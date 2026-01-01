Standardmäßig werden die E-Mail-Adressen der Mitglieder (ausgenommen Frontline-Mitglieder) in ihren Slack-Profilen angezeigt, die für ihre Organisation und alle externen Organisationen, mit denen sie in Slack Connect arbeiten, sichtbar sind. Inhaber:innen und Administrator:innen können diese Einstellung bei Bedarf so anpassen, dass E-Mail-Adressen nur für Mitglieder ihrer Organisation oder für niemanden angezeigt werden.



E-Mail-Adressen ein- oder ausblenden

Wenn E-Mail-Adressen in Slack-Profilen angezeigt werden, können Mitglieder damit nach Personen suchen, mit denen sie arbeiten. Wenn keine E-Mail-Adressen angezeigt werden, ist der Zugriff auf sie ggf. weiterhin über Apps, Test-Token oder die API möglich.

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Workspace-Einstellungen aus dem Menü aus. Scrolle nach unten zu Anzeige der E-Mail-Adressen und klicke dann auf Erweitern. Aktiviere das Kontrollkästchen neben deiner bevorzugten Einstellung. Klicke auf Speichern. Organisationsebene Organisationsinhaber:innen und -administrator:innen können eine Richtlinie für die Anzeige der E-Mail-Adressen für alle Workspaces in ihrer Organisation festlegen: Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Wähle im Menü Tools und Einstellungen aus und klicke auf Organisationseinstellungen. Wähle in der linken Spalte Einstellungen und dann Richtlinien der Organisation aus. Klicke neben Anzeige der E-Mail-Adressen auf Richtlinie hinzufügen. Wähle eine Option aus dem Drop-down-Menü. Klicke auf Richtlinie speichern und wähle dann zum Bestätigen Richtlinie erstellen aus.

Workspace-Ebene Wenn keine Organisationsrichtlinie festgelegt wurde, können Workspace-Inhaber:innen und -Administrator:innen die Einstellungen für die Anzeige von E-Mail-Adressen für ihr(e) Workspace(s) anpassen: Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Wähle im Menü die Option Tools und Einstellungen aus und klicke dann auf Workspace-Einstellungen. Wenn du mehr als einen Workspace verwaltest, wähle einen aus dem Drop-down-Menü aus. Scrolle nach unten zu Anzeige der E-Mail-Adressen und klicke dann auf Erweitern. Aktiviere das Kontrollkästchen neben deiner bevorzugten Einstellung. Klicke auf Speichern.

Hinweis: Wenn Mitglieder keinen Benutzernamen festlegen, wird das Präfix ihrer E-Mail-Adresse als Anzeigename angezeigt.