Si usas OneDrive o SharePoint de Microsoft para alojar y administrar tus archivos en la nube, puedes instalar la aplicación OneDrive and SharePoint para crear, compartir y ver tus archivos directamente desde Slack.

Qué esperar

Las cuentas de Office 365 (SharePoint Online, OneDrive for Business y Office 365 Enterprise) y las cuentas no empresariales de Microsoft (OneDrive y OneDrive Basic) pueden utilizar la aplicación OneDrive and SharePoint de Slack.

Las instalaciones de SharePoint locales o los planes de Office 365 alojados en una implementación de nube nacional de Microsoft no se admiten actualmente (incluidos Office 365 GCC High y DoD y Office 365 operado por 21Vianet en China).

La aplicación OneDrive y SharePoint cumple con el programa de verificación de editores de Microsoft .

Nota: Cuando creas y compartes archivos de OneDrive o SharePoint en Slack, puedes buscarlos en tu espacio de trabajo, pero solo se almacenarán en OneDrive o SharePoint.



Conecta OneDrive o SharePoint a Slack

Para usar OneDrive y SharePoint en Slack, alguien de tu espacio de trabajo o de la organización Enterprise tiene que instalar la aplicación. Luego, los miembros pueden conectar sus cuentas a Slack.

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise Cómo instalar la aplicación OneDrive and SharePoint Visita la página de OneDrive and SharePoint en Slack Marketplace. Haz clic en Agregar a Slack. Haz clic en Permitir para otorgarle acceso a OneDrive o SharePoint a tu espacio de trabajo. Cuando se te solicite, inicia sesión en tu cuenta de Office 365. Haz clic en Aceptar para autenticarte con Slack. Haz clic en Abrir Slack para volver a tu espacio de trabajo.

Conectar tu cuenta Si la aplicación OneDrive and SharePoint está instalada en tu espacio de trabajo, sigue estos pasos para conectar tu cuenta: En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Haz clic en Aplicaciones y busca y selecciona OneDrive y SharePoint. Desde la pestaña Inicio de la aplicación, haz clic en Conectar. Haz clic en Permitir para otorgarle acceso a OneDrive y SharePoint a tu espacio de trabajo. Cuando se te solicite, inicia sesión en tu cuenta de Office 365. Haz clic en Abrir Slack para volver a tu espacio de trabajo. En una organización de Enterprise, se puede instalar la aplicación OneDrive and SharePoint al nivel de la organización (y agregarla más tarde a los espacios de trabajo que desees) o al nivel de un espacio de trabajo. A nivel de la organización En tu computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral izquierda, haz clic en Organización y selecciona Aplicaciones para abrir el panel de administración. Haz clic en Administrar aplicaciones en la parte superior derecha y luego en Instalar una aplicación. Busca y selecciona OneDrive y SharePoint. Haz clic en Continuar y sigue las indicaciones. A continuación, haz clic en Permitir para que la aplicación pueda acceder a tu organización. En el panel de administración, haz clic en la pestaña Aplicaciones instaladas. Busca OneDrive and SharePoint y haz clic en el ícono con tres puntos en la parte derecha de la aplicación. Selecciona Agregar a más espacios de trabajo. Marca la casilla junto a cualquier espacio de trabajo al que quieras agregar la aplicación. Para agregar automáticamente la aplicación a cualquier nuevo espacio de trabajo creado en tu organización, marca la casilla junto a Predeterminada para los espacios de trabajo futuros. Haz clic en Siguiente. Marca la casilla junto a Todo listo para agregar esta aplicación. Haz clic en Agregar aplicación.

A nivel del espacio de trabajo Visita la página de OneDrive and SharePoint en Slack Marketplace. Haz clic en Agregar a Slack. Haz clic en Permitir para otorgarle acceso a OneDrive o SharePoint a tu espacio de trabajo de Slack. Cuando se te solicite, inicia sesión en tu cuenta de Office 365. Haz clic en Aceptar para autenticarte con Slack. Haz clic en Abrir Slack para volver a Slack en tu computadora.

