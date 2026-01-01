Verwalten, wer Posting-Berechtigungen festlegen kann
Verwalten, wer Posting-Berechtigungen festlegen kann
Standardmäßig können Mitglieder Posting-Berechtigungen in Channels anpassen, um zu entscheiden, wer Nachrichten posten oder einen ganzen Channel benachrichtigen darf. Du kannst dies einschränken und bestimmen, wer Posting-Berechtigungen festlegen darf.
Auswählen, wer Berechtigungen festlegen kann
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Workspace-Inhaber:innen können entscheiden, wer Posting-Berechtigungen für den Channel #allgemein festlegen darf:
Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator.
Wähle im Menü die Option Workspace-Einstellungen aus, und klicke dann auf Rollen und Berechtigungen.
Klicke auf der Seite Account-Typen auf das Symbol mit den drei Punkten neben Posting-Berechtigungen für Channel bearbeiten.
Klicke auf Berechtigung bearbeiten.
Wähle aus, wer die Aktion ausführen darf, und klicke dann auf Speichern.
Workspace-Inhaber:innen können entscheiden, wer Posting-Berechtigungen für Channels festlegen darf:
Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator.
Wähle im Menü die Option Workspace-Einstellungen aus, und klicke dann auf Rollen und Berechtigungen.
Klicke auf der Seite Account-Arten auf das Symbol mit den drei Punkten neben Posting-Berechtigungen für Channel bearbeiten.
Klicke auf Berechtigung bearbeiten.
Wähle aus, wer die Aktion ausführen darf, und klicke dann auf Speichern.
Hinweis: Berechtigungen, die auf Org.-Ebene festgelegt werden, überschreiben die Einstellungen auf Workspace-Ebene.
Organisationsebene
Organisationsinhaber:innen können Organisationsrichtlinien festlegen, um zu bestimmen, wer Posting-Berechtigungen verwalten kann:
Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.
Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen.
Wähle Rollen und Berechtigungen aus und klicke dann auf Account-Typen.
Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten neben Posting-Berechtigungen für Channel bearbeiten und wähle dann Berechtigung bearbeiten aus.
Wähle aus, wer die Aktion ausführen darf. Bei Bedarf kannst du auswählen, ob einzelne Workspaces diese Einstellung bearbeiten können.
Klicke auf Speichern.
Workspace-Ebene
Wenn es gemäß den Organisationseinstellungen erlaubt ist, können Workspace-Inhaber:innen entscheiden, wer Posting-Berechtigungen für seinen Workspace festlegen darf:
Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.
Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und wähle dann im Menü Workspace-Einstellungen aus. Wenn du mehr als einen Workspace verwaltest, wähle einen aus dem Drop-down-Menü aus.
Klicke in der linken Seitenleiste auf Rollen und Berechtigungen.
Klicke auf der Seite Account-Typen auf das Symbol mit den drei Punkten neben Posting-Berechtigungen für Channel bearbeiten.
Klicke auf Berechtigung bearbeiten.
Wähle aus, wer die Aktion ausführen darf, und klicke dann auf Speichern.