Dar un formato a los mensajes en Slack con marcado
Dar un formato a los mensajes en Slack con marcado
De forma predeterminada, puedes usar la barra de herramientas de formato para dar formato a tus mensajes en Slack. Si quieres usar el marcado, puedes establecer una preferencia para ocultar la barra de herramientas del redactor de mensajes. Ten en cuenta lo siguiente si estableces esta preferencia:
El formato se aplicará a los mensajes después de enviarlos.
En los mensajes que copies y pegues, el texto aparecerá sin formato.
No se aplicará el formato automático para listas con viñetas, numeradas o con sangría.
Establecer tus preferencias de formato de mensajes
En el ordenador, haz clic en tu foto de perfil, situada en la barra lateral.
Selecciona Preferencias en el menú.
Selecciona Avanzados.
En Opciones de entrada, marca o desmarca la casilla que hay junto a Dar formato a mensajes con marcado.
Usar el marcado
Una vez establecida tu preferencia de formato, puedes usar las siguientes acciones de marcado para aplicar un formato a tus mensajes.
Formato
Descripción
Negrita
Rodea el texto con asteriscos: *tu texto*
Cursiva
Rodea el texto con barras bajas: _tu texto_
Tachado
Rodea el texto con virgulillas: ~tu texto~
Código
Rodea el texto con acentos abiertos: `tu texto`
Cita en bloque
Añade un paréntesis angular delante del texto: >tu texto
Bloque de código
Rodea el texto con tres acentos abiertos: ```tu texto```
Enlace
Escribe el texto entre corchetes y, a continuación, introduce el enlace entre paréntesis: [your text](el enlace)