Slack-Datenexporte verstehen
Nach dem Export deiner Workspace-Daten kannst du eine ZIP-Datei herunterladen, um auf den Nachrichtenverlauf und die Datei-Links zuzugreifen.
Exportformate
Dein Exportformat hängt vom Export-Typ ab, den du ausführst:
- Nur offene Channels: Daten werden im JSON-Format exportiert.
- Alle Channels und Unterhaltungen Daten werden im JSON-Format exportiert.
- Channels und Unterhaltungen eines einzelnen Benutzers: Daten können entweder im JSON- als auch im TXT-Format exportiert werden.
Das ist in deiner Exportdatei enthalten
JSON-Dateien
TXT-Dateien
Nach Abschluss des Exports kannst du eine ZIP-Datei mit den Daten deines Workspace sowie eine Reihe von Datei-Links herunterladen, die zurück zu den Dateien deines Workspace führen. Diese ZIP-Datei enthält abhängig von deinem Export-Typ Folgendes:
|Nur offene Channels
|Alle Channels und Unterhaltungen
|Channels (channels.json)
|✓
|✓
|Direktnachrichten (dms.json)
|✓
|Geschlossene Channels (groups.json)
|✓
|App-Aktivitäten-Logs (integration_logs.json)
|✓
|✓
|Gruppen-Direktnachricht (mpims.json)
|✓
|Mitglieder (users.json)*
|✓
|✓
|Inhaltskennzeichnungen† (content_flags.json)
|✓
|Ordner für jeden offenen Channel
|✓
|✓
|Ordner für jeden geschlossenen Channel
|✓
|Ordner für jede Direktnachricht
|✓
|Eine URL für jedes Canvas (canvases.json)**
|✓
|✓
* Wenn du Daten aus einer Enterprise-Organisation exportierst, wird dieser Ordner mit org_users.json bezeichnet
** Wenn du Daten aus Offenen Channels exportierst, enthält dieser Ordner nur Canvases, die in Offenen Channels geteilt wurden.
† Nur verfügbar für Enterprise-Pläne, bei denen die Kennzeichnung von Inhalten aktiviert ist.
Tipp: Bei einem Enterprise-Plan kannst du wählen, ob du Daten für deine gesamte Organisation oder für einen bestimmten Workspace exportieren möchtest. Exporte aus einem bestimmten Workspace enthalten offene und geschlossene Channels dieses ausgewählten Workspace, jedoch keine Multi-Workspace-Channels.
Wenn du die Daten für die Unterhaltungen eines einzelnen Benutzers im TXT-Format exportieren möchtest, lädst du nach Abschluss des Exports eine ZIP-Datei mit allen Nachrichten und Dateien herunter, die von dem ausgewählten Benutzer gesendet wurden. Die ZIP-Datei enthält drei Ordner:
- Channels
- DMs
- Dateien
Jeder Ordner enthält mehrere TXT-Dateien mit dem Verlauf einer Unterhaltung oder Informationen zu Dateien, die von einem bzw. einer einzelnen Benutzer:in während des von dir ausgewählten Datumsbereichs gesendet wurden.
Hinweis: Exporte einzelner Channels geben alle Unterhaltungen zurück, an denen die bzw. der Benutzer:in teilgenommen hat, auch wenn in dieser Unterhaltung während des ausgewählten Zeitraums keine Nachrichten gesendet wurden. In diesem Fall zeigt der Channel keine Nachrichten in der Exportdatei an.
In deiner Exportdatei navigieren
JSON-Dateien
TXT-Dateien
Wenn du deine ZIP-Exportdatei öffnest, gibt es für jeden Channel und jede Direktnachricht einen eigenen Ordner. Jeder Ordner enthält die in der Unterhaltung geposteten Nachrichten – in separaten JSON-Dateien und nach Datum sortiert. Beim Exportieren von Channels und Unterhaltungen von einem:einer einzelnen Benutzer:in enthält der Ordner Channels eine JSON-Datei für jeden Channel und jede Gruppen-Direktnachricht, an dem/der diese Person teilgenommen hat.
