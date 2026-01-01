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Die persönlichen Einstellungen für Desktop-Apps können durch die Verteilung von PLIST- oder MOBILECONFIG-Dateien mithilfe von Enterprise Management-Software für macOS festgelegt werden. Die Desktop-App unterstützt zwei Arten von Konfigurationen:

Defaults Wird in der Regel für den Rollout oder die Bereitstellung von Desktop-Apps verwendet.

Die Einstellungen können von den Benutzer:innen angepasst werden, aber Admins können Standardwerte festlegen.

Die Einstellungen werden unter einem speziellen Unterschlüssel Defaults definiert. Erzwungen Wird in der Regel zur Verwaltung der laufenden Prozesse von verteilten Desktop-Apps verwendet.

Die Einstellungen sind administrativ gesperrt und die Werte können von den Benutzer:innen nicht geändert werden.

Die Einstellungen werden als Werte im Root-Schlüssel der PLIST-Datei definiert.

Erstellung von Konfigurationsdateien

Du kannst Lösungen für das Mobile Device Management (MDM) verwenden, um PLIST- oder MOBILECONFIG-Dateien bereitzustellen und unterstützte Einstellungen sowie Werte für die Desktop-App von Slack zu definieren. Zur einfacheren Erstellung von Konfigurationsdateien werden Manifest-Dateien in ProfileCreator und iMazing Profile Editor verfügbar sein.

Hier ist ein Beispiel dafür, wie deine PLIST-Datei aussehen sollte:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">

<plist version="1.0">

<dict>

<key>HardwareAcceleration</key>

<false/>

<key>Defaults</key>

<dict>

<key>ReleaseChannel</key>

<string>beta</string>

</dict>

</dict>

</plist>

Hinweis: Der Desktop-Client von Slack verwendet die Domain com.tinyspeck.slackmacgap für PLIST- und MOBILECONFIG-Dateien.