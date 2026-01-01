Come identificare un addebito Slack non riconosciuto
Come identificare un addebito Slack non riconosciuto
Se noti un addebito di Slack che non riconosci, spesso è collegato all’area di lavoro a cui sei associato, anche se non ne sei un membro attivo. Questa guida ti aiuterà a identificare da quale area di lavoro proviene l’addebito, usando il tuo ID area di lavoro, lo strumento di ricerca delle aree di lavoro o l’estratto conto che hai ricevuto per e-mail.
ID area di lavoro
Gli ID area di lavoro possono essere usati per identificare l’area di lavoro di Slack da cui proviene l’addebito. Corrispondono all’ID della transazione nell’estratto conto della tua carta. Scopri come trovare il tuo ID area di lavoro quando hai effettuato l’accesso a Slack.
Strumento di ricerca delle aree di lavoro
Se disponi di diverse aree di lavoro e non sai quale coincida con l’addebito, usa lo strumento di ricerca delle aree di lavoro per visualizzare tutte le aree di lavoro associate al tuo indirizzo e-mail.
Inserisci l’indirizzo e-mail e clicca su Accedi con l’indirizzo e-mail.
Cerca il codice di conferma inviato da Slack nella posta in arrivo e inseriscilo. Da qui dovresti vedere un elenco di tutte le aree di lavoro che puoi aprire o a cui puoi unirti.
Usa l’ID area di lavoro per identificare quale area di lavoro corrisponda all’ID della transazione che appare sul tuo estratto conto della carta.
Estratto conto inviato per e-mail
Se risulti come contatto per la fatturazione, puoi revisionare l’estratto conto inviato via e-mail per individuare a quale area di lavoro è associato un addebito. Il nome dell’area di lavoro compare nell’oggetto dell’e-mail, mentre l’estratto conto allegato riporta l’URL area di lavoro nell’angolo in basso a sinistra (ad esempio, aziendaspa.slack.com).