Dir werden Referenzdateien für verschiedene Arten von Unterhaltungen angezeigt: channels.json-Dateien für Offene Channels, groups.json-Dateien für Geschlossene Channels und dms.json-Dateien für Direktnachrichten. Diese Dateien enthalten die Benutzer- und Channel-IDs. Du musst sowohl den Channel als auch die Referenzdateien verwenden, um eine bestimmte Unterhaltung zu finden. Wenn du eine bestimmte Nachricht finden möchtest, kannst du zum Beispiel wie folgt vorgehen:
- Öffne die users.json-Datei und suche nach den betreffenden Benutzer:innen. Notiere dir ihre IDs.
- Öffne danach die channels.json-, groups.json- oder dms.json-Datei und suche nach der Unterhaltung, die diese beiden IDs im Mitglieder-Ordner enthält. Notiere den Channel-Namen oder die Unterhaltungs-ID für diese Unterhaltung.
- Suche im Hauptexportordner den Ordner mit dem Channel-Namen oder der Unterhaltungs-ID. In diesem Ordner findest du mehrere JSON-Dateien – eine für jedes Datum, an dem Nachrichten gesendet wurden.
Hinweis: Ein Ordner wird nur dann in die Exportdatei aufgenommen, wenn es Nachrichten für den von dir exportierten Datumsbereich gibt. Wenn deine Aufbewahrungsrichtlinie zum Beispiel so eingestellt ist, dass Nachrichten in Offenen Channels nach 30 Tagen gelöscht werden, und du einen Datumsbereich vor mehr als 31 Tagen auswählst, würde dein Export keine Ordner für Offene Channels enthalten.
Jeder Ordner in deiner ZIP-Datei enthält andere Daten aus deinem Workspace. Der Ordner Channels enthält eine TXT-Datei für jeden Channel und für jede Gruppen-Direktnachricht, an dem bzw. der ein:e einzelne:r Benutzer:in teilgenommen hat. Der Ordner DMs enthält eine TXT-Datei für jeden Channel und für jede Gruppen-Direktnachricht, an dem bzw. der ein:e einzelne:r Benutzer:in teilgenommen hat.
TXT-Dateien für Unterhaltungen werden nach dem Channel oder nach den Benutzernamen der Mitglieder in der Direktnachricht benannt. Beispielsweise sind die Daten für deinen Channel #allgemein in allgemein.txt enthalten. Daten für eine Direktnachricht könnten etwa in einer Datei mit dem Titel mseidel-jwolf.txt enthalten sein.
Um Nachrichten aus einer bestimmten Unterhaltung anzuzeigen, kannst du folgendermaßen vorgehen:
- Öffne den Ordner Channels oder DMs.
- Öffne die TXT-Datei für den Channel oder die Direktnachricht, die du anzeigen möchtest.
Sobald du die TXT-Datei geöffnet hast, siehst du den Nachrichtenverlauf der Unterhaltung unter der Überschrift Nachrichten. Der Nachrichtenverlauf enthält Nachrichten, die von dem einzelnen Benutzer in deinem Export sowie von allen anderen Benutzern in der Unterhaltung gesendet wurden.
Hinweis: Bearbeitete und gelöschte Nachrichten sind nur dann in deiner Exportdatei enthalten, wenn deine Aufbewahrungsrichtlinie deren Aufbewahrung vorsieht.
Nachrichten auslesen
JSON-Dateien
TXT-Dateien
Jede Nachricht enthält die folgenden Felder:
-
"type":
Gibt an, dass es sich um eine Nachricht handelt
-
"user":
Die ID des Mitglieds, das die Nachricht gesendet hat
-
"text":
Der eigentlich Nachrichtentext
-
"ts":
Der Zeitstempel, als die Nachricht gepostet wurde. Du kannst jeden Online-Unix-Zeitkonverter verwenden, um den Zeitstempel zu übersetzen.
Nachrichten werden in der Datumsdatei gespeichert, die dem Datum entspricht, an dem die Nachricht gesendet wurde. So sieht eine sehr einfache Nachricht aus:
{
"type": "message",
"user": "U2147483697",
"text": "Hello world",
"ts": "1355517523.000005"
}
Hinweis: Einige Nachrichten können auch einen Wert "attachments" enthalten. Dieser Wert enthält eine Liste aller Objekte, die dieser Nachricht angehängt wurden.
