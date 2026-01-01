Si detectas un cargo de Slack inesperado, puede deberse a un espacio de trabajo vinculado con tu cuenta, aunque no pertenezcas a él. Esta guía te muestra cómo identificar el espacio de trabajo relacionado con este cargo usando la ID del espacio de trabajo, la herramienta de búsqueda o el estado de cuenta enviado por correo electrónico.



ID del espacio de trabajo

Las ID de los espacios de trabajo se pueden usar para determinar de cuál viene ese cargo extra de Slack. Se corresponden a las ID de transacciones indicadas en el extracto de tu tarjeta. Descubre cómo encontrar la ID de un espacio de trabajo con la sesión de Slack iniciada.



Herramienta de búsqueda de espacios de trabajo

Si tienes varios espacios de trabajo y no sabes a cuál corresponde el cargo, usa la herramienta de búsqueda de espacios de trabajo para ver todos los asociados con tu dirección de correo electrónico.

Visita la página de la herramienta de búsqueda: https://slack.com/get-started#/find Introduce tu dirección de correo electrónico y haz clic en Conectarse a través del correo electrónico. Busca en tu correo electrónico el código de confirmación de Slack y escríbelo. Aquí verás una lista de los espacios de trabajo que puedes abrir o a los que puedes unirte. Usa la ID del espacio de trabajo para identificar el que está vinculado a la ID de transacción indicada en el extracto de tu tarjeta.



Estado de cuenta enviado por correo electrónico

Si eres la persona de contacto de facturación, puedes consultar el estado de cuenta enviado por correo electrónico para saber con qué espacio de trabajo está asociado un cargo. El nombre del espacio de trabajo aparece en el asunto del correo, y el extracto de facturación adjunto incluye la URL del espacio de trabajo en la esquina inferior izquierda (por ejemplo, ficciones.slack.com).