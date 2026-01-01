Se você usa o Microsoft OneDrive ou o SharePoint para hospedar e gerenciar arquivos na nuvem, instale o app OneDrive and SharePoint para criar, compartilhar e ver arquivos diretamente no Slack.

O que esperar

Contas do Office 365 (SharePoint Online, OneDrive for Business, Office 365 Enterprise) e contas não empresariais da Microsoft (OneDrive e OneDrive Basic) podem usar o app do OneDrive e do SharePoint para Slack.

No momento, as instalações locais do SharePoint ou planos do Office 365 hospedados em uma implantação de nuvem nacional da Microsoft (incluindo o Office 365 GCC High and DoD e o Office 365 operado pela 21Vianet na China) não são compatíveis.

O app OneDrive e SharePoint está em conformidade com o programa de verificação do editor da Microsoft .

Observação: quando você cria e compartilha arquivos do OneDrive ou do SharePoint no Slack, é possível procurá-los no seu workspace, mas eles ficam armazenados apenas no OneDrive ou no SharePoint.



Conectar o OneDrive ou o SharePoint ao Slack

Para usar o app OneDrive e SharePoint no Slack, é necessário que alguém do workspace ou da organização Enterprise instale o app. Após a instalação, os membros poderão conectar suas contas ao Slack.

Planos gratuito, Pro e Business+ Planos Empresariais Instalar os apps do OneDrive e do SharePoint Acesse as páginas do OneDrive e do SharePoint no Slack Marketplace. Clique em Adicionar ao Slack. Clique em Permitir para conceder acesso ao seu workspace ao OneDrive ou ao SharePoint. Quando for solicitado, entre na sua conta do Office 365. Clique em Aceitar para autenticar com o Slack. Clique em Abrir o Slack para voltar ao seu workspace.

Conectar sua conta Após a instalação dos apps do OneDrive e do SharePoint no seu workspace, siga as etapas indicadas abaixo para conectar a sua conta: No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Clique em Apps e procure e selecione OneDrive e SharePoint. Na guiaPágina inicial do app, clique em Conectar. Clique em Permitir para conceder acesso ao seu workspace ao OneDrive e ao SharePoint. Quando for solicitado, entre na sua conta do Office 365. Clique em Abrir o Slack para voltar ao seu workspace. Em uma organização Enterprise, é possível instalar o app OneDrive and SharePoint no nível da organização (e depois adicioná-lo a vários workspaces) ou no nível do workspace. Nível organizacional No computador, clique no nome do workspace na barra lateral.

No menu, selecione Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Na barra lateral esquerda, clique em Organização, depois selecione Apps para abrir o painel do administrador. Clique em Gerenciar apps na parte superior direita e, depois, em Instalar um app. Pesquise e selecione OneDrive e SharePoint. Clique em Continuar e siga as instruções. Depois, clique em Permitir para que o app acesse a organização. No painel do administrador, clique na guia Apps instalados. Encontre o app OneDrive and SharePoint e clique no ícone de três pontos à direita do app. Selecione Adicionar a mais workspaces. Marque a caixa ao lado de todos os workspaces aos quais você quer adicionar o app. Para adicionar o app automaticamente a qualquer novo workspace criado na sua organização, marque a caixa ao lado de Padrão para workspaces futuros. Clique em Avançar. Marque a caixa ao lado de Tudo pronto para adicionar o app. Clique em Adicionar app.

Nível do workspace Acesse as páginas do OneDrive e do SharePoint no Slack Marketplace. Clique em Adicionar ao Slack. Clique em Permitir para que o app OneDrive and SharePoint acesse o workspace Slack. Quando for solicitado, entre na sua conta do Office 365. Clique em Aceitar para autenticar com o Slack. Clique em Abrir Slack para voltar à plataforma no computador.

