OneDrive y SharePoint para Slack
Si utilizas OneDrive o SharePoint de Microsoft para alojar y gestionar tus archivos en la nube, puedes instalar la aplicación de OneDrive y SharePoint para Slack para crear, compartir y ver archivos directamente desde Slack.
Qué esperar
- Las cuentas de Office 365 (SharePoint Online, OneDrive para la Empresa y Office 365 Enterprise) y las cuentas no empresariales de Microsoft (OneDrive y OneDrive Básico) pueden utilizar la aplicación de OneDrive y SharePoint para Slack.
- Las instalaciones de SharePoint in situ o los planes de Office 365 alojados en una implementación en la nube nacional de Microsoft (como Office 365 GCC High y DoD y Office 365 operado por 21Vianet en China) no son compatibles.
- Las aplicaciones OneDrive y SharePoint cumplen con el Programa de verificación de editores de Microsoft.
Nota: cuando creas y compartes archivos de OneDrive o SharePoint en Slack, puedes buscarlos en tu espacio de trabajo, pero solo se almacenarán en OneDrive o SharePoint.
Conectar OneDrive o SharePoint a Slack
Para utilizar las aplicaciones de OneDrive y SharePoint en Slack, una persona de tu espacio de trabajo o Enterprise debe instalar la aplicación. A continuación, los miembros pueden conectar sus cuentas a Slack.
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Planes Enterprise
Instalar la aplicación de OneDrive y SharePoint
- Visita la página de OneDrive y SharePoint en Slack Marketplace.
- Haz clic en Añadir a Slack.
- Haz clic en Permitir para que OneDrive o SharePoint puedan acceder a tu espacio de trabajo.
- Cuando se te solicite, conéctate a tu cuenta de Office 365.
- Haz clic en Aceptar para autenticarte con Slack.
- Haz clic en Abrir Slack para volver a tu espacio de trabajo.
Conectar tu cuenta
Si la aplicación de OneDrive y SharePoint está instalada en tu espacio de trabajo, sigue los pasos que se indican a continuación para conectarla a tu cuenta:
- En el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral.
- Haz clic en Aplicaciones y, después, busca y selecciona OneDrive y SharePoint.
- En la pestaña de inicio de la aplicación, haz clic en Conectar.
- Haz clic en Permitir para que OneDrive y SharePoint puedan acceder a tu espacio de trabajo.
- Cuando se te solicite, conéctate a tu cuenta de Office 365.
- Haz clic en Abrir Slack para volver a tu espacio de trabajo.
En una organización Enterprise, las aplicaciones OneDrive y SharePoint se pueden instalar en toda la organización (y después añadir a cualquier espacio de trabajo que te interese) o instalar directamente en un espacio de trabajo.
Nivel de la organización
- Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre del espacio de trabajo en la barra lateral.
- Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, a continuación, haz clic en Ajustes de la organización.
- Desde la barra lateral de la izquierda, haz clic en Organización y, después, selecciona Aplicaciones para abrir el panel de administración.
- Haz clic en Gestionar aplicaciones, en la parte superior derecha, y, a continuación, haz clic en Instalar una aplicación.
- Busca y selecciona OneDrive y SharePoint.
- Haz clic en Continuar y sigue las indicaciones. Después, selecciona Permitir para garantizar el acceso a tu organización.
- Desde el Panel de administración, haz clic en la pestaña Aplicaciones instaladas.
- Encuentra OneDrive y SharePoint y haz clic en el icono con tres puntos situado a la derecha de la aplicación.
- Selecciona Añadir a más espacios de trabajo.
- Marca la casilla situada junto a los espacios de trabajo a los que quieras añadir la aplicación. Para que la aplicación se añada automáticamente a cualquier espacio de trabajo nuevo creado en tu organización, marca la casilla situada junto a Opción predeterminada para futuros espacios de trabajo.
- Haz clic en Next (Siguiente).
- Marca la casilla situada junto a Estoy en condiciones de añadir esta aplicación.
- Haz clic en Añadir aplicación.
Nivel del espacio de trabajo
- Visita la página de OneDrive y SharePoint en Slack Marketplace.
- Haz clic en Añadir a Slack.
- Haz clic en Permitir para que OneDrive o SharePoint puedan acceder a tu espacio de trabajo de Slack.
- Cuando se te solicite, conéctate a tu cuenta de Office 365.
