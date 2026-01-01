Tutorials und Videos
Einfaches Lernen mit Slack: Tutorials, Videos & Tipps, um schneller voranzukommen.
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Ein Workflow macht alltägliche Aufgaben in Slack für dich und dein Projekt-Team einfacher. Fast jede Aufgabe oder jeder Prozess, die bzw. den du bei der Arbeit ausführst, kann mit unserem Workflow-Builder-Tool automatisiert werden.
In diesem Tutorial erfährst du Folgendes:
Möglichkeiten zur Verwendung von Workflows
Einen Workflow erstellen
Hier findest du bestehende Workflows
Möglichkeiten zur Verwendung von Workflows
Workflows helfen bei der Automatisierung routinemäßiger Prozesse, um damit weniger Zeit zu verbringen. Mit diesen einfachen Möglichkeiten kannst du Workflows mit deinem Team verwenden:
Informationen erfassen
Erinnerungen senden
Erstelle in Slack ein einfaches Formular zum Festhalten von Ideen, Feedback oder Anfragen von Mitarbeitenden.
Befolge
unser Video-Tutorial, um es auszuprobieren.
Stelle wiederkehrende Erinnerungen ein, um dir und deinem Projekt-Team bei der Verfolgung wichtiger Themen zu helfen.
Befolge
unser Video-Tutorial, um es auszuprobieren.
Einen Workflow erstellen
Wenn du einen Workflow erstellen möchtest, kannst du mit einer Vorlage beginnen oder ganz von vorne anfangen:
Mit einer Vorlage starten
Von Grund auf starten
Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf
Agenten und Tools. Klicke in
Workflows oben auf der Seite auf Vorlagen. Wähle eine Vorlage aus und klicke auf
Einrichten. Befolge die Anweisungen, um die Vorlage anzupassen.
Wenn du fertig bist, klicke auf
Fertigstellen oder Workflow.
Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf
Agenten und Tools. Klicke oben rechts auf
Neu und wähle Workflow erstellen aus. Klicke unter
Den Workflow starten ... auf Ereignis auswählen.
Wähle aus der Liste aus, wie dein Workflow starten soll, und gib bei Aufforderung zusätzliche Informationen ein.
Schritte zu deinem Workflow hinzufügen
Wenn du fertig bist, klicke oben im Fenster Workflow-Builder auf
Abschließen. Befolge die Anweisungen und klicke auf
Veröffentlichen, wenn du fertig bist. Hier findest du bestehende Workflows
Wenn Leute in deinem Projekt-Team bereits Workflows erstellt haben, kannst du diese an einigen unterschiedlichen Orten in Slack finden.
Workflow-Galerie
Channels und Canvases
Suchen
Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf
Agenten und Tools. Durchsuche in
Workflows bestehende Workflows.
Einige Workflows werden durch Klicken auf einen Link gestartet. Workflow-Links können in einem Channel mit Lesezeichen versehen sein oder zu einem Canvas hinzugefügt worden sein.
Du kannst veröffentlichte Workflows über die Suchfunktion in Slack finden.
Mehr Infos: Ausführliche Informationen zum Erstellen eines neuen Workflows in Slack und zur Verwendung von KI bei den ersten Schritten findest du in diesen Artikeln. Super!
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