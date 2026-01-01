Per impostazione predefinita, gli indirizzi e-mail dei membri (eccetto i membri operativi) sono visualizzati nei loro profili di Slack, che sono visibili alla loro organizzazione e a tutte le organizzazioni esterne con cui lavorano in Slack Connect. Se lo desiderano, i proprietari e gli amministratori possono modificare questa impostazione per mostrare gli indirizzi e-mail solo ai membri della loro organizzazione o a nessuno.
Mostrare o nascondere gli indirizzi e-mail
Quando gli indirizzi e-mail vengono visualizzati nei profili di Slack, i membri possono usarli per cercare le persone con cui lavorano. Se gli indirizzi e-mail sono nascosti, potrebbero ancora essere accessibili tramite le app, i token per test o l’API.
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
Scorri verso il basso fino a Visualizzazione e-mail, poi clicca su Espandi.
Seleziona la casella corrispondente all’impostazione che preferisci.
Clicca su Salva.
Livello organizzazione
I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono impostare un criterio di visualizzazione degli indirizzi e-mail per ogni area di lavoro dell’organizzazione:
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
Scegli Impostazioni dalla colonna a sinistra, quindi seleziona Criteri organizzazione.
Accanto a Visualizzazione e-mail clicca su Aggiungi criterio.
Seleziona un’opzione dal menu a discesa.
Clicca su Salva criterio, quindi seleziona Crea criterio per confermare.
Livello area di lavoro
Se non è stato impostato un criterio a livello di organizzazione, i proprietari e gli amministratori delle aree di lavoro possono modificare le impostazioni di visualizzazione degli indirizzi e-mail nelle proprie aree di lavoro:
Da desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, poi clicca su Impostazioni area di lavoro. Se gestisci più di un'area di lavoro, scegline una dal menu a discesa.
Scorri verso il basso fino a Visualizzazione e-mail, poi clicca su Espandi.
Seleziona la casella corrispondente all’impostazione che preferisci.
Clicca su Salva.
Nota: se i membri non scelgono un nome utente, il prefisso dell’indirizzo e-mail sarà visibile come nome visualizzato.
Chi può utilizzare questa funzione?
I proprietari/amministratori dell’area di lavoro e i proprietari/amministratori dell’organizzazione