Observação: em junho de 2021, lançamos uma nova versão do app OneDrive and SharePoint como fornecedor verificado da Microsoft. Caso queira atualizar para essa versão do app, você pode executar uma autenticação em todo o domínio ou excluir o app e instalar a versão mais recente no Slack Marketplace.



Usar o OneDrive e o SharePoint no Slack

Criar arquivos

Em qualquer conversa, clique no ícone de barra abaixo do campo de mensagem. Pesquise OneDrive e SharePoint e escolha entre criar um documento, uma planilha ou uma apresentação. Insira um título para o arquivo. Você também pode incluir uma mensagem. Abaixo de Postar arquivo em , abra o menu suspenso e selecione uma conversa. Clique em Criar para compartilhar o novo arquivo.



Compartilhar arquivos

Em qualquer conversa, clique no ícone de barra abaixo do campo de mensagem. Pesquise e selecione OneDrive e SharePoint. Se for solicitado, entre na sua conta do Office 365. Escolha os arquivos a serem compartilhados e clique em Abrir.

A primeira vez que você compartilhar um arquivo do OneDrive ou do SharePoint no Slack, o arquivo expandirá para mostrar uma visualização. Os arquivos compartilhados sempre incluem um link para o OneDrive ou o SharePoint.

Observação: atualmente, não é possível compartilhar pastas ou arquivos do OneNote no Slack.



Gerenciar visualizações de arquivos

Ao compartilhar um arquivo do OneDrive ou do SharePoint no Slack, você pode escolher se quer que seja exibida uma visualização:

Adicionar uma visualização

Uma visualização será exibida quando você compartilhar o arquivo.

Uma visualização será exibida quando você compartilhar o arquivo. Não adicionar uma visualização

Uma visualização não será exibida quando você compartilhar o arquivo, mas outras informações do arquivo estarão visíveis.

Uma visualização não será exibida quando você compartilhar o arquivo, mas outras informações do arquivo estarão visíveis. Não adicionar uma visualização ou perguntar-me novamente

As visualizações nunca serão exibidas quando você compartilhar arquivos, e você não verá os avisos de visualização.

Dica: para redefinir as suas preferências de visualização de arquivos, clique em Gerenciar configurações na guia Inicial dos apps do OneDrive e do SharePoint. Ao lado de Redefinir preferências, clique em Redefinir.



Ver arquivos recentes

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Clique em Apps e procure e selecione OneDrive e SharePoint. Na guia Inicial do app, você verá todos os arquivos acessados recentemente no Slack, no OneDrive ou no SharePoint, na opção Arquivos recentes do OneDrive e do SharePoint.



Gerenciar o acesso aos arquivos

Se algum membro não conseguir ver ou editar um arquivo que você compartilhou, você receberá uma mensagem dos apps do OneDrive e do SharePoint solicitando que o acesso ao arquivo seja ajustado. Para alterar o acesso depois, você pode voltar a compartilhar o arquivo e fazer ajustes:

Ao lado de um arquivo que você compartilhou, abra o menu suspenso. Escolha quem pode ver o arquivo: Qualquer pessoa na conversa, Qualquer pessoa na sua organização ou Qualquer pessoa com o link. Também é possível decidir quem pode editar o arquivo: Qualquer pessoa na sua organização ou Qualquer pessoa na conversa.

Observação: as opções de gerenciamento de acesso a arquivos serão visíveis apenas para arquivos compartilhados em canais com até 100 pessoas.



Desconectar uma conta

Caso não queira mais usar os apps do OneDrive e do SharePoint, você poderá desconectar a sua conta. Isso não desinstalará o app do seu workspace.

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Clique em Apps e procure e selecione OneDrive e SharePoint. Na guia Inicial do app, clique em Gerenciar configurações. Ao lado de Desconectar a sua conta, clique em Desconectar. Clique em Sim, desconectar para confirmar.

Observação: se a organização usa a autenticação em todo o domínio, você pode desconectar as contas do OneDrive e do SharePoint, mas não pode desconectar a conta do Office 365 do Slack.