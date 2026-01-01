Ciclo de vida de soporte de Slack para sistemas operativos, versiones de aplicaciones y navegadores
Con el fin de facilitar la innovación y proteger los datos de los clientes, Slack actualiza los requisitos del sistema cada seis meses, en mayo y noviembre. Sigue leyendo si quieres obtener más información sobre la política del ciclo de vida de soporte y consultar una lista con las versiones de sistemas operativos (SO), aplicaciones y navegadores que recientemente dejaron de ser compatibles o próximamente dejarán de serlo. Si estás usando alguna de las versiones que se incluyen en la lista, actualízala para continuar usando Slack.
Consejo: Para ver qué sistema operativo y versiones del navegador admitimos, visita Requisitos del sistema para usar Slack. Para obtener más información sobre las funciones retiradas de Slack, visita Retiradas de funciones de Slack.
Política del ciclo de vida de soporte
Slack da soporte a versiones de aplicaciones, navegadores y sistemas operativos durante diferentes períodos, teniendo en cuenta los ciclos de desarrollo y las necesidades de los clientes:
|SO, versión de la aplicación o navegador
|Duración del soporte
|Aplicaciones de Slack para computadora y dispositivos móviles
|12 a 18 meses desde el lanzamiento
|Navegadores
|12 a 18 meses desde el lanzamiento
|Mac, Windows† y Linux
|Al menos 3 meses desde el momento en que el fabricante deja de dar soporte al sistema operativo
|iOS
|2,5 a 3 años desde el lanzamiento
|Android
|4,5 a 5 años desde el lanzamiento
† El ciclo de soporte para Windows se rige por el programa del ciclo de vida de Microsoft Enterprise, con excepción del soporte para LTSC/LTSB.
Nota: Para mantener a Slack actualizado en un mercado en rápida evolución, los ciclos de vida del soporte están sujetos a cambios a discreción exclusiva de Slack, con o sin previo aviso.
Programa del ciclo de vida de soporte para computadoras
Sistemas operativos
Mac
Windows
Linux
|Versión del sistema operativo
|Final del soporte
|13 y anteriores
|9 de noviembre de 2026
|12 y anteriores
|18 de mayo de 2026
|11 y versiones anteriores
|1 de septiembre de 2024
|Versión del sistema operativo
|Final del soporte
|Windows 11
Versión 22H2
|18 de mayo de 2026
|Windows 10
Versión 21H2
|15 de marzo de 2025
|Versión del sistema operativo
|Final del soporte
|Ubuntu 20.4
|18 de mayo de 2026
|Redhat 8
|15 de marzo de 2025
|Ubuntu 18.04
|1 de marzo de 2024
|Todas las versiones de Fedora
|1 de marzo de 2022
Qué esperar
Si estás usando un sistema operativo Windows, Mac o Linux cuyo soporte ha caducado, aún podrás acceder a Slack siempre y cuando estés usando una versión de la aplicación compatible, pero no recibirás actualizaciones de la aplicación. Slack no estará disponible para su descarga desde la App Store, Microsoft Store o Snap.
Versiones de la aplicación Slack
|Versión de la aplicación
|Final del soporte
|4.46.104 y versiones anteriores
|9 de noviembre de 2026
|4.43 y versiones anteriores
|18 de mayo de 2026
|4.40 y versiones anteriores
|24 de noviembre de 2025
Qué esperar
Cuando una versión de la aplicación Slack para computadora ya no es compatible, recibirás una notificación en la que se te solicitará que actualices la versión de la aplicación para seguir usando Slack. No podrás acceder a Slack sino hasta que actualices.
Programa del ciclo de vida de soporte para dispositivos móviles
Sistemas operativos
iOS
Android
|Versión del sistema operativo
|Final del soporte
|17 y versiones anteriores
|9 de noviembre de 2026
|16 y versiones anteriores
|24 de noviembre de 2025
|Versión del sistema operativo
|Final del soporte
|11 y versiones anteriores
|9 de noviembre de 2026
|10 y versiones anteriores
|Por determinar
Qué esperar
Si estás usando una versión de iOS o Android cuyo soporte ha caducado, aún podrás acceder a Slack siempre y cuando estés usando una versión de la aplicación compatible, pero no recibirás actualizaciones de la aplicación. Slack no estará disponible para su descarga desde la App Store o Google Play Store.
Versiones de la aplicación Slack
iOS
Android
|Versión de la aplicación
|Final del soporte
|25.10.50 y versiones anteriores
|9 de noviembre de 2026
|25.05.10 y versiones anteriores
|18 de mayo de 2026
|24.08.40 y versiones anteriores
|24 de noviembre de 2025
|Versión de la aplicación
|Final del soporte
|25.10.50 y versiones anteriores
|9 de noviembre de 2026
|25.05.10 y versiones anteriores
|18 de mayo de 2026
|24.08.40 y versiones anteriores
|24 de noviembre de 2025
Qué esperar
Cuando una versión de la aplicación Slack para dispositivos móviles ya no es compatible, recibirás una notificación en la que se te solicitará que actualices la versión de la aplicación para seguir usando Slack. No podrás acceder a Slack sino hasta que actualices.
Programa del ciclo de vida de soporte para navegadores
Chrome
Firefox
Edge
Safari
|Versión del navegador
|Final del soporte
|142 y versiones anteriores
|9 de noviembre de 2026
|136 y versiones anteriores
|18 de mayo de 2026
|129 y versiones anteriores
|24 de noviembre de 2025
|Versión del navegador
|Final del soporte
|144 y versiones anteriores
|9 de noviembre de 2026
|138 y versiones anteriores
|18 de mayo de 2026
|130 y versiones anteriores
|24 de noviembre de 2025
|Versión del navegador
|Final del soporte
|142 y versiones anteriores
|9 de noviembre de 2026
|135 y versiones anteriores
|18 de mayo de 2026
|128 y versiones anteriores
|24 de noviembre de 2025
|Versión del navegador
|Final del soporte
|18 y versiones anteriores
|18 de mayo de 2026
Qué esperar
Cuando ya no se admite un navegador web, no podrás usar Slack en él, iniciar sesión, crear nuevos espacios de trabajo ni administrar los ajustes de tu espacio de trabajo u organización Enterprise Grid. Para continuar con estas actividades deberás actualizar a un navegador compatible.