Wir möchten, dass du Spaß an den Tools hast, die du für deine Arbeit verwendest. Ein angenehmes, integratives Erlebnis ist ein Muss, und deshalb setzen wir uns dafür ein, dass jeder Slack so einsetzen kann, wie es am besten passt. Im Folgenden findest du weitere Informationen über die Tools und Funktionen von Slack für Barrierefreiheit.

Tastatur-Barrierefreiheit

Mit der Liste der Tastaturkürzel von Slack kannst du Aktionen schneller ausführen. Wenn du dich mit der Tastatur in Slack bewegst, haben wir Aktionen, mit denen du von einem Bereich in einen anderen gelangst.

Mit dem Screenreader kannst du zu bestimmten Unterhaltungen navigieren, Nachrichten lesen und in der Slack-Desktop-App sowie Slack in einem Web-Browser auf Informationen zugreifen.

Modus mit vereinfachtem Layout

Der vereinfachte Layoutmodus kann helfen, Ablenkungen in Slack zu reduzieren. Dieser Modus kann vor allem nützlich für Personen sein, die nur eine Aufgabe gleichzeitig ausführen (Single-Tasker), sowie für Benutzer:innen von unterstützenden Technologien.



Persönliche Einstellungen für Animationen

Verwalte deine Einstellungen für Animationen, wenn blinkende oder sich bewegende Bilder für dich unangenehm sind. Wende dich an deine Workspace-Administratoren oder -Inhaber, die dich dabei unterstützen, problematische benutzerdefinierte Emojis aus deinem Workspace zu entfernen.

Visuelle Steuerelemente

Sprach- und Videooptionen

Mehr Infos: Unter https://slack.com/intl/de-de/accessibility erfährst du, wie wir bei Slack Barrierefreiheit entwickeln und gestalten.