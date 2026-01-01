Si vous utilisez Microsoft OneDrive ou SharePoint pour héberger et gérer vos fichiers dans le cloud, vous pouvez installer l’application OneDrive et SharePoint pour Slack afin de créer, partager et consulter des fichiers sans quitter Slack.

Suite possible

Les comptes Office 365 (SharePoint Online, OneDrive Entreprise, Office 365 Entreprise) et les comptes Microsoft non professionnels (OneDrive et OneDrive Basic) peuvent utiliser l’application OneDrive et SharePoint pour Slack.

Les installations de SharePoint sur site et les forfaits Office 365 hébergés sur un déploiement de Microsoft dans un cloud national (dont Office 365 GCC High et DoD , et Office 365 géré par 21Vianet en Chine) ne sont actuellement pas pris en charge.

L’application OneDrive et SharePoint est conforme au programme de vérification de l’éditeur Microsoft .

Remarque : lorsque vous créez et partagez des fichiers OneDrive ou SharePoint dans Slack, vous pouvez les rechercher directement dans votre espace de travail, par contre, ils seront uniquement stockés sur votre OneDrive ou sur votre SharePoint.



Connexion de OneDrive et SharePoint à Slack

Toute personne de votre espace de travail ou de votre organisation Enterprise qui souhaite utiliser l’application OneDrive ou SharePoint dans Slack doit installer ces applications. Une fois les applications installées, les membres peuvent connecter leurs comptes sur Slack.

Forfaits Gratuit, Pro et Business+ Forfaits Enterprise Installation des applications OneDrive et SharePoint Accédez à la page OneDrive et SharePoint dans le Slack Marketplace. Cliquez sur Ajouter à Slack. Cliquez sur Permettre pour autoriser les applications OneDrive ou SharePoint à accéder à votre espace de travail. Lorsque vous y êtes invité(e), connectez-vous à votre compte Office 365. Cliquez sur Accepter pour vous authentifier sur Slack. Cliquez sur Ouvrir Slack pour revenir à votre espace de travail.

Connecter votre compte Si les applications OneDrive et SharePoint sont installées dans votre espace de travail, suivez les étapes ci-dessous pour connecter votre compte : Depuis votre ordinateur, cliquez sur Agents et outils dans la barre latérale. Cliquez sur Applications , puis recherchez et sélectionnez OneDrive et SharePoint. Dans l’onglet Accueil de l’application, cliquez sur Se connecter. Cliquez sur Permettre pour autoriser les applications OneDrive et SharePoint à accéder à votre espace de travail. Lorsque vous y êtes invité(e), connectez-vous à votre compte Office 365. Cliquez sur Ouvrir Slack pour revenir à votre espace de travail. Dans une organisation Enterprise, l’application OneDrive et SharePoint peut être installée au niveau de l’organisation (puis ajoutée au nombre d’espaces de travail souhaité) ou au niveau de l’espace de travail. Au niveau de l’organisation Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.

Sélectionnez Outils et paramètres dans le menu, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation. Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Organisation , puis sélectionnez Applications pour ouvrir le tableau de bord d’administration. Cliquez sur Gérer les applications dans l’angle supérieur droit, puis cliquez sur Installer une application. Recherchez et sélectionnez OneDrive et SharePoint. Cliquez sur Continuer et suivez les instructions. Cliquez ensuite sur Autoriser pour permettre à l’application d’accéder à votre organisation. Depuis le tableau de bord d’administration, cliquez sur l’onglet Applications installées. Cherchez l’application OneDrive et SharePoint, puis cliquez sur l’icône à trois points située à droite de l’application. Sélectionnez Ajouter à d’autres espaces de travail. Cochez la case à côté des espaces de travail auxquels vous souhaitez ajouter l’application. Pour ajouter automatiquement l’application aux nouveaux espaces de travail créés dans votre organisation, cochez la case à côté de Définir par défaut pour les nouveaux espaces de travail. Cliquez sur Next (Suivant). Cliquez sur la case à côté de Je suis prêt(e) à ajouter cette application. Cliquez sur Ajouter une application.

Au niveau de l’espace de travail Accédez à la page OneDrive et SharePoint dans le Slack Marketplace. Cliquez sur Ajouter à Slack. Cliquez sur Autoriser pour permettre à OneDrive ou SharePoint d’accéder à votre espace de travail Slack. Lorsque vous y êtes invité(e), connectez-vous à votre compte Office 365. Cliquez sur Accepter pour vous authentifier sur Slack. Cliquez sur Ouvrir Slack afin de revenir à Slack sur votre ordinateur.

