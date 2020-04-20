Leggere le esportazioni dei dati di Slack
Dopo aver esportato i dati della tua area di lavoro, puoi scaricare un file ZIP per accedere alla cronologia dei messaggi e ai link ai file.
Formati di esportazione
Il formato di esportazione dipende dal tipo di esportazione che esegui:
- Solo canali pubblici: I dati saranno esportati in formato JSON.
- Tutti i canali e le conversazioni: I dati saranno esportati in formato JSON.
- Canali e conversazioni di un utente singolo: I dati possono essere esportati nei formati JSON o TXT.
Cosa contengono i file di esportazione
File JSON
File TXT
Dopo aver portato a termine l’esportazione, potrai scaricare un file ZIP con i dati dell’area di lavoro e una serie di link a file che reindirizzano ai file dell’area di lavoro. A seconda del tipo di esportazione, il file ZIP includerà:
|Solo canali pubblici
|Tutti i canali e le conversazioni
|Canali (channels.json)
|✓
|✓
|Messaggi diretti (dms.json)
|✓
|Canali privati (groups.json)
|✓
|Registri delle attività delle app (integration_logs.json)
|✓
|✓
|Messaggi diretti di gruppo (mpims.json)
|✓
|Membri (users.json)*
|✓
|✓
|Contenuti contrassegnati† (content_flags.json)
|✓
|Cartelle per ciascun canale pubblico
|✓
|✓
|Cartelle per ciascun canale privato
|✓
|Cartelle per ciascun messaggio diretto
|✓
|Un URL per ogni canvas (canvases.json)**
|✓
|✓
*Se esporti dati da un’organizzazione Enterprise, questa cartella sarà denominata org_users.json
** Se esporti dati solo dai canali pubblici, questa cartella conterrà solo i canvas condivisi nei canali pubblici.
† Disponibile solo per i piani Enterprise in cui è abilitato il contenuto contrassegnato.
Suggerimento: con il piano Enterprise, puoi scegliere di esportare i dati per l’intera organizzazione o per un’area di lavoro specifica. Le esportazioni per un’area di lavoro specifica includono i canali pubblici e privati dell’area di lavoro selezionata, ma non i canali per più aree di lavoro.
Se scegli di esportare i dati per le conversazioni di un utente singolo in formato TXT, quando l’esportazione sarà completata scaricherai un file ZIP con tutti i messaggi e i file inviati dall’utente che hai selezionato. Il file ZIP conterrà tre cartelle:
- creare canali
- MD
- file
Ogni cartella conterrà un insieme di file TXT con la cronologia di una conversazione oppure i file inviati da un utente singolo nell’intervallo di date selezionato.
Nota: le esportazioni relative a un singolo canale riportano tutte le conversazioni a cui l’utente ha preso parte, anche se non sono stati inviati messaggi in quella conversazione durante l’intervallo di date selezionato. In questo caso, il canale non mostrerà messaggi nel file di esportazione.
Navigare nel file di esportazione
File JSON
File TXT
Quando apri il file ZIP dell’esportazione, ogni canale o messaggio diretto avrà la propria cartella. Ciascuna cartella conterrà i messaggi della conversazione, organizzati per data in file JSON separati. Se esporti i canali e le conversazioni di un singolo utente, la cartella channels include un file JSON per ogni canale e messaggio diretto di gruppo di cui l'utente è stato membro.
Troverai file di riferimento per diversi tipi di conversazioni: file channels.json per i canali pubblici, file groups.json per i canali privati e file dms.json per i messaggi diretti. Questi file conterranno gli ID di utenti e canali. Per trovare una conversazione specifica, dovrai usare sia i file dei canali sia i file di riferimento. Ad esempio, per trovare un messaggio specifico, potresti procedere come segue:
- Apri il file users.json e cerca gli utenti che ti interessano. Prendi nota dei loro ID.
- A questo punto apri i file channels.json, groups.json o dms.json e cerca la conversazione che include questi due ID nella sezione members. Prendi nota del nome del canale o dell’ID di quella conversazione.
- Nella cartella di esportazione principale, cerca la cartella con il titolo che contiene quel nome del canale o l’ID di quella conversazione. Nella cartella troverai vari file JSON, uno per ciascuna data in cui sono stati inviati i messaggi.