Tipp: Wenn du die alphanumerischen IDs für "channel" und "user" übersetzen möchtest, kannst du dich auf die jeweiligen Dateien channels.json und users.json als Referenz beziehen.
Nachrichten-Unterkategorien
Zusätzlich zu den Nachrichten, die Mitglieder in Slack teilen, gibt es Nachrichten-Unterkategorien. Das sind Nachrichten, die von Apps, Bots und Integrationen gepostet wurden, oder Nachrichten, die du siehst, wenn ein Mitglied einem Channel beitritt. Hier ist eine vollständige Liste aller Nachrichten-Unterkategorien:
|Typ
|Beschreibung
|bot_message
|Nachricht von einer App oder einer Integration
|me_message
|Eine Nachricht wurde mit dem Slash-Befehl „/ich“ gesendet
|message_changed
|Nachricht wurde bearbeitet
|message_deleted
|Nachricht wurde gelöscht
|channel_join
|Mitglied ist Channel beigetreten
|channel_leave
|Mitglied hat Channel verlassen
|channel_topic
|Channel-Thema wurde aktualisiert
|channel_purpose
|Channel-Zielsetzung wurde aktualisiert
|channel_name
|Channel wurde umbenannt
|channel_archive
|Channel wurde archiviert
|channel_unarchive
|Channel-Archivierung wurde aufgehoben
|group_join
|Mitglied ist Gruppe beigetreten
|group_leave
|Mitglied hat Gruppe verlassen
|group_topic
|Gruppenthema wurde aktualisiert
|group_purpose
|Gruppen-Zielsetzung wurde aktualisiert
|group_name
|Gruppe wurde umbenannt
|group_archive
|Gruppe wurde archiviert
|group_unarchive
|Gruppen-Archivierung wurde aufgehoben
|file_share
|Datei wurde in einem Channel geteilt
|file_reply
|Antwort wurde zu einer Datei hinzugefügt
|file_mention
|Datei wurde in einem Channel erwähnt
|pinned_item
|Element wurde im Channel gepinnt
|unpinned_item
|Element ist nicht mehr im Channel gepinnt
Lesezeichen, gepinnte Elemente und Reaktionen
Eine Nachricht kann auch zusätzliche Eigenschaften besitzen, um anzuzeigen, ob jemand mit ihr interagiert hat.
- Wenn du "is_starred": true siehst, dann hat ein Mitglied eine Nachricht als Favorit markiert. Wenn niemand die Nachricht gespeichert hat, dann wird dieser Wert nicht angezeigt.
- Wenn eine Nachricht gepinnt wurde, kannst du die ID der Orte neben "pinned_to" sehen.
- Sind “reactions” vorhanden, wird eine Liste angezeigt mit allen Emoji-Reaktionen, die zu der Nachricht hinzugefügt wurden (“name”), mit der Anzahl der Mitglieder, die darauf reagiert haben (“count”), und mit den Mitgliedern, die darauf reagiert haben (“users”).
{
"type": "message",
"channel": "C2147483705",
"user": "U2147483697",
"text": "Hallo Welt",
"ts": "1355517523.000005",
"is_starred": true,
"pinned_to": ["C024BE7LT", ...],
"reactions": [
{
"name": "astonished",
"count": 3,
"users": [ "U1", "U2", "U3" ]
},
{
"name": "facepalm",
"count": 1034,
"users": [ "U1", "U2", "U3", "U4", "U5" ]
}
Hinweis: Der Wert "reactions" zeigt eventuell nicht alle Mitglieder an, die auf eine Nachricht reagiert haben. Der Wert "count" zeigt dagegen immer an, wie oft die Reaktion verwendet wurde.
Die Nachrichten werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Unterhaltung gesendet wurden. Folgende Informationen sind in Nachrichten enthalten:
- Der Zeitstempel (GMT), als die Nachricht gepostet wurde.
- Der Slack-Benutzername der Person, die die Nachricht gesendet hat.
- Der Inhalt der Nachricht.
So könnte eine einfache Nachricht aussehen:
[2020-04-20 13:47:27] <jwolf> Willkommen im Vertriebsteam-Channel! Unser Team wächst schneller als je zuvor
Deine Exportdatei unterscheidet nicht zwischen Nachrichten in einem Thread und Nachrichten, die an einen Channel gesendet wurden. Alle Nachrichten in einem Thread werden im Verlauf der Unterhaltung angezeigt.
