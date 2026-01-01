Desktop-App-Konfigurationen verwalten
Als IT-Administrator:in kannst du die Desktop-App von Slack konfigurieren, um die Einstellungen für die Benutzer:innen in deiner Organisation zu verwalten, Updates der Desktop-App zu steuern und Slack bereitzustellen – und das alles in beliebigem Umfang.
Danach läuft es folgendermaßen ab:
- Für Mac-, Windows- und Linux-Desktop-Apps kannst du eine Vielzahl von unterstützten Einstellungen konfigurieren.
- Du kannst neue Standardwerte für App-Einstellungen konfigurieren oder App-Einstellungen erzwingen, um sie zu sperren und so die administrative Steuerung zu verbessern.
Hinweis: Die Konfiguration der Desktop-App wird für die Desktop-App-Versionen 4.31 und höher unterstützt.
Konfiguration von Einstellungen
Mac
Windows
Linux
Die persönlichen Einstellungen für Desktop-Apps können durch die Verteilung von PLIST- oder MOBILECONFIG-Dateien mithilfe von Enterprise Management-Software für macOS festgelegt werden. Die Desktop-App unterstützt zwei Arten von Konfigurationen:
Defaults
- Wird in der Regel für den Rollout oder die Bereitstellung von Desktop-Apps verwendet.
- Die Einstellungen können von den Benutzer:innen angepasst werden, aber Admins können Standardwerte festlegen.
- Die Einstellungen werden unter einem speziellen Unterschlüssel Defaults definiert.
Erzwungen
- Wird in der Regel zur Verwaltung der laufenden Prozesse von verteilten Desktop-Apps verwendet.
- Die Einstellungen sind administrativ gesperrt und die Werte können von den Benutzer:innen nicht geändert werden.
- Die Einstellungen werden als Werte im Root-Schlüssel der PLIST-Datei definiert.
Erstellung von Konfigurationsdateien
Du kannst Lösungen für das Mobile Device Management (MDM) verwenden, um PLIST- oder MOBILECONFIG-Dateien bereitzustellen und unterstützte Einstellungen sowie Werte für die Desktop-App von Slack zu definieren. Zur einfacheren Erstellung von Konfigurationsdateien werden Manifest-Dateien in ProfileCreator und iMazing Profile Editor verfügbar sein.
Hier ist ein Beispiel dafür, wie deine PLIST-Datei aussehen sollte:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>HardwareAcceleration</key>
<false/>
<key>Defaults</key>
<dict>
<key>ReleaseChannel</key>
<string>beta</string>
</dict>
</dict>
</plist>
Hinweis: Der Desktop-Client von Slack verwendet die Domain com.tinyspeck.slackmacgap für PLIST- und MOBILECONFIG-Dateien.
Die Einstellungen für Desktop-Apps können über Windows-Gruppenrichtlinien festgelegt werden. Die Desktop-App unterstützt zwei Arten von Konfigurationen:
Defaults
- Wird in der Regel für den Rollout oder die Bereitstellung von Desktop-Apps verwendet.
- Die Einstellungen können von den Benutzer:innen angepasst werden, aber Admins können Standardwerte festlegen.
- Die Einstellungen werden unter einem speziellen Unterschlüssel Defaults definiert.
Erzwungen
- Wird in der Regel zur Verwaltung der laufenden Prozesse von verteilten Desktop-Apps verwendet.
- Die Einstellungen sind administrativ gesperrt und die Werte können von den Benutzer:innen nicht geändert werden.
Einstellungen mit Registry-Speicherorten konfigurieren
Die Einstellungen können in der Registry unter dem HKLM- (gesamter Computer) oder HKCU (aktuelle:r Benutzer:in)-Hive konfiguriert werden. Wenn eine Einstellung an beiden Orten konfiguriert ist, hat die HKLM-Einstellung Vorrang vor HKCU.
Lade unsere Vorlage für das Gruppenrichtlinienobjekt herunter, um die Einstellungen einfacher zu konfigurieren.Defaults
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Slack\Defaults
- HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Slack\Defaults
Erzwungen
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Slack
- HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Slack
Die persönlichen Einstellungen für Desktop-Apps können durch die Verteilung einer im JSON-Format erstellten Konfigurationsdatei festgelegt werden. Die Datei slack-desktop.conf muss im Ordner /etc gespeichert werden. Die/Der Benutzer:in oder die Benutzergruppe, in deren/dessen Kontext die Slack-App ausgeführt wird, muss Lesezugriff auf die Konfigurationsdatei haben. Die Desktop-App unterstützt zwei Arten von Konfigurationen:
Defaults
- Wird in der Regel für den Rollout oder die Bereitstellung von Desktop-Apps verwendet.
- Die Einstellungen können von den Benutzer:innen angepasst werden, aber Admins können Standardwerte festlegen.
- Die Einstellungen werden als Eigenschaften unter einem speziellen Objekt Defaults definiert.