Nota: la cartella verrà inclusa nel file di esportazione solo se sono presenti dei messaggi relativi all’intervallo di date che hai esportato. Ad esempio, se i criteri di conservazione prevedono l’eliminazione dei messaggi dei canali pubblici dopo 30 giorni e hai selezionato una data che si riferisce a oltre 31 giorni fa, il file di esportazione non conterrà alcuna cartella per i canali pubblici.
Ogni cartella nel file ZIP conterrà diversi dati dell’area di lavoro. La cartella channels conterrà un file TXT per ogni canale e messaggio diretto di gruppo di cui un utente ha fatto parte. La cartella dms conterrà un file TXT per ogni messaggio diretto individuale di cui un singolo utente è stato membro.
Il nome dei file TXT per le conversazioni corrisponderà al nome del canale o ai nomi utenti dei membri di un messaggio diretto. Per esempio, i dati del canale #generale saranno contenuti nel file generale.txt. I dati di un messaggio diretto potrebbero essere contenuti nel file mcollins-jjordan.txt.
Per visualizzare i messaggi da un conversazione specifica, puoi seguire questi passaggi:
- Apri la cartella canali o md.
- Apri il file TXT per il canale o per il messaggio diretto che vuoi visualizzare.
Una volta aperto il file TXT, vedrai la cronologia dei messaggi della conversazione sotto l’intestazione Messaggi. La cronologia dei messaggi includerà i messaggi inviati dall’utente singolo dell’esportazione e da tutti gli altri utenti nella conversazione.
Nota: i messaggi modificati o eliminati saranno inclusi nel file di esportazione solo se i criteri di conservazione sono configurati per conservarli.
Come leggere i messaggi
File JSON
File TXT
Tutti i messaggi contengono i seguenti campi:
-
“type”:
Indica che i dati si riferiscono a un messaggio
-
"user":
L’ID del membro che ha inviato il messaggio
-
"text":
Il testo del messaggio
-
"ts":
Il timestamp della pubblicazione del messaggio. Per trasformare il timestamp, puoi utilizzare un convertitore online Unix.
I messaggi verranno registrati nel file corrispondente alla data in cui è stato inviato il messaggio. Ecco come verrà visualizzato un messaggio semplice:
{
"type": "message",
"user": "U2147483697",
"text": "Hello world",
"ts": "1355517523.000005"
}
Nota: alcuni messaggi potrebbero anche comprendere un valore “attachments”. Questo valore contiene una lista di oggetti allegati al messaggio.
Suggerimento: è possibile convertire gli ID alfanumerici del campo “channel” e “user” facendo riferimento ai file channels.json e users.json.
Sottotipi dei messaggi
Oltre ai messaggi che i membri condividono su Slack, esistono dei sottotipi di messaggi: i messaggi postati da app, bot o integrazioni, oppure i messaggi che vedi quando un membro entra in un canale. Ecco l’elenco completo dei sottotipi dei messaggi:
|Tipo
|Descrizione
|messaggio_bot
|Un messaggio postato tramite un’app o un’integrazione
|messaggio_me
|Un messaggio inviato con il comando slash /me
|messaggio_modificato
|Un messaggio che è stato modificato
|message_deleted
|Un messaggio che è stato eliminato
|accesso_canale
|Un membro è entrato in un canale
|uscita_canale
|Un membro è uscito da un canale
|argomento_canale
|Un argomento del canale è stato aggiornato
|scopo_canale
|Una descrizione del canale è stata aggiornata
|nome_canale
|Un canale è stato rinominato
|canale_archiviato
|Un canale è stato archiviato
|annullamento_archiviazione_canale
|È stata annullata l’archiviazione di un canale
|entrata_canale
|Un membro è entrato in un gruppo
|uscita_gruppo
|Un membro è uscito dal gruppo
|argomento_gruppo
|L’argomento del gruppo è stato aggiornato
|scopo_gruppo
|Lo scopo del gruppo è stato aggiornato
|nome_gruppo
|Un gruppo è stato rinominato
|archiviazione_gruppo
|Un gruppo è stato archiviato
|archiviazione_gruppo_annullata
|È stata annullata l’archiviazione del gruppo
|condivisione_file
|Un file è stato condiviso in un canale
|risposta_file
|È stata aggiunta una risposta a un file
|tag_file
|Un file è stato taggato in un canale
|elemento_fissato
|Un elemento è stato fissato in un canale
|elemento_sbloccato
|Un elemento è stato sbloccato da un canale
Elementi salvati, fissati e reazioni
Un messaggio può mostrare altre proprietà se qualcuno ci interagisce.
