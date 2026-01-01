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Creare messaggi automatici in Slack
Per rispondere alle domande più frequenti o aggiungere un tocco di umorismo al lavoro in Slack, configura messaggi automatici per inviare risposte a determinate parole chiave o frasi.
Cosa puoi aspettarti
- Per impostazione predefinita, tutti i membri possono creare messaggi automatici, ma gli amministratori possono limitare l'accesso a questa funzione.
- I messaggi automatici verranno postati nei canali e nei messaggi diretti personali (MD), ma non nei messaggi diretti con altre persone o nelle conversazioni di Slack Connect.
- Nelle organizzazioni Enterprise, i messaggi automatici verranno postati solo nei canali dell'area di lavoro da cui è stata creata una risposta.
Aggiungere un messaggio automatico
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dalla scheda Home, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
- Passa il puntatore del mouse su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Personalizza area di lavoro.
- Clicca su Messaggi automatici.
- Clicca su Aggiungi messaggio.
- Aggiungi le parole chiave o frasi e i messaggi che desideri inviare in risposta.
- Fai clic su Save (Salva).
- Dalla scheda Home, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Clicca su Personalizza area di lavoro e scegli un'area di lavoro dal menu a discesa.
- Clicca su Messaggi automatici.
- Seleziona Aggiungi messaggio.
- Aggiungi le parole chiave o frasi e i messaggi che desideri inviare in risposta.
- Fai clic su Save (Salva).
Suggerimento: se sei proprietario o amministratore con Free, Pro o Business+, clicca su Amministrazione nella barra laterale per accedere alla pagina Personalizza area di lavoro.
Gestire i messaggi automatici
Chiunque può modificare o eliminare i messaggi automatici, compresi quelli aggiunti da altre persone.
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dalla scheda Home, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
- Passa il puntatore del mouse su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Personalizza area di lavoro.
- Clicca su Messaggi automatici.
- Clicca sull’icona della matita accanto a un messaggio per modificarlo. Per eliminare un messaggio, clicca sull’icona x.
- Dalla scheda Home, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Clicca su Personalizza area di lavoro e scegli un'area di lavoro dal menu a discesa.
- Clicca su Messaggi automatici.
- Clicca sull’icona della matita accanto a un messaggio per modificarlo. Per eliminare un messaggio, clicca sull’icona x.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Tutti i membri (per impostazione predefinita)
- Disponibile per tutti i piani
Fantastico!
Grazie mille per il feedback!
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