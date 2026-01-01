El inicio de Ventas es un espacio personalizado que te permite centralizar la información y los procesos de Salesforce en tu espacio de trabajo de Slack. Desde el inicio de Ventas, puedes hacer lo siguiente:

Ver y actualizar las oportunidades de Salesforce.

Configurar métricas clave para conocer el rendimiento individual y del equipo.

Crear notificaciones personalizadas para simplificar las tareas administrativas y no perder de vista tus objetivos.

Nota: Debe configurarse y asignarse el inicio de Ventas para que puedas usarlo. Si no ves el inicio de Ventas en la barra lateral, contacta a un administrador para obtener ayuda.



Ver y actualizar objetos de Salesforce

Puedes ver y actualizar las oportunidades de Salesforce en Slack. Al actualizar una oportunidad en Slack, se actualizará automáticamente en Salesforce.



Computadora Dispositivo móvil Haz clic en Ventas en la barra lateral. Si no ves la opción Ventas, haz clic en

Más para encontrarla. Selecciona Ver oportunidades en la parte superior derecha. Selecciona una lista de oportunidades o búscala en el menú desplegable. Elige una oportunidad y actualiza los campos que quieras. En la pestaña Inicio, pulsa Ventas. Pulsa Oportunidades. Elige una lista de oportunidades sugerida o pulsa la lupa en la parte superior derecha para buscar una. Pulsa un campo para editarlo o el ícono de tres puntos en la parte superior derecha para ver más opciones.



Agregar métricas clave

Usa las métricas para hacer un seguimiento de tu progreso con objetivos importantes de ventas. Puedes configurar hasta seis métricas para que aparezcan en Tu información clave.

En la computadora, haz clic en Ventas en la barra lateral. Si no ves la opción

Ventas, haz clic en Más para encontrarla. Debajo de Tu información, haz clic en Agregar métrica. Agrega un enlace de informe de Salesforce y elige una métrica y un nombre.

Nota: Puedes ver métricas clave y notificaciones en las aplicaciones para celular de Slack. Sin embargo, solo se pueden configurar desde Slack para computadora.



Configurar y administrar notificaciones

Usa las notificaciones y crea recordatorios para ti para actualizar oportunidades, estar al día con negociaciones importantes y mucho más. Estas notificaciones aparecerán en la sección Notificaciones de Ventas del inicio de Ventas.

Crear una notificación

En la computadora, haz clic en Ventas en la barra lateral. Si no ves la opción

Ventas, haz clic en Más para encontrarla. Selecciona Administrar notificaciones. Haz clic en Crear una notificación. Elige una plantilla y, si quieres, personaliza la notificación. Haz clic en Guardar notificación.



Eliminar una notificación

En la computadora, haz clic en Ventas en la barra lateral. Si no ves la opción

Ventas, haz clic en Más para encontrarla. Selecciona Administrar notificaciones. Pasa el cursor sobre una notificación y, luego, haz clic en Eliminar.

Consejo: También puedes usar el Generador de flujos de trabajo para enviar notificaciones del inicio de Ventas. Debes iniciar el flujo de trabajo con un evento específico en Salesforce y agregar pasos de Ventas.