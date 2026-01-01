Para fomentar la innovación y conservar la seguridad de los datos de los clientes, Slack actualiza sus requisitos del sistema cada seis meses (en mayo y noviembre). Sigue leyendo para saber más sobre nuestra directiva de ciclo de vida de asistencia y ver una lista de sistemas operativos, aplicaciones y navegadores que han alcanzado el fin de su asistencia o lo alcanzarán pronto. Si estás utilizando alguna de las versiones que aparecen en la lista, actualízala para seguir usando Slack.

Consejo: para ver las versiones de SO y del navegador que admitimos, visita Requisitos del sistema para usar Slack. Para obtener información sobre las funciones retiradas de Slack, visita Funciones de Slack retiradas.



Directiva del ciclo de vida de asistencia

Slack ofrece asistencia para las versiones de la aplicación, los navegadores y los SO durante periodos diferentes, teniendo en cuenta los ciclos de desarrollo y las necesidades de nuestros clientes:

Sistema operativo, versión de la aplicación o navegador Duración de la asistencia Aplicaciones de Slack para ordenador y móvil De 12 a 18 meses desde el lanzamiento Navegadores De 12 a 18 meses desde el lanzamiento Mac, Windows† y Linux Tres meses como mínimo desde que el fabricante deje de ofrecer asistencia para el SO iOS De 2,5 a 3 años desde el lanzamiento Android De 4,5 a 5 años desde el lanzamiento

†El ciclo de asistencia de Windows sigue la programación del ciclo de vida de Microsoft Enterprise, excepto la asistencia para LTSC/LTSB.

Nota: para que Slack pueda adaptarse a los cambios del mercado, Slack podría modificar los ciclos de vida de soporte de las funciones con o sin previo aviso.



Programa del ciclo de vida de asistencia para ordenador

Sistemas operativos (SO)

Mac Windows Linux Versión de SO Discontinuidad de la asistencia 13 y anteriores 9 de noviembre de 2026 12 y anteriores 18 de mayo de 2026 11 y anteriores 1 de septiembre de 2024 Versión de SO Discontinuidad de la asistencia Windows 11

Versión 22H2 18 de mayo de 2026 Windows 10

Versión 21H2 15 de marzo de 2025 Versión de SO Discontinuidad de la asistencia Ubuntu 20.4 18 de mayo de 2026 Redhat 8 15 de marzo de 2025 Ubuntu 18.04 1 de marzo de 2024 Todas las versiones de Fedora 1 de marzo de 2022

Qué esperar

Si estás utilizando un sistema operativo de Windows, Mac o Linux que ha alcanzado el fin de soporte, podrás seguir accediendo a Slack siempre que utilices una versión compatible de la aplicación, pero no recibirás actualizaciones de la aplicación. Slack no se podrá descargar desde la App Store, Microsoft Store ni Snap.



Versiones de la aplicación de Slack

Versión de la aplicación Discontinuidad de la asistencia 4.46.104 y anteriores 9 de noviembre de 2026 4.43 y anteriores

18 de mayo de 2026 4.40 y anteriores

24 de noviembre de 2025

Qué esperar

Cuando una versión de la aplicación para ordenador de Slack deja de ser compatible, recibirás una notificación que te pedirá actualizar tu versión de la aplicación para seguir usando Slack. No podrás acceder a Slack hasta que asciendas de plan.



Programa del ciclo de vida de asistencia para dispositivos móviles

Sistemas operativos (SO)

iOS Android Versión de SO Discontinuidad de la asistencia 17 y anteriores 9 de noviembre de 2026 16 y anteriores 24 de noviembre de 2025 Versión de SO Discontinuidad de la asistencia 11 y anteriores 9 de noviembre de 2026 10 y anteriores TBD

Qué esperar

Si estás utilizando una versión de iOS o Android que ha alcanzado el fin de soporte, podrás seguir accediendo a Slack siempre que utilices una versión compatible de la aplicación, pero no recibirás actualizaciones de la aplicación. Slack no estará disponible para descargar en la App Store o en la tienda de Google Play.



Versiones de la aplicación de Slack

iOS Android Versión de la aplicación Discontinuidad de la asistencia 25.10.50 y anteriores 9 de noviembre de 2026 25.05.10 y anteriores 18 de mayo de 2026 24.08.40 y anteriores 24 de noviembre de 2025 Versión de la aplicación Discontinuidad de la asistencia 25.10.50 y anteriores 9 de noviembre de 2026 25.05.10 y anteriores 18 de mayo de 2026 24.08.40 y anteriores 24 de noviembre de 2025

Qué esperar

Cuando una versión de la aplicación móvil de Slack deja de ser compatible, recibirás una notificación que te pedirá actualizar tu versión de la aplicación para seguir usando Slack. No podrás acceder a Slack hasta que asciendas de plan.



Programa del ciclo de vida de asistencia para navegadores

Chrome Firefox Borde Safari Versión de navegador Discontinuidad de la asistencia 142 y anteriores 9 de noviembre de 2026 136 y anteriores 18 de mayo de 2026 129 y anteriores 24 de noviembre de 2025 Versión de navegador Discontinuidad de la asistencia 144 y anteriores 9 de noviembre de 2026 138 y anteriores 18 de mayo de 2026 130 y anteriores 24 de noviembre de 2025 Versión de navegador Discontinuidad de la asistencia 142 y anteriores 9 de noviembre de 2026 135 y anteriores 18 de mayo de 2026 128 y anteriores 24 de noviembre de 2025 Versión de navegador Discontinuidad de la asistencia 18 y anteriores 18 de mayo de 2026

Qué esperar

Cuando un navegador web deja de admitirse, no podrás usar Slack en el navegador, conectarte, crear nuevos espacios de trabajo ni gestionar los ajustes de tu espacio de trabajo u organización de Enterprise Grid. Podrás continuar con estas actividades cuando actualices a un navegador compatible.