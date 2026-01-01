A better way to work with partners outside your company

Este seminario web es ideal para:
- Slack users
Slack Connect transforms the way you work alongside your partners, vendors or customers by moving conversations out of siloed email threads and into the same place. Learn how to work faster with your people outside your organization.
Oradores destacados:
Kate EmberleyGrowth Marketing Manager, Slack
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