Remarque : en juin 2021, nous avons publié une nouvelle version de l’application OneDrive et SharePoint en tant que programme de vérification de l’éditeur Microsoft. Pour mettre à jour votre application et profiter de cette version, vous pouvez effectuer une authentification à l’échelle du domaine ou retirer l’application et installer la dernière version depuis le Slack Marketplace.



Utilisation de OneDrive et SharePoint dans Slack

Créer des fichiers

Cliquez sur l’icône barre oblique , sous la zone de message dans n’importe quelle conversation. Recherchez OneDrive et SharePoint, puis choisissez si vous souhaitez créer un document, une présentation ou une feuille de calcul. Donnez-lui un titre. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi y inclure un commentaire. Sous Publier le fichier dans , ouvrez le menu déroulant et sélectionnez une conversation. Cliquez sur Créer pour partager ce nouveau fichier.



Partager des fichiers

Cliquez sur l’icône barre oblique , sous la zone de message dans n’importe quelle conversation. Recherchez et sélectionnez OneDrive et SharePoint. Si vous y êtes invité(e), connectez-vous à votre compte Office 365. Choisissez le ou les fichiers à partager, puis cliquez sur Ouvrir.

La première fois que vous partagez un fichier OneDrive ou SharePoint dans Slack, un aperçu du fichier apparaît. Les fichiers partagés comprennent toujours un lien vers OneDrive ou SharePoint.

Remarque : il est pour l’instant impossible de partager des dossiers ou des fichiers OneNote avec Slack.



Gérer les aperçus des fichiers

Lorsque vous partagez un fichier OneDrive ou SharePoint dans Slack, vous pouvez décider si un aperçu doit être affiché :

Ajouter un aperçu

Un aperçu s’affiche lorsque vous partagez le fichier.

Un aperçu s’affiche lorsque vous partagez le fichier. Ne pas ajouter d’aperçu

L’aperçu ne s’affiche pas lorsque vous partagez le fichier, mais d’autres informations sur le fichier sont disponibles.

L’aperçu ne s’affiche pas lorsque vous partagez le fichier, mais d’autres informations sur le fichier sont disponibles. Ne pas ajouter d’aperçu et ne plus me demander

Aucun aperçu ne s’affiche lorsque vous partagez des fichiers et vous ne serez plus invité(e) à indiquer si vous voulez que les aperçus soient affichés.

Conseil : Pour réinitialiser vos préférences d’aperçu de fichier, cliquez sur Gérer les paramètres dans l’onglet Accueil des applications OneDrive et SharePoint. À côté de Réinitialiser les préférences, cliquez sur Réinitialiser.



Afficher les fichiers récents

Depuis votre ordinateur, cliquez sur Agents et outils dans la barre latérale. Cliquez sur Applications , puis recherchez et sélectionnez OneDrive et SharePoint. Dans l’onglet Accueil de l’application, vous verrez tous les fichiers que vous avez consultés récemment dans Slack, OneDrive ou SharePoint sous Fichiers récents OneDrive et SharePoint.



Gérer l’accès aux fichiers

Si certains membres n’ont pas accès à un fichier que vous avez partagé avec eux, vous recevrez un message de l’application OneDrive ou SharePoint vous invitant à modifier l’accès au fichier. Pour modifier l’accès ultérieurement, vous pouvez de nouveau partager le fichier et faire des rectifications :

À côté d’un fichier que vous avez partagé, ouvrez le menu déroulant. Définissez qui peut voir le fichier : Toutes les personnes qui participent à la conversation, Toute personne de votre organisation ou Toute personne avec le lien. Vous pouvez également décider qui peut modifier le fichier : Toute personne de votre organisation ou Toutes les personnes qui participent à la conversation.

Remarque : les options de gestion de l’accès aux fichiers ne sont visibles que pour les fichiers partagés sur des canaux ne comptant pas plus de 100 membres.



Déconnecter votre compte

Si vous n’avez plus besoin d’utiliser les applications OneDrive et SharePoint, vous pouvez vous déconnecter de votre compte. Cette action ne désinstallera pas l’application de votre espace de travail.

Depuis votre ordinateur, cliquez sur Agents et outils dans la barre latérale. Cliquez sur Applications , puis recherchez et sélectionnez OneDrive et SharePoint. Sur la page Accueil de l’application, cliquez sur Gérer les paramètres. En regard de Déconnecter le compte, cliquez sur Déconnecter. Cliquez sur Oui, déconnecter pour confirmer.

Remarque : Si votre organisation utilise l’authentification à l’échelle du domaine, vous pouvez déconnecter vos comptes OneDrive et SharePoint, mais vous ne pourrez pas déconnecter votre compte Office365 de Slack.