Ein Workflow macht alltägliche Aufgaben in Slack für dich und dein Projekt-Team einfacher. Fast jede Aufgabe oder jeder Prozess, die bzw. den du bei der Arbeit ausführst, kann mit unserem Workflow-Builder-Tool automatisiert werden.

In diesem Tutorial erfährst du Folgendes: Möglichkeiten zur Verwendung von Workflows

Einen Workflow erstellen

Hier findest du bestehende Workflows



Möglichkeiten zur Verwendung von Workflows

Workflows helfen bei der Automatisierung routinemäßiger Prozesse, um damit weniger Zeit zu verbringen. Mit diesen einfachen Möglichkeiten kannst du Workflows mit deinem Team verwenden:

Informationen erfassen Erinnerungen senden Erstelle in Slack ein einfaches Formular zum Festhalten von Ideen, Feedback oder Anfragen von Mitarbeitenden. Befolge unser Video-Tutorial, um es auszuprobieren. Stelle wiederkehrende Erinnerungen ein, um dir und deinem Projekt-Team bei der Verfolgung wichtiger Themen zu helfen. Befolge unser Video-Tutorial, um es auszuprobieren.



Einen Workflow erstellen

Wenn du einen Workflow erstellen möchtest, kannst du mit einer Vorlage beginnen oder ganz von vorne anfangen:

Mit einer Vorlage starten Von Grund auf starten Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Klicke in Workflows oben auf der Seite auf Vorlagen. Wähle eine Vorlage aus und klicke auf Einrichten. Befolge die Anweisungen, um die Vorlage anzupassen. Wenn du fertig bist, klicke auf Fertigstellen oder Workflow. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Klicke oben rechts auf Neu und wähle Workflow erstellen aus. Klicke unter Den Workflow starten ... auf Ereignis auswählen. Wähle aus der Liste aus, wie dein Workflow starten soll, und gib bei Aufforderung zusätzliche Informationen ein. Schritte zu deinem Workflow hinzufügen Wenn du fertig bist, klicke oben im Fenster Workflow-Builder auf Abschließen. Befolge die Anweisungen und klicke auf Veröffentlichen, wenn du fertig bist.

Hier findest du bestehende Workflows

Wenn Leute in deinem Projekt-Team bereits Workflows erstellt haben, kannst du diese an einigen unterschiedlichen Orten in Slack finden.

Workflow-Galerie Channels und Canvases Suchen Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Durchsuche in Workflows bestehende Workflows. Einige Workflows werden durch Klicken auf einen Link gestartet. Workflow-Links können in einem Channel mit Lesezeichen versehen sein oder zu einem Canvas hinzugefügt worden sein. Du kannst veröffentlichte Workflows über die Suchfunktion in Slack finden.

Mehr Infos: Ausführliche Informationen zum Erstellen eines neuen Workflows in Slack und zur Verwendung von KI bei den ersten Schritten findest du in diesen Artikeln.