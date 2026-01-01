Sales Home est une plateforme personnalisée qui vous permet de centraliser les informations et processus Salesforce dans votre espace de travail Slack. Dans Sales Home, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

Consulter et mettre à jour les opportunités Salesforce.

Mettez en place des indicateurs clés pour mieux suivre vos performances individuelles et celles de votre équipe.

Créer des notifications personnalisées pour simplifier les tâches administratives et vous permettre de rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs.

Remarque : Sales Home doit être configuré pour vous et vous être assigné pour que vous puissiez l’utiliser. Si Sales Homes ne s’affiche pas dans la barre latérale, demandez de l’aide à un administrateur.



Afficher et mettre à jour des objets Salesforce

Vous pouvez consulter et mettre à jour les opportunités Salesforce dans Slack. Lorsque vous mettez à jour une opportunité dans Slack, elle est automatiquement mise à jour dans Salesforce.



Ordinateur Smartphone Cliquez sur Ventes dans la barre latérale. Si vous ne voyez pas l’élément Ventes , cliquez sur Plus

pour le trouver. Sélectionnez Afficher les opportunités dans le coin supérieur droit. Sélectionner une liste d’opportunités ou recherchez-en une dans le menu déroulant. Choisissez une opportunité, puis modifiez les champs qui vous intéressent. Depuis l’onglet Accueil, appuyez sur Ventes . Appuyez sur Opportunités. Choisissez une liste d’opportunités suggérée ou appuyez sur la loupe en haut à droite pour rechercher une liste. Appuyez sur un champ pour le mettre à jour, ou sur l’icône à trois points dans le coin supérieur droit pour accéder à plus d’options.



Ajouter des indicateurs clés

Utilisez les indicateurs pour suivre votre progression sur vos objectifs de ventes importants. Vous pouvez définir jusqu’à 6 indicateurs qui apparaîtront dans Vos insights.

sur votre ordinateur, cliquez sur Ventes dans la barre latérale. Si vous ne voyez pas l’élément Ventes

, cliquez sur Plus pour le trouver. Sous Vos indicateurs clés, cliquez sur Ajouter un indicateur . Ajoutez un lien vers un rapport Salesforce, puis choisissez un indicateur et un nom.

Remarque : Vous pouvez consulter les indicateurs clés et les notifications depuis les applications Slack pour mobile, mais vous ne pouvez les paramétrer que depuis votre ordinateur.



Créer et gérer les notifications

Utilisez les notifications pour créer des rappels pour mettre à jour les opportunités, suivre les affaires importantes et bien plus. Ces notifications s’afficheront dans la section Notifications de ventes de Sales Home.

Créer une notification

sur votre ordinateur, cliquez sur Ventes dans la barre latérale. Si vous ne voyez pas l’élément Ventes

, cliquez sur Plus pour le trouver. Cliquez sur Gérer les notifications. Cliquez sur Créer une notification. Choisissez un modèle, puis personnalisez votre propre notification. Cliquez sur Enregistrer la notification.



Supprimer une notification

sur votre ordinateur, cliquez sur Ventes dans la barre latérale. Si vous ne voyez pas l’élément Ventes

, cliquez sur Plus pour le trouver. Cliquez sur Gérer les notifications. Passez votre souris sur une notification, puis cliquez sur Supprimer.

Conseil : Vous pouvez aussi utiliser le générateur de flux de travail pour envoyer des notifications Sales Home. Pour cela, commencez votre flux de travail par un événement spécifique dans Salesforce et ajoutez des étapes de vente .