Bearbeitete Nachrichten auslesen
JSON-Dateien
TXT-Dateien
Mitglieder können Nachrichten, die sie in einem Channel geteilt haben, bearbeiten. Wenn deine Export-Option auch Bearbeitungs-Logs enthält, dann besitzt eine bearbeitete Nachricht den Wert "edited" mit den folgenden Informationen:
-
"user"
Die ID des Mitglieds, das die Änderung vorgenommen hat.
-
"ts"
Der Zeitstempel, als die Nachricht bearbeitet wurde. Du kannst jeden Online-Unix-Zeitkonverter verwenden, um den Zeitstempel zu übersetzen.
Die Bearbeitungen werden in der Datumsdatei für das Datum gespeichert, an dem die Bearbeitung stattfand. Hier ist ein Beispiel:
{
"type": "message",
"user": "UTXHL6F8A",
"upload": false,
"ts": "1590101612.000000",
"text": "Hallo, das ist die Nachricht, nachdem sie bearbeitet wurde.",
"previous": {
"text": "Hallo, das ist die Originalnachricht.",
"blocks": [
{
"type": "rich_text",
"block_id": "Bts",
"elements": [
{
"type": "rich_text_section",
"elements": [
{
"type": "text",
"text": "Hello, this is the original message."
}
]
}
]
}
]
},
"original_ts": "1590101603.000300",
"subtype": "message_changed",
"editor_id": "UTXHL6F8A",
"blocks": [
{
"type": "rich_text",
"block_id": "O+PJ",
"elements": [
{
"type": "rich_text_section",
"elements": [
{
"type": "text",
"text": "Hello, this is the message after it was edited."
}
]
}
]
}
]
}
Bearbeitete Nachrichten werden am Ende der TXT-Datei einer Unterhaltung unter der Überschrift Bearbeitete Nachrichten angezeigt. Folgende Informationen sind in bearbeiteten Nachrichten enthalten:
- Der Zeitstempel (GMT), als die Nachricht bearbeitet wurde.
- Der Benutzername der Person, die die Nachricht aktualisiert hat.
- Der Zeitstempel, als die Originalnachricht gepostet wurde.
- Der Inhalt der Originalnachricht vor allen Änderungen. Die bearbeitete Nachricht wird im Abschnitt Nachrichten im Unterhaltungsverlauf angezeigt.
Hier ist ein Beispiel:
[2020-04-20 13:47:27] <jwolf> hat aktualisiert [2020-04-20 13:47:09] <jwolf> Willkommen im Vertriebsteam-Channel!
Gelöschte Nachrichten auslesen
JSON-Dateien
TXT-Dateien
Mitglieder können Nachrichten, die sie in einem Channel geteilt haben, löschen. Wenn deine Aufbewahrungsrichtlinie Lösch-Logs erlaubt, hat eine gelöschte Nachricht den Wert "previous" und die folgenden Informationen:
-
"text"
Der Text der gelöschten Nachricht
-
"ts"
Der Zeitstempel, als die Nachricht gelöscht wurde. Du kannst jeden Online-Unix-Zeitkonverter verwenden, um den Zeitstempel zu übersetzen.
Löschen von Nachrichten wird in der Datumsdatei gespeichert, die dem Datum entspricht, an dem die Nachricht gesendet wurde. Hier ist ein Beispiel:
{
"type": "message",
"user": "UTXHL6F8A",
"upload": false,
"ts": "1590101824.000000",
"text": "",
"previous": {
"text": "Dies ist eine Nachricht, die gelöscht wurde.",
"blocks": [
{
"type": "rich_text",
"block_id": "ABSkQ",
"elements": [
{
"type": "rich_text_section",
"elements": [
{
"type": "text",
"text": "This is a message that has been deleted."
}
]
}
]
}
]
},
"original_ts": "1590101818.000600",
"subtype": "message_deleted",
"editor_id": "UTXHL6F8A"
}
Gelöschte Nachrichten werden am Ende der TXT-Datei einer Unterhaltung unter der Überschrift Bearbeitete Nachrichten angezeigt. Folgende Informationen sind in gelöschten Nachrichten enthalten:
- Der Zeitstempel (GMT), als die Nachricht gelöscht wurde.
