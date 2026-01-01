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Workspace-Inhaber:innen können entscheiden, wer Posting-Berechtigungen für den Channel #allgemein festlegen darf:

Workspace-Inhaber:innen können entscheiden, wer Posting-Berechtigungen für Channels festlegen darf:

Hinweis: Berechtigungen, die auf Org.-Ebene festgelegt werden, überschreiben die Einstellungen auf Workspace-Ebene.

Organisationsebene

Organisationsinhaber:innen können Organisationsrichtlinien festlegen, um zu bestimmen, wer Posting-Berechtigungen verwalten kann:

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Wähle Rollen und Berechtigungen aus und klicke dann auf Account-Typen. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten neben Posting-Berechtigungen für Channel bearbeiten und wähle dann Berechtigung bearbeiten aus. Wähle aus, wer die Aktion ausführen darf. Bei Bedarf kannst du auswählen, ob einzelne Workspaces diese Einstellung bearbeiten können. Klicke auf Speichern.



Workspace-Ebene

Wenn es gemäß den Organisationseinstellungen erlaubt ist, können Workspace-Inhaber:innen entscheiden, wer Posting-Berechtigungen für seinen Workspace festlegen darf:

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und wähle dann im Menü Workspace-Einstellungen aus. Wenn du mehr als einen Workspace verwaltest, wähle einen aus dem Drop-down-Menü aus. Klicke in der linken Seitenleiste auf Rollen und Berechtigungen. Klicke auf der Seite Account-Typen auf das Symbol mit den drei Punkten neben Posting-Berechtigungen für Channel bearbeiten. Klicke auf Berechtigung bearbeiten. Wähle aus, wer die Aktion ausführen darf, und klicke dann auf Speichern.

Tipp: In organisationsweiten Standard-Channels ist das Posten nur auf Inhaberinnen und Inhaber sowie auf Administratorinnen und Administratoren beschränkt.