Nota: En junio de 2021, lanzamos una nueva versión de la aplicación OneDrive and SharePoint como editor verificado de Microsoft. Para actualizar a esta versión de la aplicación, puedes llevar a cabo una autenticación de todo el dominio o eliminar la aplicación e instalar la versión más reciente desde Slack Marketplace.



Usar OneDrive y SharePoint en Slack

Crear archivos

En una conversación, haz clic en el ícono de barra diagonal bajo el campo de mensaje. Busca OneDrive y SharePoint y elige si quieres crear un documento, una hoja de cálculo o una presentación. Ingresa un título para tu archivo. Si deseas, también puedes incluir un mensaje. Debajo de Publicar archivo en , abre el menú desplegable y selecciona una conversación. Haz clic en Crear para compartir tu archivo nuevo.



Compartir archivos

En una conversación, haz clic en el ícono de barra diagonal bajo el campo de mensaje. Busca y selecciona OneDrive y SharePoint. Cuando se te solicite, inicia sesión en tu cuenta de Office 365. Elige qué archivo(s) compartir y haz clic en Abrir.

La primera vez que compartas un archivo de OneDrive o SharePoint en Slack, el archivo se expandirá para mostrar una vista previa. Los archivos compartidos siempre incluirán un vínculo a OneDrive o SharePoint.

Nota: Actualmente no es posible compartir carpetas o los archivos de OneNote con Slack.



Administrar las vistas previas de los archivos

Cuando compartes un archivo de OneDrive o SharePoint en Slack, puedes elegir si deseas que se muestre una vista previa:

Agregar una vista previa

Se mostrará una vista previa cuando compartes el archivo.

Se mostrará una vista previa cuando compartes el archivo. No agregar una vista previa

No se mostrará una vista previa cuando compartes el archivo, pero otra información del archivo estará visible.

No se mostrará una vista previa cuando compartes el archivo, pero otra información del archivo estará visible. No agregar una vista previa ni preguntarme de nuevo

Nunca se mostrarán las vistas previas al compartir archivos, y no verás los recordatorios para incluir la vista previa.

Consejo: Para restablecer las preferencias de vista previa del archivo, haz clic en Administrar ajustes en la pestaña Inicio de la aplicación OneDrive and SharePoint. Junto a Restablecer preferencias, haz clic en Restablecer.



Ver archivos recientes

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Haz clic en Aplicaciones y busca y selecciona OneDrive y SharePoint. Desde la pestaña Inicio de la aplicación, verás los archivos a los que hayas accedido recientemente en Slack, OneDrive o SharePoint debajo de Archivos recientes de OneDrive and SharePoint.



Cómo administrar el acceso a los archivos

Si alguno de los miembros no tiene acceso para ver o editar un archivo que compartiste con ellos, recibirás un mensaje de la aplicación OneDrive and SharePoint solicitándote que ajustes el acceso al archivo. Para cambiar el acceso en el futuro, puedes volver a compartir el archivo y hacer ajustes:

Junto al archivo que compartiste, abre el menú desplegable. Elije quién puede ver el archivo: Cualquier participante en la conversación, Cualquier miembro de tu organización o Cualquier miembro que tenga el enlace. Si quieres, también puedes decidir quién puede editar el archivo: Cualquier miembro de tu organización o Cualquier participante en la conversación.

Nota: Las opciones de administración de acceso al archivo solo estarán visibles para los archivos compartidos en los canales con 100 personas o menos.



Desconectar tu cuenta

Si ya no necesitas usar OneDrive and SharePoint, puedes desconectar tu cuenta. Esto no desinstalará la aplicación de tu espacio de trabajo.

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Haz clic en Aplicaciones y busca y selecciona OneDrive y SharePoint. Desde la pestaña Inicio de la aplicación, haz clic en el botón Ajustes. Junto a Desconectar cuenta, haz clic en Desconectar. Haz clic en Sí, desconectar para confirmar.

Nota: Si tu organización usa la autenticación en todo el dominio, puedes desconectar tus cuentas de OneDrive y SharePoint. Sin embargo, no podrás desconectar tu cuenta de Office365 de Slack.