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Quando
crei un canale, puoi scegliere se renderlo pubblico o privato. I canali pubblici sono ideali per condividere informazioni che chiunque può trovare e leggere, mentre i canali privati sono destinati a discussioni che non sono aperte a tutti. Se vuoi modificare questa impostazione in un secondo momento, puoi rendere un canale privato o pubblico.
Ricorda
Nota: con i piani Business+ e Enterprise, i proprietari e gli amministratori possono rendere privati i canali tramite gli strumenti di gestione del canale. Rendere un canale privato o pubblico
Quando rendi un canale pubblico o privato, i membri saranno avvisati della modifica tramite un messaggio postato nel canale.
Convertire un canale in privato
Convertire un canale in pubblico
Dal desktop, apri il canale che vuoi rendere privato.
Clicca sul nome del canale nell’intestazione della conversazione.
Clicca sulla scheda
Impostazioni. Scorri verso il basso e clicca su
Rendi il canale privato. Clicca su
Rendi privato per confermare.
Per impostazione predefinita, i proprietari, gli amministratori e i
manager di canali possono rendere un canale privato, ma i proprietari possono limitare questa opzione. Se non riesci rendere privato un canale, chiedi aiuto a un proprietario.
Dal desktop, apri il canale che vuoi rendere pubblico.
Clicca sul nome del canale nell’intestazione della conversazione.
Clicca sulla scheda
Impostazioni. Scorri verso il basso e clicca su
Rendi il canale pubblico. Clicca su
Rendi pubblico per confermare.
Per impostazione predefinita, i proprietari dell’area di lavoro e dell’organizzazione e gli amministratori dell’organizzazione possono convertire i canali privati in pubblici, ma i proprietari possono
limitare questa opzione. Se non riesci a rendere privato un canale, trova un proprietario e chiedi assistenza.
Chi può utilizzare questa funzione?
I
proprietari/ amministratori dell’area di lavoro, i proprietari/ amministratori dell’organizzazione e i possono rendere privato un canale manager di canali I proprietari dell’area di lavoro e dell’organizzazione/gli amministratori dell’organizzazione possono convertire un canale in pubblico Disponibile per
tutti i piani Fantastico!
Grazie mille per il feedback!
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