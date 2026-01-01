Per impostazione predefinita, puoi utilizzare la barra degli strumenti di formattazione per formattare i messaggi in Slack. Se preferisci utilizzare la marcatura, puoi impostare una preferenza per nascondere la barra degli strumenti dal riquadro di composizione dei messaggi. Se imposti questa preferenza, ecco cosa puoi aspettarti:
La formattazione verrà applicata ai messaggi dopo l’invio.
I messaggi che copi e incolli verranno visualizzati come testo normale.
La formattazione automatica per gli elenchi puntati, numerati e rientrati non verrà applicata-
Impostare le preferenze di formattazione dei messaggi
Dal desktop, clicca sulla tua foto del profilo nella barra laterale.
Dal menu, seleziona Preferenze.
Seleziona Avanzate.
Alla voce Opzioni input, seleziona o deseleziona la casella accanto a Formatta messaggi tramite marcatura.
Utilizzare la marcatura
Dopo aver impostato la preferenza di formattazione, puoi utilizzare le seguenti azioni di marcatura per formattare i messaggi.
Formattazione
Descrizione
Grassetto
Racchiudi il testo tra asterischi: *il tuo testo*
Corsivo
Racchiudi il testo tra trattini bassi: _il tuo testo_
Barrato
Racchiudi il testo tra tildi: ~il tuo testo~
Codice
Racchiudi il testo tra backtick: `il tuo testo`
Citazione
Aggiungi una parentesi angolare prima del testo: >testo
Blocco codice
Racchiudi il testo tra tre backtick: ```il tuo testo```
Link
Racchiudi il testo tra parentesi quadre, quindi racchiudi il link tra parentesi: [your text](link)