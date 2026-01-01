Inicio de ventas es una vista personalizada que te permite centralizar la información y los procesos de Salesforce en tu espacio de trabajo de Slack. Desde Inicio de ventas, puedes:

Ver y actualizar las oportunidades de Salesforce.

Configurar las métricas clave para estar al tanto de tu rendimiento individual y el de tu equipo.

Crear notificaciones personalizadas para simplificar las tareas administrativas y mantener el rumbo hacia tus objetivos.

Nota: Es necesario configurar y asignar Inicio de ventas para que puedas usarlo. Si no ves Inicio de ventas en tu barra lateral, ponte en contacto con un administrador para que te ayude.



Ver y actualizar objetos de Salesforce

Puedes ver y actualizar las oportunidades de Salesforce en Slack. Cuando actualizas una oportunidad en Slack, también se actualiza automáticamente en Salesforce.



Ordenador Móvil Haz clic en Ventas en la barra lateral. Si no ves Ventas, haz clic en

Más para encontrarlo. Después, selecciona Ver oportunidades en la parte superior derecha. Selecciona una lista de oportunidades o búscala en el menú desplegable. Elige una oportunidad y, a continuación, actualiza los campos que quieras. En la pestaña Inicio, pulsa Ventas. Después, pulsa Oportunidades. Selecciona una de las listas de oportunidades sugeridas o toca la lupa en la parte superior derecha para buscar una lista. A continuación, pulsa el campo que quieras actualizar o toca en el icono de tres puntos en la parte superior derecha para ver otras opciones.



Añade las métricas principales

Las métricas te permiten conocer el progreso de tus objetivos de ventas. Puedes seleccionar hasta seis métricas para que aparezcan en la sección Tus perspectivas.

Desde el ordenador, haz clic en Ventas en la barra lateral. Si no ves

Ventas, haz clic en Más para encontrarlo. En Tus perspectivas, haz clic en Añadir métrica. Añade un enlace de informe de Salesforce y selecciona una métrica y un nombre.

Nota: Puedes ver las métricas clave y las notificaciones en las aplicaciones móviles de Slack, pero solo se pueden configurar desde la aplicación de Slack para ordenador.



Configurar y gestionar notificaciones

Puedes utilizar notificaciones para crear recordatorios para actualizar oportunidades, mantenerte al día sobre las negociaciones más importantes y mucho más. Estas notificaciones aparecerán en la sección notificaciones de ventas de Inicio de ventas.

Crear una notificación

Desde el ordenador, haz clic en Ventas en la barra lateral. Si no ves

Ventas, haz clic en Más para encontrarlo. Después, selecciona Gestionar notificaciones. Después, selecciona Crear una notificación. Selecciona una plantilla y personaliza la notificación a tu gusto. Haz clic en Guardar notificación.



Eliminar una notificación

Desde el ordenador, haz clic en Ventas en la barra lateral. Si no ves

Ventas, haz clic en Más para encontrarlo. Después, selecciona Gestionar notificaciones. Coloca el cursor sobre una notificación y haz clic en Eliminar.

Consejo: También puedes usar el creador de flujos de trabajo para enviar notificaciones de Inicio de ventas iniciando tu flujo de trabajo con un evento específico en Salesforce y añadiendo pasos de ventas.