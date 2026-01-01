Los flujos de trabajo te permiten automatizar tareas y trabajar de forma más eficiente en Slack. De manera predeterminada, cualquier persona que cuente con un plan de pago (excepto los miembros de primera línea) puede crear flujos de trabajo con el Generador de flujos de trabajo. Si no ves esta opción, es posible que los propietarios o administradores hayan restringido el acceso.

¿Es la primera vez que usas los flujos de trabajo? Consulta nuestro tutorial ¿Qué es un flujo de trabajo de Slack? para obtener información general.



Componentes de un flujo de trabajo

Antes de empezar, es útil comprender los componentes que conforman un flujo de trabajo. Mientras avanzas en la creación de tu flujo de trabajo, podrás personalizar cada componente para completar una tarea en Slack.

Componente Definición Ejemplo Desencadenante La acción que inicia un flujo de trabajo Hay varias opciones para iniciar un flujo de trabajo, como hacer clic en el botón Iniciar flujo de trabajo o cuando alguien se une a un canal. Pasos Las acciones que quieres que tu flujo de trabajo lleve a cabo Un paso puede realizar distintas acciones en Slack (como enviar un mensaje o agregar personas a un canal). También puedes agregar pasos de conector desde servicios de terceros. Variable Cualquier información enviada a tu flujo de trabajo que puede mencionarse en los pasos que vienen más tarde en el flujo de trabajo La @mención de la persona que inició el flujo de trabajo puede agregarse como una variable al mensaje que envío el flujo de trabajo. Botón Mueve tu flujo de trabajo al próximo paso cuando se hace clic en él Una vez que se toca, un botón podría mostrar un formulario o permitir a alguien reclamar una solicitud en un canal supervisado por un equipo más grande. Administrador de flujo de trabajo Un miembro de tu espacio de trabajo con permiso para editar, anular la publicación de o eliminar el flujo de trabajo La persona que crea un flujo de trabajo se convierte automáticamente en supervisora del flujo de trabajo. Para compartir la responsabilidad de mantener tu flujo de trabajo, agrega a otros como supervisores del flujo de trabajo.



Paso 1: Abrir el Generador de flujos de trabajo

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. En Flujos de trabajo, haz clic en Nuevo en la parte superior derecha. Selecciona Crear flujo de trabajo.

Nota: Si no ves la pestaña Agentes y herramientas en la barra lateral, busca la pestaña Herramientas. Es posible que debas hacer clic en Más para encontrarla.



Paso 2: Elegir cómo se inicia tu flujo de trabajo

En Iniciar el flujo de trabajo, haz clic en Elegir un evento y selecciona una opción de la lista:



A partir de un enlace

Comparte este enlace en Slack para que aparezca un botón Iniciar flujo de trabajo en el que las personas pueden hacer clic para iniciar tu flujo de trabajo.



A partir de un webhook

Configura eventos externos para iniciar tu flujo de trabajo.



Programado

Especifica una fecha, una hora y una cadencia para tu flujo de trabajo. Se inicia automáticamente sobre la base de un cronograma que establezcas.



Cuando se actualiza un elemento de lista

Elige una lista. Cuando cualquier elemento de la lista se actualice, se iniciará tu flujo de trabajo. Haz clic en Agregar a campo para iniciar el flujo de trabajo cuando un campo en particular cambia.



Cuando se publica un mensaje

Tu flujo de trabajo se iniciará cuando se publique un mensaje que contenga las palabras clave que especifiques.



Cuando una persona se une a un canal

Especifica un canal. El flujo de trabajo se iniciará cada vez que un usuario se una al canal.



Cuando se usa una reacción emoji

Especifica un emoji y un canal. Tu flujo de trabajo se iniciará cuando alguien utilice la reacción emoji en el canal. Sigue las indicaciones y, después, haz clic en Continuar.

Nota: Los flujos de trabajo que se inician con un enlace solo pueden iniciarse desde Slack. Hacer clic en el enlace fuera de Slack no funcionará.

