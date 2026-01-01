Si utilizas OneDrive o SharePoint de Microsoft para alojar y gestionar tus archivos en la nube, puedes instalar la aplicación de OneDrive y SharePoint para Slack para crear, compartir y ver archivos directamente desde Slack.

Qué esperar

Las cuentas de Office 365 (SharePoint Online, OneDrive para la Empresa y Office 365 Enterprise) y las cuentas no empresariales de Microsoft (OneDrive y OneDrive Básico) pueden utilizar la aplicación de OneDrive y SharePoint para Slack.

Las instalaciones de SharePoint in situ o los planes de Office 365 alojados en una implementación en la nube nacional de Microsoft (como Office 365 GCC High y DoD y Office 365 operado por 21Vianet en China) no son compatibles.

Las aplicaciones OneDrive y SharePoint cumplen con el Programa de verificación de editores de Microsoft .

Nota: cuando creas y compartes archivos de OneDrive o SharePoint en Slack, puedes buscarlos en tu espacio de trabajo, pero solo se almacenarán en OneDrive o SharePoint.



Conectar OneDrive o SharePoint a Slack

Para utilizar las aplicaciones de OneDrive y SharePoint en Slack, una persona de tu espacio de trabajo o Enterprise debe instalar la aplicación. A continuación, los miembros pueden conectar sus cuentas a Slack.

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise Instalar la aplicación de OneDrive y SharePoint Visita la página de OneDrive y SharePoint en Slack Marketplace. Haz clic en Añadir a Slack. Haz clic en Permitir para que OneDrive o SharePoint puedan acceder a tu espacio de trabajo. Cuando se te solicite, conéctate a tu cuenta de Office 365. Haz clic en Aceptar para autenticarte con Slack. Haz clic en Abrir Slack para volver a tu espacio de trabajo.

Conectar tu cuenta Si la aplicación de OneDrive y SharePoint está instalada en tu espacio de trabajo, sigue los pasos que se indican a continuación para conectarla a tu cuenta: En el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Haz clic en Aplicaciones y, después, busca y selecciona OneDrive y SharePoint. En la pestaña de inicio de la aplicación, haz clic en Conectar. Haz clic en Permitir para que OneDrive y SharePoint puedan acceder a tu espacio de trabajo. Cuando se te solicite, conéctate a tu cuenta de Office 365. Haz clic en Abrir Slack para volver a tu espacio de trabajo. En una organización Enterprise, las aplicaciones OneDrive y SharePoint se pueden instalar en toda la organización (y después añadir a cualquier espacio de trabajo que te interese) o instalar directamente en un espacio de trabajo. Nivel de la organización Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre del espacio de trabajo en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, a continuación, haz clic en Ajustes de la organización. Desde la barra lateral de la izquierda, haz clic en Organización y, después, selecciona Aplicaciones para abrir el panel de administración. Haz clic en Gestionar aplicaciones, en la parte superior derecha, y, a continuación, haz clic en Instalar una aplicación. Busca y selecciona OneDrive y SharePoint. Haz clic en Continuar y sigue las indicaciones. Después, selecciona Permitir para garantizar el acceso a tu organización. Desde el Panel de administración, haz clic en la pestaña Aplicaciones instaladas. Encuentra OneDrive y SharePoint y haz clic en el icono con tres puntos situado a la derecha de la aplicación. Selecciona Añadir a más espacios de trabajo. Marca la casilla situada junto a los espacios de trabajo a los que quieras añadir la aplicación. Para que la aplicación se añada automáticamente a cualquier espacio de trabajo nuevo creado en tu organización, marca la casilla situada junto a Opción predeterminada para futuros espacios de trabajo. Haz clic en Next (Siguiente). Marca la casilla situada junto a Estoy en condiciones de añadir esta aplicación. Haz clic en Añadir aplicación.

Nivel del espacio de trabajo Visita la página de OneDrive y SharePoint en Slack Marketplace. Haz clic en Añadir a Slack. Haz clic en Permitir para que OneDrive o SharePoint puedan acceder a tu espacio de trabajo de Slack. Cuando se te solicite, conéctate a tu cuenta de Office 365. Haz clic en Aceptar para autenticarte con Slack. Selecciona Abrir Slack para volver a Slack en tu ordenador.

