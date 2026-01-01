Si creas flujos de trabajo con pasos de conectores, es posible que necesites conectar tu cuenta de Slack con otro servicio (como Google o Salesforce).

Cómo funciona

Los pasos de conectores requieren autenticación con el servicio de terceros para que se puedan usar en un flujo de trabajo.

Puedes decidir si quieres que otras personas utilicen las credenciales de tu cuenta o si deben autenticar sus propias cuentas de terceros cuando utilicen el flujo de trabajo.

Puedes desconectar tu cuenta de Slack en cualquier momento.



Crea un flujo de trabajo con un paso de conector

Cuando agregas un paso de conector a un flujo de trabajo, puedes elegir si quieres solicitar a las personas que usan tu flujo de trabajo que autentiquen sus cuentas en el servicio de terceros o permitirles que usen tu cuenta para completar el flujo de trabajo.

En algunos casos, solo tendrá sentido que las personas usen sus propias cuentas, como si un paso de tu flujo de trabajo se asociara con la persona que lo usa. En otros, permitir que las personas usen tu cuenta autenticada te brinda flexibilidad adicional. Por ejemplo, si tu flujo de trabajo recopila y envía respuestas de formularios a una hoja de cálculo de Google a la que no quieres que todas las personas tengan acceso.



Autentícate con tu cuenta

Para permitir que todas las personas que usan tu flujo de trabajo usen tu cuenta de servicio de terceros, agrega un paso de conector a tu flujo de trabajo y luego conecta tu cuenta.

En el Generador de flujos de trabajo, selecciona un paso de conector y luego haz clic en Conectar. Sigue las indicaciones. Una vez que hayas conectado tu cuenta, puedes seguir creando el flujo de trabajo.

Nota: Si intentas conectar tu cuenta y eres redirigido a una página de error en tu navegador en lugar de a una página de autenticación, es posible que tus administradores necesiten configurar el conector antes de que puedas usarlo.



Permite que otras personas se autentiquen con su cuenta

Si tu paso de flujo de trabajo debe estar asociado con la cuenta de terceros única de todos, puedes especificarlo una vez que hayas conectado tu cuenta. Cuando alguien use el flujo de trabajo por primera vez, se le pedirá que autentique su cuenta.

En el Generador de flujos de trabajo, agrega un paso de conector a tu flujo de trabajo y luego haz clic en Conectar. Sigue las indicaciones. Una vez que hayas conectado tu cuenta, haz clic en Editar. En ¿Qué cuenta debería usarse para este paso?, selecciona La persona que usa el flujo de trabajo, después haz clic en Guardar.

Consejo: Agrega un botón a tu flujo de trabajo para permitir que los miembros inicien el proceso de autenticación de terceros al hacer clic en él.



Desconecta tu cuenta

Puedes desconectar una cuenta conectada a Slack a través de un flujo de trabajo en cualquier momento. Si creaste un flujo de trabajo con un paso de conector que usa las credenciales de tu cuenta, deberás volver a conectarlo antes de que el flujo de trabajo se ejecute correctamente.

En la computadora, haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral.

Selecciona Preferencias en el menú. Haz clic en Cuentas conectadas. Debajo de Aplicaciones conectadas mediante flujos de trabajo, haz clic en Administrar cuentas junto a la cuenta que deseas desconectar. Haz clic en Desconectar.