Paso 3: Agregar pasos a tu flujo de trabajo

Una vez que hayas decidido cómo empezará tu flujo de trabajo, los pasos que agregues completarán la tarea que quieras automatizar. Los pasos son las piezas fundamentales de un flujo de trabajo; pueden realizar acciones dentro y fuera de Slack, y se realizarán en el orden que especifiques cuando alguien inicie tu flujo de trabajo.

Tipos de pasos

Paso Descripción Quién puede usar Slack Realiza una acción de Slack, como enviar un mensaje o agregar a alguien a un canal Todos (opción predeterminada) Conector Realiza una acción en un servicio de terceros, como agregar una fila a una hoja de cálculo de Google o crear una nueva reunión por Zoom. Todos (opción predeterminada)* Personalizado Creado específicamente para que tu organización realice acciones que especifique el desarrollador Colaboradores de la aplicación**

* Si la aprobación de aplicaciones está activada para tu espacio de trabajo u organización de Enterprise, las aplicaciones y los conectores personalizados deberán aprobarse antes de poder agregarlos a flujos de trabajo.

** A menos que el desarrollador haya establecido otros permisos.



Agregar pasos

Para agregar pasos a tu flujo de trabajo, determina qué tipo de paso quieres utilizar y búscalo y selecciónalo en la biblioteca de pasos.

Busca un paso o elige uno de la lista. Sigue las indicaciones para configurar el paso y, luego, haz clic en Guardar.

Dependiendo de la configuración de tu espacio de trabajo u organización de Enterprise, es posible que tengas que solicitar acceso o configuración adicional para los conectores antes de poder agregar esos pasos a un flujo de trabajo. Cuando agregas un paso de conector, te pedimos que autentifiques una cuenta con ese servicio de terceros antes de que el flujo de trabajo pueda completar el paso con éxito. Los creadores de flujos de trabajo pueden elegir si necesitan que las personas que usan sus flujos de trabajo se autentiquen con sus propias cuentas o usen sus propias credenciales.

Nota: Para configurar un paso para enviar mensajes a un canal, debes tener permisos de publicación para ese canal. Si no tienes permisos de publicación, pídele a un propietario o administrador que te los conceda.



Personalizar los pasos

Al configurar un paso, verás la opción de agregar variables o botones. Las variables permiten que el flujo de trabajo utilice la información de los pasos anteriores para informar los pasos y respuestas futuros. Los botones permiten que el flujo de trabajo “detenga” el flujo de pasos hasta que se haga clic en el botón.

Consejo: Prueba a agregar una ramificación a tu flujo de trabajo para enrutar a los usuarios a través de diferentes opciones dentro del flujo de trabajo en función de las condiciones que especifiques.

Variables Botones Las variables disponibles en un paso dependerán de la información previa que se haya pasado al flujo de trabajo. Por ejemplo, puedes agregar un paso Enviar un mensaje a tu flujo de trabajo y seleccionar la variable Persona que utilizó este flujo de trabajo para cambiar dinámicamente el destinatario según quién inició el flujo de trabajo. Desde un paso, haz clic en insertar una variable. (En algunos lugares, es posible que veas solo el ícono de corchetes). Selecciona desde la lista de variables. Cuando tu flujo de trabajo se ejecute, los datos dinámicos reemplazarán la variable. Cuando agregas un botón a un paso, el flujo de trabajo no continuará hasta que alguien haga clic en el botón. Puedes usar un botón para continuar el flujo de trabajo, iniciar otro flujo de trabajo o abrir un enlace.

