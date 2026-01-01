Usar Slack
Desde los canales hasta la búsqueda: aprende a usar Slack, de la A a la Z.
Crear mensajes automatizados en Slack
Para responder a las preguntas frecuentes o aportar un poco de humor al trabajo en Slack, configura mensajes automatizados que envíen respuestas a determinadas palabras clave o frases.
Qué esperar
- De forma predeterminada, todos los miembros pueden crear mensajes automatizados, pero los administradores pueden restringir el acceso a esta función.
- Los mensajes automatizados se publicarán en los canales y en tus mensajes directos personales, pero no en los mensajes directos con otras personas ni en las conversaciones de Slack Connect.
- En las organizaciones Enterprise, los mensajes automatizados solo se publicarán en los canales del espacio de trabajo desde el que se haya creado la respuesta.
Añadir mensaje automatizado
Planes Gratuito, Pro y Business+
Planes Enterprise
- Desde la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes, y selecciona Personalizar espacio de trabajo.
- Haz clic en Mensajes automatizados.
- Haz clic en Añadir mensaje.
- Añade tus palabras clave o frases y los mensajes que deseas enviar como respuesta.
- Haga clic en Save (Guardar).
- En la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Haz clic en Personalizar espacio de trabajo y elige un espacio de trabajo del menú desplegable.
- Haz clic en Mensajes automatizados.
- Selecciona Añadir mensaje.
- Añade tus palabras clave o frases y los mensajes que deseas enviar como respuesta.
- Haga clic en Save (Guardar).
Consejo: Si eres un propietario o administrador de los planes Gratuito, Pro o Business+, haz clic en Administración en la barra lateral para acceder a la página Personalizar espacio de trabajo.
Permitir mensajes automatizados
Cualquiera puede editar o eliminar mensajes automatizados, incluidos los añadidos por otras personas.
Planes Gratuito, Pro y Business+
Planes Enterprise
- Desde la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes, y selecciona Personalizar espacio de trabajo.
- Haz clic en Mensajes automatizados.
- Haz clic en el icono del lápiz junto a un mensaje para editarlo. Para eliminar un mensaje, haz clic en el icono x.
- En la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Haz clic en Personalizar espacio de trabajo y elige un espacio de trabajo del menú desplegable.
- Haz clic en Mensajes automatizados.
- Haz clic en el icono del lápiz junto a un mensaje para editarlo. Para eliminar un mensaje, haz clic en el icono x.
¿Quién puede usar esta función?
- Todos los miembros (por defecto)
- Disponible entodos los planes
¡Genial!
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