- Se vedi “is_starred”: true, vuol dire che un membro ha salvato il messaggio. Se nessuno ha salvato il messaggio non visualizzerai questo valore.
- Se il messaggio è stato fissato da qualche parte, visualizzerai l’ID della sua posizione accanto a “pinned_to”.
- Se “reactions” è presente, elencherà tutte le reazioni con emoji che sono state aggiunte al messaggio (“name”), il numero di membri che hanno reagito (“count”) e l’elenco dei membri che hanno reagito (“users”).
{ "type": "message", "channel": "C2147483705", "user": "U2147483697", "text": "Hello world", "ts": "1355517523.000005", "is_starred": true, "fissato_a": ["C024BE7LT", ...], "reactions": [ { "name": "astonished", "count": 3, "users": [ "U1", "U2", "U3" ] },
Nota: il valore "reactions" potrebbe non riportare tutti i membri che hanno reagito al messaggio ma il valore "count" mostrerà sempre il numero di volte in cui la reazione è stata utilizzata.
I messaggi compariranno nell’ordine in cui erano stati inviati nella conversazione. I messaggi includono gli elementi seguenti:
- Il timestamp (in GMT) dell’invio del messaggio.
- Il nome utente Slack della persona che ha inviato il messaggio.
- Il contenuto del messaggio.
Ecco come sarà visualizzato un messaggio semplice:
[2020-04-20 13:47:27]
Ti do il benvenuto nel canale del team di vendita! Il nostro team cresce sempre di più
Il file di esportazione non applica una distinzione tra i messaggi in una conversazione e i messaggi inviati in un canale. Tutti i messaggi in una conversazione compariranno nel flusso della conversazione.
Come leggere un messaggio modificato
File JSON
File TXT
I membri possono modificare i messaggi che hanno condiviso su un canale. Se l’opzione di esportazione consente di modificare i registri, un messaggio modificato avrà un valore "edited" con le seguenti informazioni:
-
"utente"
L’ID del membro che ha effettuato la modifica.
-
"ts"
Il timestamp della modifica del messaggio. Per trasformare il timestamp, puoi utilizzare un convertitore online Unix.
Le modifiche verranno registrate nel file relativo alla data in cui è avvenuta la modifica. Ecco un esempio:
{ "type": "message", "user": "UTXHL6F8A", "caricamento": falso, "ts": "1590101612.000000", "text": "Questo è il messaggio dopo essere stato modificato.", "precedente": { "text": "Questo è il messaggio originale.", "blocchi": [ { "tipo": "rtf", "id_blocco": "Bts", "elementi": [ { "tipo": "sezione_rtf", "elementi": [
] } ] } ] }, "ts_originale": "1590101603.000300", "sottotipo": "messaggio_modificato", "id_modificatore": "UTXHL6F8A", "blocchi": [ { "tipo": "rtf", "id_blocco": "O+PJ", "elementi": [ { "tipo": "sezione_rtf", "elementi": [
] } ] } ] }
I messaggi modificati compariranno alla fine del file TXT di una conversazione, sotto l’intestazione Modifiche ai messaggi. I messaggi modificati includono gli elementi seguenti:
- Il timestamp (in GMT) della modifica del messaggio.
- Il nome utente della persona che ha aggiornato il messaggio.
- Il timestamp dell’invio originale del messaggio.
- Il contenuto del messaggio originale, precedente a qualsiasi modifica. Il messaggio modificato comparirà nella sezione Messaggi nel flusso della conversazione.
Ecco un esempio:
[2020-04-20 13:47:27]
aggiornato [2020-04-20 13:47:09] Ti do il benvenuto nel canale del team di vendita!
