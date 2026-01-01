Die Arbeit findet bei Slack in Channels statt. Das sind organisierte Bereiche für alles, was mit einem Projekt, Thema oder Team zu tun hat. Wenn ein Channel einmal nicht mehr relevant ist, kannst du ihn jederzeit verlassen. Hier sind ein paar Dinge, die du beachten solltest:

Niemand kann den Channel „allgemein“ verlassen.

Reguläre Channel-Gäste können den Channel, zu dem sie Zugang haben, nicht verlassen.

Multi-Channel-Gäste können Geschlossene Channels selbst verlassen, aber ein Inhaber oder Administrator muss sie aus Offenen Channels entfernen. Um einem Channel erneut beizutreten, müssen sie wieder hinzugefügt werden.

Hinweis: Wenn du einen geschlossenen Channel verlässt, werden dessen Nachrichten und Dateien nicht mehr in deinen Suchergebnissen angezeigt. Jemand, der noch Mitglied ist, muss dich wieder hinzufügen, wenn du dem Channel wieder beitreten möchtest.



Channels verlassen

Desktop Mobile Messaging Öffne den Channel, den du verlassen möchtest.

Klicken Sie in der Unterhaltungskopfzeile auf den Channel-Namen. Klicke auf Channel verlassen. Tipp: Wenn du mehrere inaktive Channels auf einmal zu verlassen, öffne das Menü

Meine Seitenleiste verwalten auf dem Home-Tab und klicke auf Inaktive Channels verlassen. Öffne den Channel, den du verlassen möchtest. Tippe im Header der Unterhaltung auf den Channel-Namen. Tippe auf Channel verlassen.