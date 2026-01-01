A laptop showing the Slack app on a desk with split colors representing Slack Connect
Webinar

A better way to work with partners outside your company

Speed up communication with outside organizations with Slack Connect, a secure place to collaborate alongside your partners, vendors, and customers

20 min

Este webinario es más adecuado para:

  • Usuarios de Slack

Slack Connect transforms the way you work alongside your partners, vendors or customers by moving conversations out of siloed email threads and into the same place. Learn how to work faster with your people outside your organization.

Ponentes destacados:

Kate EmberleyGrowth Marketing Manager, Slack

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