Con el fin de facilitar la innovación y proteger los datos de los clientes, Slack actualiza los requisitos del sistema cada seis meses, en mayo y noviembre. Sigue leyendo si quieres obtener más información sobre la política del ciclo de vida de soporte y consultar una lista con las versiones de sistemas operativos (SO), aplicaciones y navegadores que recientemente dejaron de ser compatibles o próximamente dejarán de serlo. Si estás usando alguna de las versiones que se incluyen en la lista, actualízala para continuar usando Slack.

Consejo: Para ver qué sistema operativo y versiones del navegador admitimos, visita Requisitos del sistema para usar Slack. Para obtener más información sobre las funciones retiradas de Slack, visita Retiradas de funciones de Slack.



Política del ciclo de vida de soporte

Slack da soporte a versiones de aplicaciones, navegadores y sistemas operativos durante diferentes períodos, teniendo en cuenta los ciclos de desarrollo y las necesidades de los clientes:

SO, versión de la aplicación o navegador Duración del soporte Aplicaciones de Slack para computadora y dispositivos móviles 12 a 18 meses desde el lanzamiento Navegadores 12 a 18 meses desde el lanzamiento Mac, Windows† y Linux Al menos 3 meses desde el momento en que el fabricante deja de dar soporte al sistema operativo iOS 2,5 a 3 años desde el lanzamiento Android 4,5 a 5 años desde el lanzamiento

† El ciclo de soporte para Windows se rige por el programa del ciclo de vida de Microsoft Enterprise, con excepción del soporte para LTSC/LTSB.

Nota: Para mantener a Slack actualizado en un mercado en rápida evolución, los ciclos de vida del soporte están sujetos a cambios a discreción exclusiva de Slack, con o sin previo aviso.



Programa del ciclo de vida de soporte para computadoras

Sistemas operativos

Mac Windows Linux Versión del sistema operativo Final del soporte 13 y anteriores 9 de noviembre de 2026 12 y anteriores 18 de mayo de 2026 11 y versiones anteriores 1 de septiembre de 2024 Versión del sistema operativo Final del soporte Windows 11

Versión 22H2 18 de mayo de 2026 Windows 10

Versión 21H2 15 de marzo de 2025 Versión del sistema operativo Final del soporte Ubuntu 20.4 18 de mayo de 2026 Redhat 8 15 de marzo de 2025 Ubuntu 18.04 1 de marzo de 2024 Todas las versiones de Fedora 1 de marzo de 2022

Qué esperar

Si estás usando un sistema operativo Windows, Mac o Linux cuyo soporte ha caducado, aún podrás acceder a Slack siempre y cuando estés usando una versión de la aplicación compatible, pero no recibirás actualizaciones de la aplicación. Slack no estará disponible para su descarga desde la App Store, Microsoft Store o Snap.



Versiones de la aplicación Slack

Versión de la aplicación Final del soporte 4.46.104 y versiones anteriores 9 de noviembre de 2026 4.43 y versiones anteriores

18 de mayo de 2026 4.40 y versiones anteriores

24 de noviembre de 2025

Qué esperar

Cuando una versión de la aplicación Slack para computadora ya no es compatible, recibirás una notificación en la que se te solicitará que actualices la versión de la aplicación para seguir usando Slack. No podrás acceder a Slack sino hasta que actualices.



Programa del ciclo de vida de soporte para dispositivos móviles

Sistemas operativos

iOS Android Versión del sistema operativo Final del soporte 17 y versiones anteriores 9 de noviembre de 2026 16 y versiones anteriores 24 de noviembre de 2025 Versión del sistema operativo Final del soporte 11 y versiones anteriores 9 de noviembre de 2026 10 y versiones anteriores Por determinar

Qué esperar

Si estás usando una versión de iOS o Android cuyo soporte ha caducado, aún podrás acceder a Slack siempre y cuando estés usando una versión de la aplicación compatible, pero no recibirás actualizaciones de la aplicación. Slack no estará disponible para su descarga desde la App Store o Google Play Store.



Versiones de la aplicación Slack

iOS Android Versión de la aplicación Final del soporte 25.10.50 y versiones anteriores 9 de noviembre de 2026 25.05.10 y versiones anteriores 18 de mayo de 2026 24.08.40 y versiones anteriores 24 de noviembre de 2025 Versión de la aplicación Final del soporte 25.10.50 y versiones anteriores 9 de noviembre de 2026 25.05.10 y versiones anteriores 18 de mayo de 2026 24.08.40 y versiones anteriores 24 de noviembre de 2025

Qué esperar

Cuando una versión de la aplicación Slack para dispositivos móviles ya no es compatible, recibirás una notificación en la que se te solicitará que actualices la versión de la aplicación para seguir usando Slack. No podrás acceder a Slack sino hasta que actualices.



Programa del ciclo de vida de soporte para navegadores

Chrome Firefox Edge Safari Versión del navegador Final del soporte 142 y versiones anteriores 9 de noviembre de 2026 136 y versiones anteriores 18 de mayo de 2026 129 y versiones anteriores 24 de noviembre de 2025 Versión del navegador Final del soporte 144 y versiones anteriores 9 de noviembre de 2026 138 y versiones anteriores 18 de mayo de 2026 130 y versiones anteriores 24 de noviembre de 2025 Versión del navegador Final del soporte 142 y versiones anteriores 9 de noviembre de 2026 135 y versiones anteriores 18 de mayo de 2026 128 y versiones anteriores 24 de noviembre de 2025 Versión del navegador Final del soporte 18 y versiones anteriores 18 de mayo de 2026

Qué esperar

Cuando ya no se admite un navegador web, no podrás usar Slack en él, iniciar sesión, crear nuevos espacios de trabajo ni administrar los ajustes de tu espacio de trabajo u organización Enterprise Grid. Para continuar con estas actividades deberás actualizar a un navegador compatible.