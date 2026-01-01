OneDrive e SharePoint per Slack
Se utilizzi Microsoft OneDrive o SharePoint per ospitare e gestire i file nel cloud, puoi installare l’app OneDrive e SharePoint per creare, condividere e visualizzare i tuoi file direttamente da Slack.
Cosa puoi aspettarti
- Gli account Office 365 (SharePoint Online, OneDrive for Business, Office 365 Enterprise) e gli account Microsoft non aziendali (OneDrive e OneDrive Basic) possono utilizzare l’app OneDrive e SharePoint per Slack.
- Le installazioni di SharePoint locale o i piani di Office 365 ospitati su una distribuzionale nazionale cloud di Microsoft (tra cui Office 365 GCC High and DoD, e Office 365 gestito da 21Vianet in Cina) al momento non sono supportati.
- L’app OneDrive e SharePoint è conforme al programma di verifica degli autori di Microsoft.
Nota: quando crei e condividi file OneDrive o SharePoint su Slack, puoi cercarli nell’area di lavoro ma saranno archiviati solo su OneDrive o SharePoint.
Collegare OneDrive o SharePoint a Slack
Per utilizzare l’app OneDrive e SharePoint su Slack, è necessario che un membro dell’area di lavoro o dell’organizzazione Enterprise installi l’app. Poi, i membri potranno collegare i loro account a Slack.
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
Installare l’app OneDrive e SharePoint
- Visita la pagina OneDrive e SharePoint in Slack Marketplace.
- Clicca su Aggiungi a Slack.
- Clicca su Consenti per permettere a OneDrive o a SharePoint di accedere all’area di lavoro.
- Quando richiesto, accedi all’account Office 365.
- Clicca su Accetta per autenticarti su Slack.
- Clicca su Apri Slack per tornare all’area di lavoro.
Connetti il tuo account
Quando l’app OneDrive e SharePoint è installata nell’area di lavoro, segui questi passaggi per collegare l’account:
- Dal desktop, clicca su Agenti e strumenti nella barra laterale.
- Clicca su App , quindi cerca e seleziona OneDrive e SharePoint.
- Dalla scheda Home dell’app, clicca su Collega.
- Clicca su Consenti per permettere a OneDrive e SharePoint di accedere all’area di lavoro.
- Quando richiesto, accedi all’account Office 365.
- Clicca su Apri Slack per tornare all’area di lavoro.
In un’organizzazione Enterprise, l’app OneDrive e SharePoint può essere installata a livello dell’organizzazione (e poi aggiunta a tutte le aree di lavoro che desideri) o installata a livello dell’area di lavoro.
Livello organizzazione
- Dal desktop, clicca sul nome della tua area di lavoro nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Dalla barra laterale sinistra, clicca su Organizzazione , quindi seleziona App per aprire la dashboard di amministrazione.
- Clicca su Gestisci le app in alto a destra e poi su Installa un’app.
- Cerca e seleziona OneDrive e SharePoint.
- Clicca su Continua, segui le istruzioni e poi clicca su Consenti per concedere all’app l’accesso all’organizzazione.
- Dalla dashboard di amministrazione, clicca sulla scheda App installate.
- Trova OneDrive e SharePoint, poi clicca sull’icona dei tre puntini a destra dell’app.
- Seleziona Aggiungi ad altre aree di lavoro.
- Seleziona la casella accanto a tutte le aree di lavoro a cui desideri aggiungere l’app. Per aggiungere automaticamente l’app alle nuove aree di lavoro create nella tua organizzazione, seleziona la casella accanto a App predefinita per le nuove aree di lavoro.
- Fai clic su Next (Avanti).
- Seleziona la casella accanto a Desidero aggiungere questa app.
- Clicca su Aggiungi app.
Livello area di lavoro
- Visita la pagina OneDrive e SharePoint in Slack Marketplace.
- Clicca su Aggiungi a Slack.
- Clicca su Consenti per permettere a OneDrive o a SharePoint di accedere all’area di lavoro di Slack.
- Quando richiesto, accedi all’account Office 365.
- Clicca su Accetta per autenticarti su Slack.