- Haz clic en Aceptar para autenticarte con Slack.
- Selecciona Abrir Slack para volver a Slack en tu ordenador.
Nota: En junio de 2021, lanzamos una nueva versión de las aplicaciones OneDrive y SharePoint como editor verificado de Microsoft. Para actualizar a esta versión de la aplicación, puedes realizar una autenticación de todo el dominio o eliminar la aplicación e instalar la versión más reciente desde Slack Marketplace.
Uso de OneDrive y SharePoint en Slack
Crear archivos
- En cualquier conversación, haz clic en el icono de barra diagonal que aparece debajo del campo de mensajes.
- Busca OneDrive y SharePoint y, después, selecciona si quieres crear un documento, una hoja de cálculo o una presentación.
- Introduce un título para el archivo. También puedes incluir un mensaje si lo deseas.
- Debajo de Publicar archivo en, abre el menú desplegable y selecciona una conversación.
- Haz clic en Crear para compartir el nuevo archivo.
Cómo compartir archivos
- En cualquier conversación, haz clic en el icono de barra diagonal que aparece debajo del campo de mensajes.
- Busca y selecciona OneDrive y SharePoint.
- Si se te solicita, conéctate a tu cuenta de Office 365.
- Elige qué archivo(s) compartir y, a continuación, haz clic en Abrir.
La primera vez que compartas un archivo de OneDrive o SharePoint en Slack, este se expandirá para mostrar una vista previa. Los archivos compartidos siempre incluirán un enlace que redirija a OneDrive o SharePoint.
Nota: actualmente, no se pueden compartir carpetas o archivos de OneNote en Slack.
Cómo gestionar las vistas previas de archivos
Cuando compartes un archivo de OneDrive o SharePoint en Slack, puedes elegir si quieres que se muestre una vista previa:
-
Añadir una vista previa
Se mostrará una vista previa al compartir el archivo.
-
No añadir una vista previa
No se mostrará ninguna vista previa al compartir el archivo, pero se verá otra información del archivo.
-
No añadir una vista previa ni preguntar de nuevo
Las vistas previas nunca se mostrarán al compartir archivos y no se te volverá a preguntar sobre la vista previa.
Consejo: Para restablecer tus preferencias de previsualización de archivos, haz clic enGestionar ajustes en la pestaña Inicio de la aplicación de OneDrive y SharePoint. En Restablecer preferencias, haz clic en Restablecer.
Ver archivos recientes
- En el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral.
- Haz clic en Aplicaciones y, después, busca y selecciona OneDrive y SharePoint.
- En la pestaña Inicio de la aplicación, en Archivos de OneDrive y SharePoint, puedes ver los archivos a los que hayas accedido recientemente en Slack, OneDrive o SharePoint.
Cómo gestionar el acceso a los archivos
Si algún miembro no tiene acceso para ver o editar un archivo que hayas compartido con él, recibirás un mensaje de la aplicación de OneDrive y SharePoint en el que se te solicitará que modifiques el acceso al archivo. Para cambiar el acceso en el futuro, puedes volver a compartir el archivo y hacer ajustes:
- Junto a un archivo que hayas compartido, abre el menú desplegable.
- Elige quién puede ver el archivo: Cualquier participante en la conversación, Cualquier miembro de tu organización o Cualquier miembro que tenga el enlace.
- Si lo deseas, también puedes decidir quién puede editar el archivo: Cualquier miembro de tu organización o Cualquier participante en la conversación.
Nota: las opciones de gestión de acceso a los archivos solo estarán visibles para los archivos compartidos en canales con menos de 100 personas.
Desconectar tu cuenta
Si ya no necesitas usar la aplicación de OneDrive y SharePoint, puedes desconectar tu cuenta. Esta acción no desinstalará la aplicación de tu espacio de trabajo.
- En el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral.
- Haz clic en Aplicaciones y, después, busca y selecciona OneDrive y SharePoint.
- En la pestaña Inicio de la aplicación, haz clic en Gestionar ajustes.
- En Desconectar tu cuenta, haz clic en Desconectar.
- Haz clic en Sí, desconectar para confirmar.
Nota: Si tu organización usa la autenticación para todo el dominio, puedes desconectar tus cuentas de OneDrive y SharePoint. Sin embargo, no podrás desconectar tu cuenta de Office365 de Slack.