En un paso, haz clic en Agregar botón. Si quieres, puedes editar el texto que aparece en el botón o cambiar el color del botón. Para elegir una acción para el botón, haz clic en el menú desplegable debajo de Comportamiento. Haz clic en el alternador junto a Un solo clic para desactivar el botón una vez que una persona haga clic en él. Selecciona Opciones avanzadas para limitar quiénes pueden hacer clic en el botón o para establecer una fecha de vencimiento para desactivar el botón en una fecha y una hora específicas. Haz clic en Listo y, luego, en Guardar. Nota: Solo puedes restringir la acción de hacer clic en un botón del flujo de trabajo para las personas que forman parte de tu propio espacio de trabajo. Las personas externas que participan en conversaciones de Slack Connect pueden usar los flujos de trabajo, pero no se las puede agregar a la lista de restricción de uso de un botón.



Editar, reordenar y duplicar pasos

Si cambias de opinión, puedes ajustar la configuración de tus pasos y cambiar el orden en que se ejecutan.

Para editar un paso, haz clic en el ícono de lápiz .

. Para reordenar un paso, haz clic en la flecha hacia arriba o la flecha hacia abajo , o arrástralo a una nueva ubicación.

o la , o arrástralo a una nueva ubicación. Para crear una copia de un paso del flujo de trabajo, haz clic en el ícono de duplicar.



Paso 4: Finalizar y publicar tu flujo de trabajo

Antes de publicar tu flujo de trabajo, deberás agregar algunos toques finales. Siempre que quieras, puedes editar tu flujo de trabajo una vez que esté publicado para llevar a cabo actualizaciones, agregar o eliminar supervisores de los flujos de trabajo o cambiar los permisos.

Agrega un título, una descripción y un ícono

Haz clic en el ícono del flujo de trabajo en la esquina superior izquierda del Generador de flujos de trabajo. Elige un nombre para tu flujo de trabajo. Esto es lo que aparecerá cuando se comparta el enlace del flujo de trabajo, el flujo de trabajo publique un mensaje en un canal o envíe un mensaje directo, etc. Si quieres, agrega una descripción. Para agregar un ícono personalizado, haz clic en Cargar.



Agregar administradores de flujos de trabajo

Todos los administradores de flujos de trabajo que agregues tendrán los mismos permisos que tienes por haber creado el flujo de trabajo.

Haz clic en el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha del Generador de flujos de trabajo y selecciona Ajustes. Haz clic en Editar. Debajo de Administradores de flujos de trabajo, escribe el nombre de la persona que deseas agregar. Luego, selecciona su nombre.



Establecer permisos de acceso

De manera predeterminada, todas las personas en tu espacio de trabajo u organización pueden encontrar y usar tu flujo de trabajo, pero solo los supervisores del flujo de trabajo pueden hacer una copia. A continuación, te explicamos cómo cambiar estos permisos predeterminados:

Haz clic en el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha del Generador de flujos de trabajo y selecciona Ajustes. Haz clic en Editar. Selecciona una opción desde el menú desplegable ¿Quién puede encontrar y usar este flujo de trabajo? Para asegurarte de que las personas externas con las que trabajas en Slack Connect tengan permiso para usar tu flujo de trabajo, marca la casilla junto a Incluir también organizaciones externas conectadas para encontrar y ejecutar. Selecciona una opción desde el menú desplegable ¿Quién puede copiar este flujo de trabajo? Haz clic en Guardar.



Publicar tu flujo de trabajo

Cuando tengas todo listo, publica tu flujo de trabajo para que puedan usarlo tú y los miembros de tu espacio de trabajo u organización con los permisos necesarios.

Haz clic en Finalizar en la esquina superior derecha del Generador de flujos de trabajo. Revisa los detalles y permisos del flujo de trabajo. Haz clic en Publicar.

¡Eso es todo! Acabas de crear un flujo de trabajo. Si se inicia con un enlace, asegúrate de compartirlo en Slack para que las personas puedan encontrar y usar tu nuevo flujo de trabajo.

Nota: Los canales de Slack Connect y las personas externas pueden obtener acceso a tu flujo de trabajo solo si los propietarios y administradores de tu organización han permitido que las personas externas ejecuten flujos de trabajo creados por tu organización.