Wenn du eine Slack-Abbuchung bemerkst, die du nicht zuordnen kannst, hängt diese oft mit einem Workspace zusammen, mit dem du verbunden bist, auch wenn du kein aktives Mitglied bist. Dieser Leitfaden erklärt dir, wie du anhand deiner Workspace-ID, des Workspace-Tools oder deiner per E-Mail versandten Abrechnung feststellen kannst, aus welchem Workspace die Abbuchung stammt.



Workspace-ID

Anhand der Workspace-IDs kann festgestellt werden, für welchen Slack-Workspace dir Kosten in Rechnung gestellt werden. Sie entsprechen der Transaktions-ID, die auf deiner Kartenabrechnung aufgeführt ist. Erfahre, wie du deine Workspace-ID finden kannst, wenn du bei Slack angemeldet bist.



Workspace-Finder-Tool

Wenn du mehrere Workspaces hast und nicht sicher bist, welcher davon mit der Abbuchung übereinstimmt, verwende das Workspace-Tool, um alle mit deiner E-Mail-Adresse verbundenen Workspaces anzuzeigen.

Öffne die Seite des Finder-Tools: https://slack.com/get-started#/find Gib deine E-Mail-Adresse ein und klicke auf Mit E-Mail-Adresse anmelden. Du erhältst eine E-Mail mit einem Bestätigungs-Code von Slack. Gib diesen ein. Von hier aus solltest eine Liste aller Workspaces sehen, die du öffnen oder denen du beitreten kannst. Nutze die Workspace-ID , um festzustellen, welcher Workspace der auf deiner Kartenabrechnung angegebenen Transaktions-ID entspricht.



Per E-Mail versendete Abrechnung

Wenn du ein Rechnungskontakt bist, kannst du die per E-Mail gesendete Abrechnung überprüfen, um festzustellen, zu welchem Workspace eine Gebühr gehört. Der Name des Workspace erscheint in der Betreffzeile der E-Mail, und die angehängte Abrechnung enthält die URL des Workspaces in der unteren linken Ecke (zum Beispiel fiktiongmbh.slack.com).