Come leggere un messaggio eliminato
File JSON
File TXT
I membri possono eliminare i messaggi che hanno condiviso su un canale. Se i criteri di conservazione consentono l’eliminazione dei registri, un messaggio eliminato avrà un valore "previous" e le seguenti informazioni:
-
"testo"
Il testo del messaggio eliminato.
-
"ts"
Il timestamp dell’eliminazione del messaggio. Per trasformare il timestamp, puoi utilizzare un convertitore online Unix.
L’eliminazione dei messaggi verrà registrata nel file corrispondente alla data in cui è stato eliminato il messaggio. Ecco un esempio:
{ "type": "message", "user": "UTXHL6F8A", "caricamento": falso, "ts": "1590101824.000000", "testo": "", "precedente": { "text": “This is a message that has been deleted.”, "blocchi": [ { "tipo": "rtf", "id_blocco": "ABSkQ", "elementi": [ { "tipo": "sezione_rtf", "elementi": [
] } ] } ] }, "ts_originale": "1590101818.000600", "sottotipo": "messaggio_eliminato", "id_modificatore": "UTXHL6F8A" }
I messaggi eliminati compariranno alla fine del file TXT di una conversazione, sotto l’intestazione Modifiche ai messaggi. I messaggi eliminati includono gli elementi seguenti:
- Il timestamp (in GMT) dell’eliminazione del messaggio.
- Il nome utente della persona che ha eliminato il messaggio.
- Il timestamp dell’invio originale del messaggio.
- Il contenuto del messaggio originale.
Ecco come sarà visualizzato un messaggio eliminato:
[2020-04-20 13:47:47]
eliminato [2020-04-20 13:47:42] Settimana scorsa, il team di vendita ha fatturato X!
Come leggere il contenuto contrassegnato
Nelle organizzazioni Enterprise con il contenuto contrassegnato abilitato, i messaggi contrassegnati e tutti i commenti lasciati dai revisori verranno inclusi in un'esportazione di Tutti i canali e le conversazioni.
File JSON
File TXT
L’esportazione conterrà una cartella content_flags. All'interno della cartella saranno presenti singoli file JSON per ogni messaggio contrassegnato. I file JSON includono le seguenti informazioni:
-
"flagger_user_id"
L’ID dell’utente che ha contrassegnato il messaggio.
-
"content_user_id"
L’ID dell’utente che ha scritto il messaggio contrassegnato.
-
"date_created"
Il timestamp in cui il messaggio è stato contrassegnato.
-
"comments"
Eventuali commenti lasciati dai revisori, inclusi dettagli come timestamp, chi ha lasciato il commento e se il commento è stato eliminato.
-
"flagged_message"
I dettagli del messaggio contrassegnato, inclusi il contenuto del messaggio, le informazioni sul profilo dell'autore del messaggio e lo stato di revisione.
Ecco un esempio:
[
{
"flag": {
"id": "Fg016WC7RU9Z",
"flagger_team_id": "E019B299WNQ",
"flagger_user_id": "UTXHL6F8A",
"content_user_id": "U014QD5SE67",
"content_team_id": "T019B299WNQ",
"date_created": 1727216082
},
"comments": [],
"flagged_message": {
"subtype": "moderated",
"text": "This is the content of a message that was flagged for review",
"user": "U014QD5SE67",
"hidden": false,
"type": "message",
"ts": "1727216072.664659",
"client_msg_id": "eba94731-3cf1-4005-90fa-49e0930fc9b3"
}
}
]
Il contenuto contrassegnato non è incluso nelle esportazioni .TXT.
Come visualizzare i file
File JSON
File TXT
I file di esportazione di Slack in formato JSON non contengono alcun file dell’area di lavoro. Comprendono una serie di link che si trovano nella cronologia dei messaggi dei file JSON del file di esportazione, che rimandano direttamente ai file dell’area di lavoro. Per aprire i file, copia i link al file dal file JSON e incollali nel tuo browser.
Ecco come trovare un file particolare:
- Apri la cartella della conversazione in cui è stata condiviso il file.
- Individua il file JSON che corrisponde alla data in cui è stato condiviso il file.
- Vedrai il link al file tra i dettagli del messaggio in cui è stato condiviso, nella sezione "files:".
