Du kannst die Verbindung mit einer Organisation trennen, um die gesamte Kommunikation mit dieser in Slack Connect-Channels und Direktnachrichten (DMs) zu beenden.

Hinweis: Das Abmelden von einer Organisation wirkt sich auf alle Channels aus, denen diese Organisation angehört (auch auf Channels anderer Organisationen), und kann nicht rückgängig gemacht werden.

Danach läuft es folgendermaßen ab:

Je nach den Berechtigungen in deinen Slack Connect-Channels gibt es folgende Möglichkeiten, wenn du die Verbindung zu einer Organisation trennst:

Eingeladene Organisationen mit Berechtigung zum Posten, Einladen und mehr, behalten eine archivierte schreibgeschützte Kopie des Channels (beachte allerdings bitte, dass die Archivierung des Channels nicht aufgehoben werden kann). Diejenigen mit Berechtigung nur zum Posten behalten keine Kopie.

Der getrennte Channel kann von der Channel-Inhaberin bzw. dem Channel-Inhaber weiter verwendet werden.

DMs werden für alle Teilnehmer archiviert, wobei der gesamte Nachrichtenverlauf erhalten bleibt.

Die Profilangaben der Mitglieder, wie z. B. Profilfotos und Anzeigenamen, werden bei getrennten Unterhaltungen weiterhin aktualisiert.

Der Zugriff auf Dateien, die in Channels und DMs von Leuten aus anderen Organisationen geteilt wurden, ist nicht mehr möglich.

Hinweis: Anstatt die Verbindung zu trennen, kannst du bei Bedarf andere Organisationen aus Slack Connect-Channels entfernen.



Verbindung mit einer Organisation trennen

Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Standardmäßig können nur Workspace-Inhaber und -Administratoren die Verbindung zu Organisationen trennen, aber sie können allen Mitgliedern diese Aktion erlauben, indem sie ihnen Berechtigung zum Genehmigen und Verwalten von Slack Connect-Kanälen erteilen. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.

Wähle im Menü die Option Tools und Einstellungen aus und klicke auf Workspace-Einstellungen. (Wenn du mehr als einen Workspace verwaltest, wähle einen aus dem Drop-down-Menü aus.) Wähle in der linken Seitenleiste unter Administration Slack Connections von Slack Connect aus. Wenn dir die linke Seitenleiste nicht angezeigt wird, klicke oben links auf Menü, um sie zu finden. Klicke neben der Organisation, zu der du die Verbindung trennen möchtest, auf das

Symbol mit den drei Punkten. Wähle [Name der Organisation] trennen aus und klicke dann auf Trennen. Organisationsinhaber:innen und Administrator:innen können die Verbindung mit einer Organisation trennen: Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Wähle im Menü Tools und Einstellungen aus und klicke auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Slack Connect und wähle dann Verbindungen aus. Klicke neben der Organisation, zu der du die Verbindung trennen möchtest, auf das

Symbol mit den drei Punkten. Wähle [Name der Organisation] trennen aus und klicke dann auf Trennen. Hinweis: Du kannst mithilfe der Slack Connect-API auch automatisch von einer Organisation trennen.