- Der Benutzername der Person, die die Nachricht gelöscht hat.
- Der Zeitstempel, als die Originalnachricht gepostet wurde.
- Der Inhalt der Originalnachricht.
So könnte eine gelöschte Nachricht aussehen:
[2020-04-20 13:47:47] <jwolf> hat gelöscht [2020-04-20 13:47:42] <jwolf> Letzte Woche haben wir einen Umsatz von X erzielt!
So kannst du gekennzeichnete Inhalte anzeigen
In Enterprise-Organisationen mit aktivierten gekennzeichneten Inhalten werden gekennzeichnete Nachrichten sowie alle von Prüfer:innen hinterlassenen Kommentare in einen Export aller Channels und Unterhaltungen aufgenommen.
JSON-Dateien
TXT-Dateien
Dein Export enthält einen Ordner content_flags. In dem Ordner befinden sich einzelne JSON-Dateien für jede gekennzeichnete Nachricht. Die JSON-Dateien enthalten folgende Informationen:
-
"flagger_user_id"
Die ID der Benutzerin bzw. des Benutzers, die oder der die Nachricht gekennzeichnet hat.
-
"content_user_id"
Die ID der Benutzerin bzw. des Benutzers, die oder der die gekennzeichnete Nachricht verfasst hat.
-
"date_created"
Der Zeitstempel, zu dem die Nachricht gekennzeichnet wurde.
-
"comments"
Alle Kommentare, die von Prüfer:innen hinterlassen wurden, einschließlich Details wie Zeitstempel, wer den Kommentar hinterlassen hat und ob der Kommentar gelöscht wurde.
-
"flagged_message"
Die Details der gekennzeichneten Nachricht, einschließlich des Nachrichteninhalts, der Profilinformationen der Verfasserin bzw. des Verfassers der Nachricht und des Überprüfungsstatus.
Hier ist ein Beispiel:
[
{
"flag": {
"id": "Fg016WC7RU9Z",
"flagger_team_id": "E019B299WNQ",
"flagger_user_id": "UTXHL6F8A",
"content_user_id": "U014QD5SE67",
"content_team_id": "T019B299WNQ",
"date_created": 1727216082
},
"Kommentare": [],
"flagged_message": {
"subtype": "moderated",
"text": "This is the content of a message that was flagged for review",
"user": "U014QD5SE67",
"hidden": false,
"type": "message",
"ts": "1727216072.664659",
"client_msg_id": "eba94731-3cf1-4005-90fa-49e0930fc9b3"
}
}
]
Gekennzeichnete Inhalte sind nicht in .TXT-Exporten enthalten.
So kannst du Dateien anzeigen
JSON-Dateien
TXT-Dateien
Slack-Exportdateien im JSON-Format enthalten keine Dateien aus dem Workspace. Sie enthalten verschiedene Datei-Links, die du in den JSON-Dateien des Nachrichtenverlaufs deiner Exportdatei findest und die zurück zu den Dateien des Workspace führen. Kopiere diese Datei-Links aus der JSON-Datei und füge sie in deinen Browser ein, um die Dateien zu öffnen.
So findest du eine bestimmte Datei:
- Öffne den Ordner für die Unterhaltung, in der die Datei geteilt wurde.
- Suche die JSON-Datei, die dem Datum entspricht, an dem die Datei geteilt wurde.
- Du findest den Datei-Link in den Nachrichtendetails, in denen er geteilt wurde, im “files:”-Ordner.
Hinweis: Wenn du eine Datei oder den Channel oder Workspace, in dem sie geteilt wurde, löschst, ist die Datei nicht mehr über den Datei-Link in deinem Export zugänglich.
Der Ordner files in deiner ZIP-Datei enthält Dateien, die von dem bzw. der ausgewählten einzelnen Benutzer:in in deinem Datenexport gesendet wurden. Datei-Titel werden in deinen TXT-Dateien unter channels und dms entsprechend dem Verlauf der Unterhaltung wie im folgenden Beispiel angezeigt:
[2020-04-20 13:47:27] jwolf hat Datei(en) geteilt F01243S814M
So findest du eine bestimmte Datei:
- Öffne die TXT-Datei für die Unterhaltung, in der die Datei geteilt wurde.