Nota: se elimini un file, il canale o l’area di lavoro su cui è stato condiviso, il file non sarà più accessibile tramite il link del file di esportazione.
La cartella file del file ZIP contiene i file inviati dall’utente singolo selezionato nell’esportazione. I titoli dei file appariranno nei file TXT canali e md nel flusso di una conversazione, in questo modo:
[2020-04-20 13:47:27] jjordan ha condiviso il file F01243S814M
Ecco come trovare un file particolare:
- Apri il file TXT della conversazione in cui è stato condiviso il file.
- Trova il file che vuoi aprire nella cronologia dei messaggi e annota il titolo del file corrispondente (per esempio: F01243S814M).
- Apri la cartella dei file e seleziona il titolo del file per aprirlo.
Come visualizzare i canvas
File JSON
File TXT
I file di esportazione di Slack in formato JSON includeranno un file specifico che contiene i link per scaricare tutti i canvas disponibili in HTML.
Canvas
Ecco come trovare un canvas:
- Apri il file canvases.json e cerca il titolo di un canvas.
- Individua il file url_private_download nei dettagli che corrispondono al tuo canvas.
- Incolla questo URL in un browser per scaricare il canvas e leggerne il contenuto.
{ "id": "F05UA7XQXHS", "created": 1695846651, "name": "This_canvas_is_shared_in_General", "title": "This canvas is shared in General", "mimetype": "application/vnd.slack-docs", "filetype": "quip", "pretty_type": "Canvas", "user": "U018Y4QJK0E", "editable": true, "size": 48, "mode": "quip", "is_public": true, "is_tombstoned": false, "public_url_shared": false, "date_delete": 0, "url_private_download": "https://files.slack.com/files-pri/T019B299WNQ-F05UA7XQXHS/download/canvas?t=xoxe-1317077336772-EXAMPLE-TOKEN-INFO", "shares": [
Nota: puoi scaricare la cronologia delle versioni del canvas dall'URL url_private_download se nell’area di lavoro o organizzazione sono abilitate le esportazioni di dati per tutte le conversazioni.
Commenti sui canvas
I commenti su un canvas saranno esportati nelle loro cartelle nel file di esportazione. Ecco come associare i commenti di un file di esportazione ai loro canvas:
- Apri il file file_conversations.json e cerca il titolo di un canvas.
- Nel campo "name": prendi nota dell’ID FC o del canvas per il quale desideri visualizzare i commenti (ad es. FC:F05UA7XQXHS).
- Torna all’esportazione e individua la cartella con l’ID FC corrispondente.
- Apri la cartella FC per visualizzare i commenti fatti sul canvas. I commenti saranno ordinati in base alla data in cui sono stati fatti.
{
"id": "C05UA7XQXHS",
"name": "FC:F05UA7XQXHS:This canvas is shared in General",
"created": 1695846691,
"creator": "USLACKBOT",
"is_archived": false,
"members": [
"U018Y4QJK0E"
],
"topic": {
"value": "",
"creator": "",
"last_set": 0
},
"purpose": {
"value": "",
"creator": "",
"last_set": 0
}
Quando l’utente interessato ha interagito con un canvas o è membro di un canale in cui è stato condiviso un canvas, l’esportazione TXT conterrà i seguenti file e cartelle relativi ai canvas:
-
Canvas
Questa cartella contiene sottocartelle uniche per ogni canvas a cui l’utente ha accesso. All’interno delle cartelle, puoi accedere al canvas in formato HTML.
-
File
Questa cartella contiene delle sottocartelle uniche per ogni canvas che contiene un file incorporato a cui l’utente interessato ha accesso.
Ecco come trovare un canvas particolare:
- Apri la cartella Canvases per visualizzare un elenco di tutti i canvas a cui l’utente interessato può accedere, organizzati in cartelle individuali.
- Apri la cartella per la quale desideri visualizzare il canvas, quindi apri il file HTML del canvas.
Nota: dovrai anche fare riferimento alle cartelle FC per individuare i link a file o web che sono stati incorporati nel canvas, quando un link a un messaggio viene visualizzato come una scheda o quando viene un utente viene taggato.