Nota: En junio de 2021, lanzamos una nueva versión de las aplicaciones OneDrive y SharePoint como editor verificado de Microsoft. Para actualizar a esta versión de la aplicación, puedes realizar una autenticación de todo el dominio o eliminar la aplicación e instalar la versión más reciente desde Slack Marketplace.



Uso de OneDrive y SharePoint en Slack

Crear archivos

En cualquier conversación, haz clic en el icono de barra diagonal que aparece debajo del campo de mensajes. Busca OneDrive y SharePoint y, después, selecciona si quieres crear un documento, una hoja de cálculo o una presentación. Introduce un título para el archivo. También puedes incluir un mensaje si lo deseas. Debajo de Publicar archivo en , abre el menú desplegable y selecciona una conversación. Haz clic en Crear para compartir el nuevo archivo.



Cómo compartir archivos

En cualquier conversación, haz clic en el icono de barra diagonal que aparece debajo del campo de mensajes. Busca y selecciona OneDrive y SharePoint. Si se te solicita, conéctate a tu cuenta de Office 365. Elige qué archivo(s) compartir y, a continuación, haz clic en Abrir.

La primera vez que compartas un archivo de OneDrive o SharePoint en Slack, este se expandirá para mostrar una vista previa. Los archivos compartidos siempre incluirán un enlace que redirija a OneDrive o SharePoint.

Nota: actualmente, no se pueden compartir carpetas o archivos de OneNote en Slack.



Cómo gestionar las vistas previas de archivos

Cuando compartes un archivo de OneDrive o SharePoint en Slack, puedes elegir si quieres que se muestre una vista previa:

Añadir una vista previa

Se mostrará una vista previa al compartir el archivo.

Se mostrará una vista previa al compartir el archivo. No añadir una vista previa

No se mostrará ninguna vista previa al compartir el archivo, pero se verá otra información del archivo.

No se mostrará ninguna vista previa al compartir el archivo, pero se verá otra información del archivo. No añadir una vista previa ni preguntar de nuevo

Las vistas previas nunca se mostrarán al compartir archivos y no se te volverá a preguntar sobre la vista previa.

Consejo: Para restablecer tus preferencias de previsualización de archivos, haz clic enGestionar ajustes en la pestaña Inicio de la aplicación de OneDrive y SharePoint. En Restablecer preferencias, haz clic en Restablecer.



Ver archivos recientes

En el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Haz clic en Aplicaciones y, después, busca y selecciona OneDrive y SharePoint. En la pestaña Inicio de la aplicación, en Archivos de OneDrive y SharePoint, puedes ver los archivos a los que hayas accedido recientemente en Slack, OneDrive o SharePoint.



Cómo gestionar el acceso a los archivos

Si algún miembro no tiene acceso para ver o editar un archivo que hayas compartido con él, recibirás un mensaje de la aplicación de OneDrive y SharePoint en el que se te solicitará que modifiques el acceso al archivo. Para cambiar el acceso en el futuro, puedes volver a compartir el archivo y hacer ajustes:

Junto a un archivo que hayas compartido, abre el menú desplegable. Elige quién puede ver el archivo: Cualquier participante en la conversación, Cualquier miembro de tu organización o Cualquier miembro que tenga el enlace. Si lo deseas, también puedes decidir quién puede editar el archivo: Cualquier miembro de tu organización o Cualquier participante en la conversación.

Nota: las opciones de gestión de acceso a los archivos solo estarán visibles para los archivos compartidos en canales con menos de 100 personas.



Desconectar tu cuenta

Si ya no necesitas usar la aplicación de OneDrive y SharePoint, puedes desconectar tu cuenta. Esta acción no desinstalará la aplicación de tu espacio de trabajo.

En el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Haz clic en Aplicaciones y, después, busca y selecciona OneDrive y SharePoint. En la pestaña Inicio de la aplicación, haz clic en Gestionar ajustes. En Desconectar tu cuenta, haz clic en Desconectar. Haz clic en Sí, desconectar para confirmar.

Nota: Si tu organización usa la autenticación para todo el dominio, puedes desconectar tus cuentas de OneDrive y SharePoint. Sin embargo, no podrás desconectar tu cuenta de Office365 de Slack.