren bevorzugter Sprache sehen.