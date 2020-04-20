File JSON

File TXT

Quando apri il file ZIP dell’esportazione, ogni canale o messaggio diretto avrà la propria cartella. Ciascuna cartella conterrà i messaggi della conversazione, organizzati per data in file JSON separati. Se esporti i canali e le conversazioni di un singolo utente, la cartella channels include un file JSON per ogni canale e messaggio diretto di gruppo di cui l'utente è stato membro.



Troverai file di riferimento per diversi tipi di conversazioni: file channels.json per i canali pubblici, file groups.json per i canali privati e file dms.json per i messaggi diretti. Questi file conterranno gli ID di utenti e canali. Per trovare una conversazione specifica, dovrai usare sia i file dei canali sia i file di riferimento. Ad esempio, per trovare un messaggio specifico, potresti procedere come segue:

Apri il file users.json e cerca gli utenti che ti interessano. Prendi nota dei loro ID. A questo punto apri i file channels.json, groups.json o dms.json e cerca la conversazione che include questi due ID nella sezione members. Prendi nota del nome del canale o dell’ID di quella conversazione. Nella cartella di esportazione principale, cerca la cartella con il titolo che contiene quel nome del canale o l’ID di quella conversazione. Nella cartella troverai vari file JSON, uno per ciascuna data in cui sono stati inviati i messaggi.

Nota: la cartella verrà inclusa nel file di esportazione solo se sono presenti dei messaggi relativi all’intervallo di date che hai esportato. Ad esempio, se i criteri di conservazione prevedono l’eliminazione dei messaggi dei canali pubblici dopo 30 giorni e hai selezionato una data che si riferisce a oltre 31 giorni fa, il file di esportazione non conterrà alcuna cartella per i canali pubblici.