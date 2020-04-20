JSON-Dateien

TXT-Dateien

Nach Abschluss des Exports kannst du eine ZIP-Datei mit den Daten deines Workspace sowie eine Reihe von Datei-Links herunterladen, die zurück zu den Dateien deines Workspace führen. Diese ZIP-Datei enthält abhängig von deinem Export-Typ Folgendes:

Nur offene Channels Alle Channels und Unterhaltungen Channels (channels.json) ✓ ✓ Direktnachrichten (dms.json) ✓ Geschlossene Channels (groups.json) ✓ App-Aktivitäten-Logs (integration_logs.json) ✓ ✓ Gruppen-Direktnachricht (mpims.json) ✓ Mitglieder (users.json)* ✓ ✓ Inhaltskennzeichnungen† (content_flags.json) ✓ Ordner für jeden offenen Channel ✓ ✓ Ordner für jeden geschlossenen Channel ✓ Ordner für jede Direktnachricht ✓ Eine URL für jedes Canvas (canvases.json)** ✓ ✓

* Wenn du Daten aus einer Enterprise-Organisation exportierst, wird dieser Ordner mit org_users.json bezeichnet

** Wenn du Daten aus Offenen Channels exportierst, enthält dieser Ordner nur Canvases, die in Offenen Channels geteilt wurden.

† Nur verfügbar für Enterprise-Pläne, bei denen die Kennzeichnung von Inhalten aktiviert ist.

Tipp: Bei einem Enterprise-Plan kannst du wählen, ob du Daten für deine gesamte Organisation oder für einen bestimmten Workspace exportieren möchtest. Exporte aus einem bestimmten Workspace enthalten offene und geschlossene Channels dieses ausgewählten Workspace, jedoch keine Multi-Workspace-Channels.