Du kannst bei der Erstellung eines Channels auswählen, ob dieser offen oder geschlossen sein soll. Offene Channels eignen sich am besten für den Austausch von Informationen, die alle finden und lesen können, während Geschlossene Channels für Unterhaltungen gedacht sind, die nicht für alle zugänglich sein sollten. Wenn du diese Einstellung später ändern musst, kannst du Channels in Geschlossene oder Offene Channels umwandeln.

Denk dran:

Hinweis: Mit einem Business+ Plan und Enterprise-Plan können Inhaber:innen und Administrator:innen Channels mit Tools für das Channel-Management in Geschlossene Channels umwandeln.

Channel umwandeln

Wenn du einen Channel umwandelst, wird im Channel eine Nachricht gepostet, um die Mitglieder wissen zu lassen, dass er umgewandelt wurde.

Zu „Geschlossen“ ändern Zu „Offen“ ändern Öffne von deinem Desktop aus den Channel, den du in geschlossen ändern möchtest. Klicke im Header der Unterhaltung auf den Channel-Namen.

Wähle den Tab Einstellungen. Scrolle nach unten und klicke auf In einen Geschlossenen Channel umwandeln. Klicke zum Bestätigen auf Zu „ Geschlossen“ ändern. Standardmäßig können Inhaber:innen, Admins und Standardmäßig können Inhaber:innen, Admins und Channel-Manager:innen einen Channel in einen Geschlossenen Channel umwandeln, aber Inhaber:innen können dies einschränken . Wenn du einen Channel nicht in einen Geschlossenen Channel umwandeln kannst, bitte eine:n Inhaber:in um Hilfe. Öffne von deinem Desktop aus den Channel, den du zu „Offen“ ändern möchtest. Klicke im Header der Unterhaltung auf den Channel-Namen.

Wähle den Tab Einstellungen. Scrolle nach unten und klicke auf In einen Offenen Channel umwandeln. Klicke zum Bestätigen auf Zu „Offen“ ändern. Standardmäßig können Workspace-Inhaber:innen, Organisationsinhaber:innen und Organisationsadmins Geschlossene Channels in Offene Channels umwandeln, aber Inhaber:innen können dies Standardmäßig können Workspace-Inhaber:innen, Organisationsinhaber:innen und Organisationsadmins Geschlossene Channels in Offene Channels umwandeln, aber Inhaber:innen können dies einschränken . Wenn du einen Channel nicht in einen Offenen Channel umwandeln kannst, bitte eine:n Inhaber:in um Hilfe.