- Clicca su Apri Slack per ritornare sul desktop.
Nota: a giugno 2021 abbiamo lanciato una nuova versione dell’app OneDrive e SharePoint, come autore verificato da Microsoft. Per passare a questa versione dell’app, è possibile eseguire un’autenticazione a livello di dominio o rimuovere l’app e installare l’ultima versione da Slack Marketplace.
Utilizzare OneDrive e SharePoint su Slack
Creare file
- Da una conversazione, clicca sull’icona sotto il campo messaggio.
- Cerca OneDrive e SharePoint, quindi scegli se creare un documento, un foglio di lavoro o una presentazione.
- Inserisci un titolo per il file. Se vuoi, puoi includere anche un messaggio.
- Sotto Posta un file in, apri il menu a discesa e seleziona una conversazione.
- Clicca su Crea per condividere il nuovo file.
Condividi file
- Da una conversazione, clicca sull’icona sotto il campo messaggio.
- Cerca e seleziona OneDrive e SharePoint.
- Se richiesto, accedi all’account Office 365.
- Scegli i file che vuoi condividere e poi clicca su Apri.
La prima volta che condividi un file OneDrive o SharePoint su Slack, il file si espanderà per mostrare un'anteprima. I file condivisi includeranno sempre un link a OneDrive o SharePoint.
Nota: al momento non è possibile condividere cartelle o file OneNote su Slack.
Gestisci l’anteprima dei file
Quando condividi un file OneDrive o SharePoint su Slack, puoi decidere se visualizzare un’anteprima:
-
Aggiungi un’anteprima
Verrà visualizzata un’anteprima quando condividi il file.
-
Non aggiungere un’anteprima
Non verrà visualizzata un’anteprima quando condividi un file, ma le altre informazioni sul file saranno visibili.
-
Non aggiungere un’anteprima e non chiedermelo più
Le anteprime non verranno mai visualizzate quando condividi i file e non vedrai suggerimenti relativi alle anteprime.
Suggerimento: Per reimpostare le preferenze relative all'anteprima dei file, clicca su Gestisci impostazioni dalla scheda Home dell'app OneDrive e SharePoint. Accanto a Reimposta preferenze, clicca su Reimposta.
Visualizza i file recenti
- Dal desktop, clicca su Agenti e strumenti nella barra laterale.
- Clicca su App , quindi cerca e seleziona OneDrive e SharePoint.
- Dalla scheda Home dell'app, potrai vedere tutti i file a cui hai acceduto di recente in Slack, OneDrive o SharePoint sotto File OneDrive e SharePoint recenti.
Gestire l’accesso ai file
Se i membri non hanno accesso alla visualizzazione o alla modifica di un file che hai condiviso con loro, riceverai un messaggio dall'app OneDrive e SharePoint che ti chiederà di modificare l'accesso al file. Per modificare l’accesso in un secondo momento, puoi condividere di nuovo il file ed effettuare delle modifiche:
- Apri il menu a discesa accanto a un file che hai condiviso.
- Scegli chi può visualizzare il file: Tutti i partecipanti alla conversazione, Tutti i membri dell’organizzazione oppure Tutti coloro che hanno il link.
- Se vuoi, puoi anche decidere chi potrà modificare il file: Tutti i membri dell’organizzazione oppure Tutti i partecipanti alla conversazione.
Nota: le opzioni per gestire l’accesso ai file saranno visibile solo per i file condivisi in canali con meno di 100 persone.
Disconnettere l’account
Se non devi più utilizzare l’app OneDrive e SharePoint, puoi scollegare l’account. Quest’azione non disinstallerà l’app dall’area di lavoro.
- Dal desktop, clicca su Agenti e strumenti nella barra laterale.
- Clicca su App , quindi cerca e seleziona OneDrive e SharePoint.
- Dalla scheda Home dell’app, clicca su Gestisci impostazioni.
- Accanto a Scollega l’account, clicca su Scollega.
- Clicca su Sì, scollega per confermare.
Nota: se l’organizzazione usa l’autenticazione a livello di dominio, potrai scollegare da Slack l’account OneDrive e SharePoint, ma non potrai scollegare l’account Office365.