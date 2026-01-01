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Die Arbeit findet bei Slack in
Channels statt. Das sind organisierte Bereiche für alles, was mit einem Projekt, Thema oder Team zu tun hat. Wenn ein Channel einmal nicht mehr relevant ist, kannst du ihn jederzeit verlassen. Hier sind ein paar Dinge, die du beachten solltest:
Hinweis: Wenn du einen geschlossenen Channel verlässt, werden dessen Nachrichten und Dateien nicht mehr in deinen Suchergebnissen angezeigt. Jemand, der noch Mitglied ist, muss dich wieder hinzufügen, wenn du dem Channel wieder beitreten möchtest.
Channels verlassen
Desktop
Mobile Messaging
Öffne den Channel, den du verlassen möchtest.
Klicken Sie in der Unterhaltungskopfzeile auf den Channel-Namen.
Klicke auf
Channel verlassen.
Tipp: Wenn du mehrere inaktive Channels auf einmal zu verlassen, öffne das Menü auf dem Meine Seitenleiste verwalten -Tab und klicke auf Home Inaktive Channels verlassen.
Öffne den Channel, den du verlassen möchtest.
Tippe im Header der Unterhaltung auf den Channel-Namen.
Tippe auf
Channel verlassen.
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