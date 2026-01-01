A better way to work with partners outside your company

Este webinario es más adecuado para:
- Usuarios de Slack
Slack Connect transforms the way you work alongside your partners, vendors or customers by moving conversations out of siloed email threads and into the same place. Learn how to work faster with your people outside your organization.
Ponentes destacados:
Kate EmberleyGrowth Marketing Manager, Slack
¡Genial!
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