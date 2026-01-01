Wenn du häufig gestellte Fragen beantworten oder die Arbeit in Slack mit ein bisschen Humor auflockern möchtest, lege automatisierte Nachrichten fest, um bei bestimmten Keywords oder Formulierungen eine Reaktion zu senden.



Danach läuft es folgendermaßen ab:

Standardmäßig können alle Mitglieder automatisierte Nachrichten senden. Administrator:innen können jedoch den Zugriff auf diese Funktion einschränken.

Automatische Nachrichten werden in Channels und deinen persönlichen Direktnachrichten (DMs) gepostet, aber nicht in DMs mit anderen Personen oder in Slack Connect-Unterhaltungen.

In Enterprise-Organisationen werden automatisierte Nachrichten nur in Channels in dem Workspace gepostet, in dem eine Reaktion erstellt wurde.



Automatisierte Nachricht hinzufügen

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf der Registerkarte Home in der Seitenleiste auf den Namen deines Workspace.

Zeige mit der Maus auf Tools und Einstellungen und klicke dann auf Workspace anpassen. Klicke auf Automatisierte Nachrichten. Klicke auf Nachricht hinzufügen. Füge deine Keywords oder Formulierungen sowie die Nachricht(en) hinzu, die du als Reaktion senden möchtest. Klicken Sie auf Speichern. Klicke auf der Registerkarte Home in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.

Klicke auf Workspace anpassen und wähle einen Workspace aus dem Dropdown-Menü aus. Klicke auf Automatisierte Nachrichten. Wähle Nachricht hinzufügen aus. Füge deine Keywords oder Formulierungen sowie die Nachricht(en) hinzu, die du als Reaktion senden möchtest. Klicken Sie auf Speichern.

Tipp: Wenn du Besitzer:in oder Administrator:in in Free, Pro oder Business+ bist, klicke in der Seitenleiste auf Administrator:in, um auf die Seite Workspace anpassen zuzugreifen.



Automatisierte Nachrichten verwalten

Automatisierte Nachrichten können von allen bearbeitet oder gelöscht werden, auch von Personen, die von anderen Person hinzugefügt wurden.

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf der Registerkarte Home in der Seitenleiste auf den Namen deines Workspace.

Zeige mit der Maus auf Tools und Einstellungen und klicke dann auf Workspace anpassen. Klicke auf Automatisierte Nachrichten. Klicke auf das Bleistiftsymbol neben einer Nachricht, um sie zu bearbeiten. Wenn du eine Nachricht löschen möchtest, klicke auf das X-Symbol. Klicke auf der Registerkarte Home in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.

Klicke auf Workspace anpassen und wähle einen Workspace aus dem Dropdown-Menü aus. Klicke auf Automatisierte Nachrichten. Klicke auf das Bleistiftsymbol neben einer Nachricht, um sie zu bearbeiten. Wenn du eine Nachricht löschen möchtest, klicke auf das X-Symbol.