Erzwungen
- Wird in der Regel zur Verwaltung der laufenden Prozesse von verteilten Desktop-Apps verwendet.
- Die Einstellungen sind administrativ gesperrt und die Werte können von den Benutzer:innen nicht geändert werden.
- Die Einstellungen werden als Eigenschaften innerhalb des Root-Objekts der JSON-Datei definiert.
Erstellung von Konfigurationsdateien
Hier ist ein Beispiel dafür, wie deine slack-desktop.conf-Datei aussehen sollte:
{
"HardwareAcceleration": false,
"defaults": {
"DownloadPath": "/media/documents",
}
}
Unterstützte Einstellungen
Du kannst eine Vielzahl von Einstellungen in den Konfigurationen Erzwungen oder Standards verwalten.
Mac
Windows
Linux
|Einstellung
|Konfigurationen
|
Wert
|
AutoUpdate
Aktiviert oder deaktiviert die automatische Aktualisierung der Desktop-App.
|
Erzwungen
|
Boolean
True* (aktiviert)
False (deaktiviert)
|
ClientEnvironment
Konfiguriert den Client so, dass er entweder im kommerziellen Modus oder im behördlichen Compliance-Modus ausgeführt wird (GovSlack).
|
Erzwungen
Defaults
|
Integer
1000* (kommerziell)
1001 (GovSlack)
|
DefaultSignInTeam
Legt eine standardmäßige Workspace- oder Organisations-URL fest, bei der sich die Benutzer:innen beim ersten Start anmelden.
|Erzwungen
|
String
Eine gültige Workspace- oder Organisations-ID
|
DownloadPath
Konfiguriert einen Download-Speicherort.
|
Erzwungen
Defaults
|
String
(z. B. /tmp/downloads)
|
HardwareAcceleration
Aktiviert oder deaktiviert das hardwarebeschleunigte Rendern auf dem Client.
|
Erzwungen
Defaults
|
Boolean
True* (aktiviert)
False (deaktiviert)
|
ReleaseChannel
Konfiguriere den Client so, dass er Updates entweder aus dem Produktions- (prod) oder aus dem Beta-Kanal erhält.
|Erzwungen
|
String
prod*
beta
|Einstellung
|Konfigurationen
|Wert
|
AutoUpdate
Aktiviert oder deaktiviert die automatische Aktualisierung der Desktop-App.
|
Erzwungen
|
REG_DWORD
1* (aktiviert)
0 (deaktiviert)
|
ClientEnvironment
Konfiguriert den Client so, dass er entweder im kommerziellen Modus oder im behördlichen Compliance-Modus ausgeführt wird (GovSlack).
|
Erzwungen
Defaults
|
REG_DWORD
1000* (kommerziell)
1001 (GovSlack)
|
DefaultSignInTeam
Legt eine standardmäßige Workspace- oder Organisations-URL fest, bei der sich die Benutzer:innen beim ersten Start anmelden.
|Erzwungen
|
REG_SZ
Eine gültige Workspace- oder Organisations-ID
|
DownloadPath
Konfiguriert einen Download-Speicherort.
|
Erzwungen
Defaults
|
REG_SZ
(z. B. C:\Download\Path, \\SERVER\path)
|
HardwareAcceleration
Aktiviert oder deaktiviert das hardwarebeschleunigte Rendern auf dem Client.
|
Erzwungen
Defaults
|
REG_DWORD
1* (aktiviert)
0 (deaktiviert)
|
HideOnStartup
Steuert, ob Slack sichtbar oder minimiert im Systray gestartet wird, wenn sich die/der Benutzer:in am Computer anmeldet und das Starten beim Anmelden aktiviert ist.
|
Erzwungen
Defaults
|
REG_DWORD
1* (aktiviert)
0 (deaktiviert)
|
ReleaseChannel
Konfiguriere den Client so, dass er Updates entweder aus dem Produktions- (prod) oder aus dem Beta-Kanal erhält.
|Erzwungen
|
REG_SZ
prod*
beta
|Einstellung
|Konfigurationen
|Wert
|
ClientEnvironment
Konfiguriert den Client so, dass er entweder im kommerziellen Modus oder im behördlichen Compliance-Modus ausgeführt wird (GovSlack).
|
Erzwungen
Defaults
|
Integer
1000* (kommerziell)
1001 (GovSlack)
|
DefaultSignInTeam
Legt eine standardmäßige Workspace- oder Organisations-URL fest, bei der sich die Benutzer:innen beim ersten Start anmelden.
|
Erzwungen
|
String
Eine gültige Workspace- oder Organisations-ID
|
DownloadPath
Konfiguriert einen Download-Speicherort.
|
Erzwungen
Defaults
|
String
(z. B. /tmp/downloads)
|
HardwareAcceleration
Aktiviert oder deaktiviert das hardwarebeschleunigte Rendern auf dem Client.
|
Erzwungen
Defaults
|
Boolean
True* (aktiviert)
False (deaktiviert)