- Suche die zu öffnende Datei im Nachrichtenverlauf und notiere dir den entsprechenden Datei-Titel (z. B. F01243S814M).
- Öffne den Ordner „files“ und wähle den Datei-Titel aus, um die Datei zu öffnen.
Canvases anzeigen
JSON-Dateien
TXT-Dateien
Slack-Exportdateien im JSON-Format enthalten eine spezielle Datei, die Links zum Herunterladen aller verfügbaren Canvases in HTML enthält.
Canvases
So findest du Canvases:
- Öffne canvases.json und suche nach dem Titel eines Canvas.
- Suche nach url_private_download in den Details deines entsprechenden Canvas.
- Füge diese URL in einen Browser ein, um das Canvas herunterzuladen und seinen Inhalt zu lesen.
{
"id": "F05UA7XQXHS",
"created": 1695846651,
"name": "This_canvas_is_shared_in_General",
"title": "This canvas is shared in General",
"mimetype": "application/vnd.slack-docs",
"filetype": "quip",
"pretty_type": "Canvas",
"user": "U018Y4QJK0E",
"editable": true,
"size": 48,
"mode": "quip",
"is_public": true,
"is_tombstoned": false,
"public_url_shared": false,
"date_delete": 0,
"url_private_download": "https://files.slack.com/files-pri/T019B299WNQ-F05UA7XQXHS/download/canvas?t=xoxe-1317077336772-EXAMPLE-TOKEN-INFO",
"shares": [
{
"team": "T019B299WNQ",
"channel": "C019UMH0P40"
}
Hinweis: Du kannst den Canvas-Versionsverlauf von der URL url_private_download herunterladen, wenn in deinem Workspace oder deiner Organisation Datenexporte für alle Unterhaltungen aktiviert sind.
Kommentare in Canvases
Die Kommentare in einem Canvas werden in einen eigenen Ordner in deiner Exportdatei exportiert. So verknüpfst du Kommentare in einer Exportdatei mit ihren Canvases:
- Öffne file_conversations.json und suche nach dem Titel eines Canvas.
- Notiere im Feld "name": die FC -ID oder das Canvas, für die du Kommentare anzeigen möchtest (z. B. FC:F05UA7XQXHS).
- Kehre zu deinem Export zurück und suche den Ordner mit der passenden FC-ID.
- Öffne den FC-Ordner, um die Kommentare im Canvas anzusehen. Die Kommentare werden nach dem Datum sortiert, an dem sie abgegeben wurden
{
"id": "C05UA7XQXHS",
"name": "FC:F05UA7XQXHS:This canvas is shared in General",
"created": 1695846691,
"creator": "USLACKBOT",
"is_archived": false,
"members": [
"U018Y4QJK0E"
],
"topic": {
"value": "",
"creator": "",
"last_set": 0
},
"purpose": {
"value": "",
"creator": "",
"last_set": 0
}
Wenn die bzw. der Zielbenutzer:in mit einem Canvas interagiert hat oder Mitglied eines Channels ist, in dem ein Canvas geteilt wurde, enthält der TXT-Export die folgenden Dateien und Ordner, die mit den Canvases verbunden sind:
-
Canvases
Dieser Ordner enthält eindeutige Unterordner für jedes Canvas, auf das die bzw. der betreffende Benutzer:in Zugriff hat. In den Ordnern kannst du auf das Canvas im HTML-Format zugreifen.
-
Dateien
Dieser Ordner enthält eindeutige Unterordner für jedes Canvas, das eine eingebettete Datei enthält, auf die die bzw. der betreffende Benutzer:in Zugriff hat.
So findest du ein bestimmtes Canvas:
- Öffne den Ordner Canvases, um eine Liste aller Canvases anzuzeigen, auf die die bzw. der betreffende Benutzer:in zugreifen kann, geordnet nach einzelnen Ordnern.
- Öffne den Ordner, für den du das Canvas anzeigen möchtest, und öffne dann die HTML-Datei für das Canvas.
Hinweis: Du musst auch auf die FC-Ordner verweisen, um Datei- oder Weblinks zu finden, die in das Canvas eingebettet wurden, wenn ein Nachrichten-Link als Karte angezeigt wird oder wenn ein:e Benutzer:in erwähnt wird.