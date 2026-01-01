Ciclo de vida de asistencia de Slack con sistemas operativos, versiones de aplicaciones y navegadores
Para fomentar la innovación y conservar la seguridad de los datos de los clientes, Slack actualiza sus requisitos del sistema cada seis meses (en mayo y noviembre). Sigue leyendo para saber más sobre nuestra directiva de ciclo de vida de asistencia y ver una lista de sistemas operativos, aplicaciones y navegadores que han alcanzado el fin de su asistencia o lo alcanzarán pronto. Si estás utilizando alguna de las versiones que aparecen en la lista, actualízala para seguir usando Slack.
Consejo: para ver las versiones de SO y del navegador que admitimos, visita Requisitos del sistema para usar Slack. Para obtener información sobre las funciones retiradas de Slack, visita Funciones de Slack retiradas.
Directiva del ciclo de vida de asistencia
Slack ofrece asistencia para las versiones de la aplicación, los navegadores y los SO durante periodos diferentes, teniendo en cuenta los ciclos de desarrollo y las necesidades de nuestros clientes:
|Sistema operativo, versión de la aplicación o navegador
|Duración de la asistencia
|Aplicaciones de Slack para ordenador y móvil
|De 12 a 18 meses desde el lanzamiento
|Navegadores
|De 12 a 18 meses desde el lanzamiento
|Mac, Windows† y Linux
|Tres meses como mínimo desde que el fabricante deje de ofrecer asistencia para el SO
|iOS
|De 2,5 a 3 años desde el lanzamiento
|Android
|De 4,5 a 5 años desde el lanzamiento
†El ciclo de asistencia de Windows sigue la programación del ciclo de vida de Microsoft Enterprise, excepto la asistencia para LTSC/LTSB.
Nota: para que Slack pueda adaptarse a los cambios del mercado, Slack podría modificar los ciclos de vida de soporte de las funciones con o sin previo aviso.
Programa del ciclo de vida de asistencia para ordenador
Sistemas operativos (SO)
Mac
Windows
Linux
|Versión de SO
|Discontinuidad de la asistencia
|13 y anteriores
|9 de noviembre de 2026
|12 y anteriores
|18 de mayo de 2026
|11 y anteriores
|1 de septiembre de 2024
|Versión de SO
|Discontinuidad de la asistencia
|Windows 11
Versión 22H2
|18 de mayo de 2026
|Windows 10
Versión 21H2
|15 de marzo de 2025
|Versión de SO
|Discontinuidad de la asistencia
|Ubuntu 20.4
|18 de mayo de 2026
|Redhat 8
|15 de marzo de 2025
|Ubuntu 18.04
|1 de marzo de 2024
|Todas las versiones de Fedora
|1 de marzo de 2022
Qué esperar
Si estás utilizando un sistema operativo de Windows, Mac o Linux que ha alcanzado el fin de soporte, podrás seguir accediendo a Slack siempre que utilices una versión compatible de la aplicación, pero no recibirás actualizaciones de la aplicación. Slack no se podrá descargar desde la App Store, Microsoft Store ni Snap.
Versiones de la aplicación de Slack
|Versión de la aplicación
|Discontinuidad de la asistencia
|4.46.104 y anteriores
|9 de noviembre de 2026
|4.43 y anteriores
|18 de mayo de 2026
|4.40 y anteriores
|24 de noviembre de 2025
Qué esperar
Cuando una versión de la aplicación para ordenador de Slack deja de ser compatible, recibirás una notificación que te pedirá actualizar tu versión de la aplicación para seguir usando Slack. No podrás acceder a Slack hasta que asciendas de plan.
Programa del ciclo de vida de asistencia para dispositivos móviles
Sistemas operativos (SO)
iOS
Android
|Versión de SO
|Discontinuidad de la asistencia
|17 y anteriores
|9 de noviembre de 2026
|16 y anteriores
|24 de noviembre de 2025
|Versión de SO
|Discontinuidad de la asistencia
|11 y anteriores
|9 de noviembre de 2026
|10 y anteriores
|TBD
Qué esperar
Si estás utilizando una versión de iOS o Android que ha alcanzado el fin de soporte, podrás seguir accediendo a Slack siempre que utilices una versión compatible de la aplicación, pero no recibirás actualizaciones de la aplicación. Slack no estará disponible para descargar en la App Store o en la tienda de Google Play.
Versiones de la aplicación de Slack
iOS
Android
|Versión de la aplicación
|Discontinuidad de la asistencia
|25.10.50 y anteriores
|9 de noviembre de 2026
|25.05.10 y anteriores
|18 de mayo de 2026
|24.08.40 y anteriores
|24 de noviembre de 2025
|Versión de la aplicación
|Discontinuidad de la asistencia
|25.10.50 y anteriores
|9 de noviembre de 2026
|25.05.10 y anteriores
|18 de mayo de 2026
|24.08.40 y anteriores
|24 de noviembre de 2025
Qué esperar
Cuando una versión de la aplicación móvil de Slack deja de ser compatible, recibirás una notificación que te pedirá actualizar tu versión de la aplicación para seguir usando Slack. No podrás acceder a Slack hasta que asciendas de plan.
Programa del ciclo de vida de asistencia para navegadores
Chrome
Firefox
Borde
Safari
|Versión de navegador
|Discontinuidad de la asistencia
|142 y anteriores
|9 de noviembre de 2026
|136 y anteriores
|18 de mayo de 2026
|129 y anteriores
|24 de noviembre de 2025
|Versión de navegador
|Discontinuidad de la asistencia
|144 y anteriores
|9 de noviembre de 2026
|138 y anteriores
|18 de mayo de 2026
|130 y anteriores
|24 de noviembre de 2025
|Versión de navegador
|Discontinuidad de la asistencia
|142 y anteriores
|9 de noviembre de 2026
|135 y anteriores
|18 de mayo de 2026
|128 y anteriores
|24 de noviembre de 2025
|Versión de navegador
|Discontinuidad de la asistencia
|18 y anteriores
|18 de mayo de 2026
Qué esperar
Cuando un navegador web deja de admitirse, no podrás usar Slack en el navegador, conectarte, crear nuevos espacios de trabajo ni gestionar los ajustes de tu espacio de trabajo u organización de Enterprise Grid. Podrás continuar con estas actividades cuando actualices a un navegador compatible.