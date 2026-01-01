Barrierefreiheit in Slack
Wir möchten, dass du Spaß an den Tools hast, die du für deine Arbeit verwendest. Ein angenehmes, integratives Erlebnis ist ein Muss, und deshalb setzen wir uns dafür ein, dass jeder Slack so einsetzen kann, wie es am besten passt. Im Folgenden findest du weitere Informationen über die Tools und Funktionen von Slack für Barrierefreiheit.
Tastatur-Barrierefreiheit
- Mit der Liste der Tastaturkürzel von Slack kannst du Aktionen schneller ausführen. Wenn du dich mit der Tastatur in Slack bewegst, haben wir Aktionen, mit denen du von einem Bereich in einen anderen gelangst.
- Mit dem Screenreader kannst du zu bestimmten Unterhaltungen navigieren, Nachrichten lesen und in der Slack-Desktop-App sowie Slack in einem Web-Browser auf Informationen zugreifen.
Modus mit vereinfachtem Layout
- Der vereinfachte Layoutmodus kann helfen, Ablenkungen in Slack zu reduzieren. Dieser Modus kann vor allem nützlich für Personen sein, die nur eine Aufgabe gleichzeitig ausführen (Single-Tasker), sowie für Benutzer:innen von unterstützenden Technologien.
Persönliche Einstellungen für Animationen
- Verwalte deine Einstellungen für Animationen, wenn blinkende oder sich bewegende Bilder für dich unangenehm sind. Wende dich an deine Workspace-Administratoren oder -Inhaber, die dich dabei unterstützen, problematische benutzerdefinierte Emojis aus deinem Workspace zu entfernen.
Visuelle Steuerelemente
- Verwende Slack im Dark Mode für ein dunkleres, kontrastreicheres Farbdesign.
- Ändere die Einstellung für die Anzeige von Nachrichten, um entweder mehr oder weniger Nachrichten gleichzeitig anzuzeigen.
- Ändere die Schriftart in Slack, um anzupassen, wie Nachrichten und Textelemente angezeigt werden.
- Passe deine Zoom-Stufe an, um die Schriftgröße zu ändern.
- Stelle die Anzeige von Links so ein, dass diese unterstrichen werden, damit sie leichter zu erkennen sind.
Sprach- und Videooptionen
- Verwende Huddles für unkomplizierte informelle Gespräche ohne Kamera. Du kannst sogar deine Bildschirmanzeige teilen und Live-Untertitel aktivieren.
- Nimm Sprach- und Videonachrichten auf und teile sie in einem Channel oder einer Direktnachricht, um Ideen auszutauschen, ohne diese eintippen zu müssen. Video- und Sprachnachrichten werden nicht automatisch transkribiert, aber du kannst Transkript erstellen unter jeder Video- und Sprachnachricht auswählen, nachdem du sie geteilt hast. Für Videonachrichten stehen außerdem Untertitel zur Verfügung.
- Binde eine Beschreibung (Alt-Text) ein, wenn du ein Bild zu Slack hinzufügst.
- Aktiviere Benachrichtigungstöne für das Senden oder Empfangen von Nachrichten in jeder offenen Unterhaltung oder aktiviere Nachrichtenansagen für Screenreader.
Mehr Infos: Unter https://slack.com/intl/de-de/accessibility erfährst du, wie wir bei Slack Barrierefreiheit entwickeln und gestalten.