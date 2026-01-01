Como propietario de un espacio de trabajo o propietario o administrador de una organización de Enterprise, puedes editar los campos de nombre completo, nombre de Slack y nombre de usuario en los perfiles de los miembros. También puedes elegir si quieres que los invitados editen su nombre completo o nombre de Slack.

Nota: Si tu espacio de trabajo u organización Enterprise utiliza el inicio de sesión único (SSO), deberás permitir que los miembros cambien sus nombres de Slack para tener la opción de editarlos.



Editar el nombre completo, de visualización o de usuario del miembro

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise Los propietarios y administradores de espacios de trabajo pueden cambiar los nombres de los miembros de sus espacio de trabajo: En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Administrar miembros del menú. Haz clic en el ícono de tres puntos situado a la derecha del miembro cuyo nombre deseas editar. Haz clic en Editar perfil. Ingresa un nuevo nombre completo, nombre de Slack o nombre de usuario y haz clic en Guardar. A nivel de la organización Los propietarios y administradores de organizaciones pueden cambiar los nombres de los miembros de su organización: En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Personas en la barra lateral izquierda y selecciona Miembros. Busca el miembro que deseas actualizar y haz clic en su nombre completo. Haz clic en Editar perfil. Ingresa un nuevo nombre completo, nombre de Slack o nombre de usuario y haz clic en Guardar cambios.

A nivel del espacio de trabajo Los propietarios y administradores de espacios de trabajo pueden cambiar los nombres de los miembros de sus espacios de trabajo individuales: En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Administrar miembros. Si administras más de un espacio de trabajo, elige uno del menú desplegable. Haz clic en el ícono de tres puntos situado a la derecha del miembro cuyo nombre deseas editar. Haz clic en Editar perfil. Ingresa un nuevo nombre completo o nombre de Slack y haz clic en Guardar.

Nota: No puedes editar perfiles que tengan un rol idéntico o superior al tuyo. Por ejemplo, si eres el propietario de un espacio de trabajo, no puedes cambiar el perfil de otro propietario ni el del propietario principal del espacio de trabajo.



Establecer permisos para editar nombres

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise Los propietarios del espacio de trabajo pueden elegir si quieren que los miembros o invitados puedan editar su nombre completo y nombre de Slack en su perfil. En la computadora, coloca el cursor sobre Administrador en la barra lateral y selecciona Ajustes del espacio de trabajo del menú. Haz clic en Roles y permisos. En la página Tipos de cuentas, haz clic en el ícono de tres puntos junto a Actualizar nombre o Actualizar nombre de Slack. Haz clic en Editar permiso. Elige los tipos de cuenta que pueden editar sus nombres y haz clic en Guardar. Los propietarios y administradores de organizaciones pueden elegir si quieren que los miembros o invitados editen su nombre completo y su nombre de Slack en su perfil. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Roles y permisos. En la página Tipos de cuentas, haz clic en el ícono de tres puntos junto a Actualizar nombre o Actualizar nombre de Slack. Elige los tipos de cuenta que pueden editar sus nombres y haz clic en Guardar. Nota: Los propietarios y administradores de organizaciones con planes Enterprise también pueden impedir que los miembros editen determinados campos del perfil.

Consejo: Los propietarios y administradores que administran perfiles mediante SCIM pueden actualizar los nombres de los miembros desde su proveedor de identidad. Los cambios se actualizarán la próxima vez que los miembros inicien sesión en Slack.