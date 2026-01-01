Standardmäßig kannst du die Textformatierung nutzen, um deine Nachrichten in Slack zu formatieren. Wenn du stattdessen lieber Markup verwenden möchtest, kannst du in den persönlichen Einstellungen festlegen, dass die Formatierungs-Symbolleiste im Schreibfenster für Nachrichten ausgeblendet werden soll. Wenn du dies einstellst, geschieht Folgendes:

Die Formatierung wird nach dem Absenden für die Nachrichten angewendet.

Nachrichten, die kopiert und eingefügt werden, werden als Klartext angezeigt.

Die automatische Formatierung von Aufzählungen, nummerierten und eingerückten Listen wird nicht angewendet.



Persönliche Formatierungseinstellungen für Nachrichten einrichten

Klicke auf dem Desktop auf dein Profilbild in der Seitenleiste.

Wähle Persönliche Einstellungen aus dem Menü aus. Wähle Erweitert aus. Aktiviere oder deaktiviere unter Eingabeoptionen das Kontrollkästchen neben Nachrichten mit Markup formatieren.



Markup verwenden

Wenn du deine Formatierungseinstellungen vorgenommen hast, kannst du deine Nachrichten mit den folgenden Markup-Aktionen formatieren.